Evde Yetişen ve Bakımı Kolay Çiçekler

İç mekanlarla mükemmel bir uyum sağlayan ve fazla bakım gerektirmeyen bazı çiçek türleri, bulundukları evin enerjisini anında değiştirebilir. Bu bitkilerden bazıları, iç mekanları ve pencere kenarlarını süslemelerinin yanı sıra, filtreleme özellikleriyle evdeki kötü havayı temizleyebilir. Ayrıca aromatik özelliklere sahip çiçekler de evin içerisinde ferahlatıcı bir koku oluşturabilir.

Evinizde bir çiçek yetiştirmeyi düşünüyorsanız, sadece yeşil yapraklı sarmaşıklara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Göz alıcı renklere sahip bazı ev çiçeklerin bakımı, sarmaşık gibi popüler iç mekan bitkileri kadar kolaydır. Ayrıca bu iç mekan çiçekleri daha az yer kaplarlar ve hatta birçoğu daha az güneşe ihtiyaç duyar.

Afrika Menekşesi

Evde en kolay yetiştirilebilecek çiçekli ev bitkileri arasında olan Afrika menekşesi, çok az bakım gerektirmesine rağmen yılda birkaç kez çiçek açar. Yüzlerce çeşidi bulunur. Bazıları alacalı, fırfırlı ve beyaz kenarlı çiçeklere sahiptir. Afrika menekşesi, filtrelenmiş güneş ışığını ve ılık havayı sever. Tüylü yapraklarının ıslatılmaması gerekir. Aksi taktirde kahverengi kötü bir görünüm alabilir.

Çiçekli Akçaağaç

Fener şeklinde yapraklara, kırmızı, pembe, turuncu veya sarı tonlarda çiçeklere sahiptir. Çiçekli akçaağaç bitkisi, adını ağaçları andıran yapraklarından alır. Hızlı büyümesi ve neredeyse sürekli çiçek açması nedeniyle evlerde yaygın olarak yetiştirilir. Gövdesinin desteklenerek bir ağaç gibi dik olarak büyütülmesi ve düzenli aralıklarla yapraklarının budanması gerekir.

Süs Yoncası

Botanik adı oxalis triangularis olan bu sevimli küçük bitki, geceleri veya loş ışıklarda katlanan üçgen şeklinde yoncayı andıran mor yapraklara sahiptir. Bu yaprakların üzerine beyaz veya soluk pembe tonlarda çiçekler açar. Simli ve aksansız düz yeşil yapraklı çeşitleri mevcuttur. Yonca şeklindeki yaprakları ve güzel çiçekleri nedeniyle birçok evde yetiştirilir.

Barış Çiçeği

İhtişamlı beyaz çiçeklerinin yanı sıra, uzun ve ince saplı parlak yapraklarıyla iç mekanlara harika bir görünüm kazandırır. Barış çiçeğinin bakımı kolaydır ve yıl boyunca çiçek açabilir. Bununla birlikte, en çok yaz aylarında çiçek verir. Derin yeşil yapraklarının mekana tropik bir dokunuş katması ve kolay yetiştirilebilir olması gibi avantajlara sahiptir.

Antoryum

Yeterince ışık alan bir ortamda büyürlerse, pembe, kırmızı, lavanta veya beyazın farklı tonlarında çiçeklerle sahiplerini ödüllendirirler. Antoryumların çiçekleri uzun ömürlüdür. Çiçek açmadığı zamanlarda bile, parlak yeşil yapraklarıyla çekici bir görünüme sahiptir. Ayrıca yaprakları ve çiçekleri kalp şeklindedir.

Yasemin

Kokusuyla ün yapmış bu çiçeğin birçok türü bulunur. En kolay yetiştirilebilenleri, jasminum polyanthum ve jasminum sambac türlerdir. Yasemin çiçeğinin bu iki türü kolay büyürler. Bunun için bol miktarda ışık ve nem yeterlidir. Pembe veya beyaz çiçekler veren bu bitki, en güzel kokuya sahip ev çiçeklerindendir.

Klivya

Botanik dilde clivia miniata olarak tabir edilen klivya zambağı, kış mevsiminde yaklaşık 20’ye yakın kırmızımsı ve kümeler şeklinde çiçekler açar. Çiçek açması için serin ve kuru bir ortama ihtiyaç duyar. Bu nedenle, daha düşük sıcaklıklarda ve evin kuru yerlerinde bulundurulmalıdır. Büyütülmesi çok kolaydır ve çiçekleri soğuk kış günlerini aydınlatır.

Not: Bu bitki zehirlidir! Yenildiğinde veya çiğnendiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir.

Noel Kaktüsü

Yılbaşı kaktüsü olarak da bilinen egzotik görünümlü bu bitkilerin çoğu, genellikle Noel’den birkaç hafta önce çiçek açarlar. Çiçekleri ve görüntüsü nedeniyle yıllardır sıkça yetiştirilir. Işığı seven bu bitki, sonbahar ve kış aylarında, soğuk havalara ve kısa günlere tepki olarak çiçek açar.

Gloksinya (Bardak Menekşesi)

Genellikle kışın sonlarında veya ilkbaharın başlarında çiçek açan gloksinya çiçeği, yaklaşık 7 cm genişlikte, çan şeklinde, zengin renklerde, zıt şeritler veya beyaz beneklerle bezenmiş çiçekler taşır. Çiçekleri solduktan sonra su verilmemeli ve uykuda kalmasına izin verilmelidir. Sulama, tekrar büyümeye başladığında devam ettirilmelidir.

Nematanthus (Japon Balığı Çiçeği)

Akvaryum balıklarını andıran çiçeklere sahip olan bu bitki, en çok yaz aylarında çiçek açar. Fakat yeterince ışık alırsa, tüm yıl boyunca çiçek verecektir. Bazı Japon balığı çiçeği türleri, çiçeklerini, bir misina gibi sarkan uzun saplarında taşır. Kavisli gövdeleri ve bir sanat eserini andıran çiçekleri, iç mekanlarda dikkat çeken bir görüntü oluşturabilir.

Ruj Çiçeği

Afrika menekşesi familyasından gelen ruj çiçeği, küçük ruj tüpleri gibi görünen, parlak kırmızı çiçekleri olan ve yetiştirilmesi oldukça kolay bir ev bitkisidir. Özellikle asılı sepet şeklindeki saksılarda büyütülür. Bunun nedeni, dal uçlarından sarkan kavisli gövdelerin ürettiği gösterişli çiçeklerdir. Kırmızı renkli bu çiçekler, kendilerini çevreleyen koyu mor kaplara sahiptir. Yıl boyunca çiçek açabilir ancak çiçek verme mevsimi sonbahardır. Yaz aylarında dışarıda bırakılırsa, kırmızı çiçekler sineklerin birikmesine neden olabilir.

Hava Çiçeği (Tillandsia)

Birçok farklı türü bulunan ve neredeyse hepsi göz alıcı bir görünüme sahip olan hava çiçeği, son dönemlerde yaygın olarak yetiştirilen bitkilerdendir. Çok az bakım ve sulama gerektiren tillandsia, çiçek açma vakti gelince yaprak rengini değiştirir. Farklı iklim şartlarında hayatta kalabilen bu bitki, kışın ortalarından yaz sonlarına kadar çiçek açabilir. Bununla birlikte, hava çiçeğinin çoğaltılması da son derece kolaydır.