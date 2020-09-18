Şişme Mont Nasıl Yıkanır? Elyaf ve Kaz Tüyü Mont Temizliğinin Püf Noktaları

Kuş tüyü veya silikonlu elyaf dolgusuyla imal edilen polyester yüzeyli şişme montlar son yılların en popüler dış giyim parçaları. Şık olduğu kadar çok yönlü olan bu montlar, hem günlük kullanım hem de tırmanış ve kayak gibi açık hava sporları için harika bir seçim. Diğer yandan, ne yazık ki bu kabarık montların genel bir sorunu var; yıkama sonrası sönüyor olmaları! Güzel haber, birkaç püf noktasına dikkat ederek bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.

Kaz tüyü veya elyaf gibi sentetik dolgularla yapılan şişme montlar, uzunca süredir kış sezonlarının en popüler dış giyim trendi. Bunca yıldır modasının geçmemesinin sebebi ise sıcak tutması, kullanımının çok yönlü olması ve şık bir stil oluşturarak dinamik bir hava katıyor olması. Öte yandan, kabarık tarza sahip bu montların şık görünümü oldukça cezbedici olsa da hemen herkesin muzdarip olduğu bir handikapı var; yıkanınca sönüyor olmaları. Neyse ki birkaç püf noktasına dikkat ederek, şişme montların ilk günkü şık görünümünü uzun süre korumak mümkün. İşte, şişme montların elde ve çamaşır makinesinde nasıl yıkanacağına dair aydınlatıcı bir rehber…

Kaz Tüyü ve Elyaf Şişme Montlar Nasıl Yıkanmalı?

Söz konusu yıkama olduğunda, kabarık montlar en çok kafa karıştıran giysilerden biri. Temizlik esnasında yanlış adımları uygulamak, severek satın aldığımız şişme montumuzu yıkama sonrası ”ince bir yağmurluğa” dönüştürebilir. Bu nedenle, şişme montları yıkarken birkaç temel kurala uymak önemlidir.

Şişme montlar çamaşır makinesinde nasıl yıkanır?: Şişme montların temizliği söz konusu olduğunda, en ideal seçim elde yıkamak olsa da buna çoğumuzun zaman ayırmak istemediği su götürmez bir gerçek. Eğer sizinde durumunuz buysa, kuş tüyü ve elyaf şişme montlarınızı çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Tabii birkaç şartla!

Montunuzun fermuarını kapatın ve varsa diğer cep düğmelerini ilikleyip ters çevirin.

Çamaşır makinenizi, soğuk su ve kısa süreli narin yıkamaya ayarlayın. Sıcak suyla asla yıkamayın!

Hassas kumaşlar için özel üretilen sıvı çamaşır deterjanı kullanın. Yumuşatıcı ve ağartıcı sert kimyasalların kullanımından kaçının.

Kurutma makineniz varsa en düşük sıcaklığa ayarlayın ve montla birlikte içine birkaç tenis topu atın. Tenis topları, kuruma esnasında montunuzun yeniden kabarmasına yardımcı olacaktır.

Kurutma makineniz yoksa çamaşır ipine asmak yerine montunuzu bir havlunun üzerine serin ve kurumaya bırakın. Eviniz nemliyse kurutma işlemi için güneşli açık havayı tercih edin. Hava kapalıysa veya yağışlıysa kalorifer peteği gibi bir radyatör üzerinde kurumaya bırakın.

Kuruma esnasında ara sıra montunuzu kontrol edin ve topaklanan bölge varsa ayrıştırmaya çalışın.

Şişme montlar elde nasıl yıkanır?: Şişme montunuzu daha güvenli bir şekilde elde yıkamayı tercih etmiş olabilirsiniz. O halde aşağıdaki adımları takip edin.

Montunuzun sığacağı büyüklükte geniş bir leğen, lavabo veya küvete ihtiyacınız olacak. Bunlardan birini soğuk suyla (az ılık olabilir) doldurun.

Suya bir ölçü çamaşır deterjanı ekleyin (mümkünse narin kumaşlar için olanı). Deterjanın suya karışması ve monta nüfuz etmesi için ellerinizle montunuzu sallayın ancak asla çitilemeyin.

15 ila 20 dakika suda bu şekilde bekletin.

Süre sonunda deterjanlı suyu dökün ve temiz su doldurun. Ardından montunuzu çıkarın ve tamamiyle durulanması için üzerine su dökün. Eğer tam anlamıyla durulanmadığını düşünüyorsanız deterjan kalıntısı kalmayana dek soğuk su ile durulayın.

Nazik hareketlerle kaba suyunu sıkın. Fazla güç uygulayarak iyice sıkmaya çalışmayın.

Çamaşır ipine veya teline asmak yerine sıcak bir ortama sererek kurumaya bırakın.

Kuş tüyü ve elyaf dolgulu şişme montların şeklinin bozulmasına neden olan birincil faktörün yıkama olduğunu unutmayın. Bu nedenle, yalnızca gerçekten kirli olduğunu düşündüğünüzde (yılda en fazla 2 kez) yıkama işlemini yapın.