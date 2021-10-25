Tükenmez Kalem Lekesi En Kolay Nasıl Çıkar?

Tükenmez kalemlerde kullanılan mürekkep, havayla temas ettiği anda buharlaşan bazı bileşenler içerir. Bu nedenle, lekenin sabun ve su gibi klasik yöntemlerle çıkarılması pek mümkün değildir. Ancak giysilerde, duvar kağıtlarında, kumaşlarda, mobilyalarda ve diğer yüzeylerde sık karşılaşılan bu inatçı lekelerden kurtulmak için bazı etkili yöntemler bulunmaktadır…

Tükenmez kalem lekelerini temizlemek için özel bir temizleyici satın almanıza ya da ağır kimyasallar içeren ürünlere başvurmanıza gerek yok. Daha önce denenmiş ve etkileri kanıtlanmış bazı yöntemler, duvar, kumaş, halı veya giysi gibi birçok yerdeki tükenmez kalem lekelerini zarar vermeden çıkarabilir.

Tükenmez Kalem Lekesini Çıkarırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Uzun süre bekleyen ve kuruyan tükenmez kalem lekesi, yeni oluşan lekelerden farklı olarak izopropil alkol, tıraş kremi veya saç spreyi gibi kumaşın rengine ve yapısına zarar vermeyecek hafif kimyasalların kullanımını gerektirebilir. Tükenmez kalem lekelerini doğal yollarla çıkarmak istiyorsanız, aklınızda bulundurmanız gereken noktalar şunlardır:

Çok uzun süre beklemeden, lekeye mümkün olduğunca erken ve doğrudan müdahale edin.

Tükenmez kalem lekeleri suda çözünmez. Su kullanarak lekeyi daha fazla alana yaymaktan kaçının.

Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Aşağıda sıralanan ürünlerin içeriğinde bulunan bileşenler, tekstil liflerine işleyen tükenmez kalem lekeleri için iyi birer çözücüdür. Bunların en etkilisi izopropil alkoldür. Suda çözünerek mürekkebin bıraktığı pigmentleri parçalar. Üstelik uygulama sırasında kumaşlara zarar vermeyecek kadar yumuşaktır.

Tükenmez kalem lekelerine karşı etkili olduğu kanıtlanmış ürünler:

Asetonsuz oje temizleyici

Saç spreyi

İzopropil alkol

Yapışkan bant

Diş macunu

Limon

Sirke özü

1. Asetonsuz Oje Çıkarıcı

Oje çıkarıcılar, en zor lekeleri bile gevşetici etkiye sahiptir. Bu nedenle tükenmez kalem izlerine karşı kullanmak için idealdir. Ancak hassas veya koyu renkli dokuyu temizlemek istiyorsanız, asetondan kaçınmalısınız. Çünkü belirtilen alanlara hızla zarar verir. Bu gibi alanlarda, aseton yerine sadece alkol içeren bir oje çıkarıcı kullanın. Ürünü mikrofiber bir beze uygulayın ve lekeyi birkaç kez dikkatlice silin. Bu işlemden sonra giysiyi çamaşır makinesinde yıkayın.

Oje temizleyiciler, şu tür kumaşlardaki tükenmez kalem lekelerini çıkarmak için uygundur:

Pamuklu giysiler

Çarşaf

İpekten üretilen giysiler

2. Saç Spreyi

Saç spreyinin tükenmez kalemlerden kaynaklanan mürekkep lekeleri için iyi bir çözüm olduğu kanıtlamıştır. Saç spreyini lekenin üzerine püskürtün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Daha sonra lekeyi fırçalayabilirsiniz. Eğer leke kaybolmazsa, üzerine birkaç damla sirke damlattığınız diş fırçası ile kalıntıyı temizleyebilirsiniz. Bu yöntem, aynı zamanda duvar kağıdı üzerindeki tükenmez kalem lekeleri için de uygundur.

Saç spreyi, hangi alanlardaki tükenmez kalem lekeleri için kullanılır?

Duvar kağıdı

Deri ve sentetik deri (süet içermeyen)

3. İzopropil Alkol

Evde saç spreyi veya oje çıkarıcı yoksa, birçok yerden kolaylıkla temin edebileceğiniz izopropil alkol ile tükenmez kalem lekelerini ipek veya yün gibi hassas kumaşlardan çıkarabilirsiniz. İlk önce görünmeyen küçük bir noktada giysinin rengini ağartmadığını test edin. Lekenin üzerine uygulayarak yaklaşık beş dakika bekletin. Ardından mikrofiber bir bezle lekeyi kumaştan dikkatlice silin. Mürekkebin kumaşa yeniden işlemesini önlemek için daima bezin temiz bir bölümünü kullanın.

Hangi malzemeler için uygundur?

Halı

İpek kumaşlar

Yünlüler

4. Yapışkan Bant

Tükenmez kalemin bıraktığı mürekkep, koli bandı ile temas ettiğinde ortaya kimyasal bir reaksiyon çıkar. Ancak bu, sadece deri ve süet gibi bölgelerde yeni meydana gelen mürekkep lekeleri için geçerlidir. Bir parça bant alarak lekenin üzerine sıkıca yapıştırın ve hemen çıkarın. Bunu yaparken bantta mürekkep izi varsa, yöntem işe yarıyor demektir. Yeni bir bant parçası kullanarak işlemi birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.

Yöntemin kullanım alanları:

Deri

Süet

Sentetik

5. Renksiz Diş Macunu

Tükenmez kalem lekeleriyle savaşmanın bir başka yolu da diş macunu kullanmaktır. Ancak boyasız bir diş macunu kullandığınızdan emin olun. Önce lekeyi birazcık nemlendirin ve ardından diş macununu uygulayın. Macunu lekeye iyice sürün ve yaklaşık on dakika bekletin. Son olarak, ıslak bir bezle diş macununu durulayın. Leke çıkmadıysa, yöntemi tekrarlamanız gerekebilir.

Diş macunu hangi alanlardaki tükenmez kalem lekelerini çıkarmak için kullanılır?

Ahşap yüzeyler

6. Limon

Limon suyu, özellikle küçük tükenmez kalem lekeleri için etkili ve zararsız bir yöntemdir. İçerdiği sitrik asit, liflerdeki boyaların kısa sürede çözülmesini sağlar. Bu yöntemi uygulamak için lekeli bölgenin üzerine limon suyu damlatın ve eski bir diş fırçası ile fırçalayın. Bir süre beklettikten sonra ıslak bir bezle silerseniz ya da çamaşır makinesinde yıkarsanız, tatmin edici sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Limonun içeriğindeki sitrik asit, aşağıda belirtilen alanlardaki tükenmez kalem lekeleri için uygundur:

Pamuklu kumaşlar

Çarşaf

Halı

Kot

7. Sirke Özü

Sirke özünün yüksek asit içeriği bulunur. Temizliğin bir çok farklı alanında sirke kullanılmasının başlıca nedeni budur. Temiz bir bezi sirkeye batırın ve tükenmez kalem lekesinin üzerine uygulayın. Ardından yumuşak bir fırçayla lekeli bölgeyi fazla bastırmadan fırçalayın. Sonrasında ise uygulama yaptığınız tekstil ürününü çamaşır makinesinde yıkayın.

Sirke özü, aşağıdaki lekeler için uygundur: