Kaktüsün Faydaları Nelerdir? Evde Kaktüs Yetiştirmenin Avantajları

Kaktüsler, göz alıcı şekilleri ve çiçekleriyle bulundukları mekanlara apayrı bir görünüm kazandırırlar. Doğada farklı görünümlerde yüzlerce türü bulunan bu bitki, evlerde veya ofislerde genellikle dekoratif amaçla bulundurulur. Ancak kaktüsün yaşam alanlarındaki hava kalitesini artırması ve stresi azaltması gibi birçok faydaları bulunmaktadır. Bu gibi avantajları nedeniyle her evde mutlaka olması gereken bitkilerdendir.

İnsanların evlerinde kaktüs gibi bitkileri yetiştirmelerinin nedeni, sadece mekanı güzelleştirmesi değildir. Kaktüs ve diğer iç mekan bitkileri, evinizde daha sağlıklı bir yaşam sürmenize katkı sağlayabilir. Evde yetiştirilebilen bitkilerin bakımı için vakit ayırmak bazıları için zahmetli görünebilir. Ancak kaktüsün faydaları göz önünde bulundurulduğunda, bütün bu zahmetlere değdiği gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Bakımı diğer bitkilere nispeten daha kolay olan kaktüslerin benzersiz terapötik özellikleri bulunmaktadır. Evinizin pencere kenarındaki bir kaktüs, bu özelliği sayesinde verimliliğinizi artırabilir, mutlu hissetmenizi ve daha kolay nefes almanızı sağlayabilir. Üstelik, iyi bir kaktüs bakımı için bir uzman olmanıza da gerek yoktur.

Evde Kaktüs Yetiştirmenin Faydaları

Bazı faydalarını yukarıda özetlediğimiz kaktüs, doğru bir bakımla yaşam alanlarınıza çok sayıda katkı sağlar. Bu bitkinin evinize pozitif enerji getirmesi için doğru zamanda su vermek ve gün ışığından mahrum etmemek yeterlidir. Bitkinize iyi bakarsanız, ilerleyen süreçte o da size iyi bakacaktır.

Kaktüslerin iç mekanlarda sıkça tercih edilmesinin birçok nedeni vardır. Az bakım gerektirmesi ve benzersiz görünümü, halk arasında en çok bilinen nedenlerindendir. Kaktüsün az bilinen diğer faydaları ise aşağıdaki başlıklarda listelenmiştir.

1 – Kaktüs Stresi Azaltır

Bu bitki türünün insanların stres seviyesi üzerindeki etkilerini belirlemek için birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Geride bıraktığımız yıllarda yapılan bir araştırmada kaktüsün gerginlik, kaygı, depresyon, dejeksiyon, yorgunluk ve öfke üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Evinizde bir kaktüs varsa, bütün bu sorunları azaltarak daha huzurlu hissetmenize yardımcı olabilir. Bütün gününüzü pozitif bir enerjiyle tamamlamak istiyorsanız, evinizde ve ofisinizde kaktüs bulundurarak bu havayı koruyabilirsiniz.

2 – Kaktüs Yetiştirmek Sizi Mutlu Edebilir

Bir canlı beslemek ve ona bakmak, bazı insanlar için en güzel duygulardan birisidir. Evinizde bir kaktüs yetiştirmek, size bir evcil hayvan bakmak ile aynı hissi verebilir. Bu tür bitkilerin birer canlı olduğunu unutmamanız ve sizden bakım dışında bir şey talep etmeyeceklerini bilmeniz yeterlidir.

Bitkilerin iyi bir şekilde geliştiğine ve yaşadığına şahit olmak, daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Bütün bunları fark edebilmek için onların bakım gereksinimleri hakkında bazı şeyleri bilmeniz gerekir. Kaktüsünüzün ışık ihtiyacını, su gereksinimi, uygun saksı büyüklüğünü, toprak ve gübre ihtiyacını bildiğiniz taktirde, hazırsınız demektir.

3 – Evinizdeki Hava Kalitesini Artırır

Bitki ve insanların yaşaması için hava gerekir. Evde bulundurduğunuz bitkiler, ortamdaki oksijen miktarını artırarak sağlığınıza katkıda bulunabilirler. Kaktüs gibi yeşil bitkiler, havada bulunan karbondioksiti içine çeker ve oksijeni serbest bırakır. Bunun sonucunda da yaşam alanındaki hava kalitesi artmış olur.

İnsanların hayatta kalması için vücuttaki zararlı toksinlerin atılması gereklidir. Bunun için vücut oksijene ihtiyaç duyar. Evinizde kaktüs gibi bitkileri bulundurmak, içerideki hava kirliliğini oranını %50 seviyesinde azaltabilir. Kaktüsler, aynı zamanda iç mekanlardaki bakteri ve toz birikimini de azaltmaktadır.

Evdeki evcil hayvanlar, halılar, mobilyalar, temizlik için kullanılan ürünler ve duvar boyaları, solunduğu zaman sağlığa zarar verebilecek birçok toksin yayarlar. Kaktüs, havaya yayılan bu tür toksinlerin etkisini önemli ölçüde azaltabilir.

4 – Kaktüs, Benzersiz Terapötik Özelliklere Sahiptir

Bir kişinin değer verdiği şeylerle konuşması, insanlığın doğasında olan bir durumdur. Bazı insanlar evcil hayvanlarıyla, bazıları da bitkileriyle konuşur. Bu, kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Bazı bahçıvanlar, bitkilerle konuşmanın onların daha hızlı ve sağlıklı büyümesine yardımcı olabileceği fikrini savunmaktadır.

Bu etkileşimin en şaşırtıcı kısmı, bitkilerin konuşmadan faydalanması durumudur. Bir bitkiyle konuştuğunuzda onun gıda üretmesi için gerekli olan karbondioksiti salmış olursunuz. Evdeki kaktüsle yakın mesafeden konuştuğunuzda, bu onun fazladan karbondioksit alarak daha hızlı fotosentez yapması sağlar.

5 – Ortamdaki Verimliliği Artırır

Kaktüsün verimliliğe sağladığı avantajlarını kanıtlamak için bazı ev ve ofislerde uzun süreli bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları, kaktüs bitkisinin verimliliği %12 oranında artırabildiğini göstermiştir. Bunun başlıca nedeni, kaktüsün havadaki karbondioksit miktarını azaltmakla olan ilgisidir.

Havada aşırı miktarda karbondioksit bulunması, baş ağrısı, yorgunluk, huzursuzluk ve endişeye yol açabilir. Bunun gibi nedenler de ortamdaki kişilerin üretkenliğinin düşmesine neden olur. Soluduğunuz havadaki karbondioksit miktarını düşürerek, daha iyi odaklanabilir ve zihninizi temizleyebilirsiniz.

6 – Evde Kaktüs Yetiştirmek Hafızanızı Geliştirebilir

Chicago Üniversitesi öğretim üyelerinden Marc G Berman, bitkiler ve doğayla etkileşimde bulunanlar üzerinde bazı psikolojik araştırmalar gerçekleştirdi. Yapılan bu araştırma, evde kaktüs yetiştirmek ve doğal alanlarda yürüyüş yapmak gibi bu tür etkileşimlerin kişiye çok sayıda fayda sağladığını kanıtladı. (Kaynak)

Yürütülen bu çalışma, doğayla düzenli etkileşimde bulunmanın hafızayı %20’ye kadar artabileceğini, bununla birlikte de kişinin iş ya da okul gibi alanlardaki performansının yükselebileceğini gösterdi. Bu nedenle, evinizde kaktüs gibi bitkileri yetiştirmek, bunları çalışma odanızda, kütüphanenizde, ofisinizde veya çocuklarınızın yakınlarında bulundurmak iyi bir fikir olabilir.