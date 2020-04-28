Halıdan Kahve ve Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Halılar, evlerimizde en çok kirlenen alanların başında gelmektedir. Kahve ve çay dökülmesi sonucu oluşan lekeler ise oldukça inatçı ve çıkarılması zordur. Bu tür lekeler, oluşturduğu kötü görüntü nedeniyle ev hanımları için can sıkıcı olabilmektedir. Ancak bazı doğru yöntemlerle halıdaki çay veya kahve lekeleri kurumuş olsa bile kolayca çıkarılabiliyor.

Halıda bu tür bir leke oluştuğu zaman vakit kaybetmeden temiz bir bez ya da kağıt havlu ile lekeli bölgeyi silerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu işlem sıvının halının liflerine nüfuz etmesini engelleyecektir. Lekeyi sonradan fark eder veya silmeyi unutursanız üzülmenize gerek yok. Hazırladığımız yöntemleri sırasıyla uygulayarak halıda oluşan lekelerden kurtulabilirsiniz.

Çay veya kahvelerin halılarda bıraktığı lekelerin çıkarılması, evinizde kullandığınız halının türüne göre değişkenlik gösterebilir. Halının lifleri ne kadar uzunsa lekenin kaybolması da o kadar zor olabilir. Aşağıda sıraladığımız halılardaki lekeleri çıkarma yöntemlerini uygularken, kullanacağınız temizlik malzemesinin miktarını da halınızın türüne göre ayarlayabilirsiniz.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı leke çıkarıcıların halının rengine zarar verme olasılığı yüksektir. Bu nedenle ağır temizleyiciler yerine halınızda zararsız ürünleri kullanmanız tavsiye edilir. Leke çıkarıcıların içinde bulunan kimyasalların, yün, yün karışımı ya da doğal elyaftan imal edilen bazı halılara zarar verebileceği unutulmamalıdır.

Halıda Yeni Oluşan Kahve ve Çay Lekelerini Çıkarma

1. – Kahve Lekesinin Yayılmasını Engelleyin

Eğer halıdaki leke yeni oluştuysa, sıvı çekici özelliği olan temiz bir bez yardımıyla lekenin üzerine hafifçe bastırın ve kahve lekesinin daha fazla alana yayılmasının önüne geçin. Bu işlemin ardından kağıt havluyla kahve lekesinin dışından içeriye doğru temizleyin. Halıdaki sıvı kaybolana kadar bunu tekrarlayın.

2 – Lekenin Üzerine Soğuk Su

Halıdaki çay veya kahve lekesinin miktarına göre soğuk su dökün. Ardından kuru yeni bir bez kullanarak suyu çekin. Lekeyi seyreltmek için uyguladığınız bu işlemi en az iki ya da üç defa tekrarlayın. Uygulama sırasında halıya fazla bastırmamaya özen gösterin.

3 – Deterjan ve Sirkeli Leke Çıkarıcı Uygulayın

Küçük bir kabın içine bir çay bardağı sirke ve biraz leke çıkarıcı deterjan ekleyerek karıştırın. Ardından temizlik bezini bu karışma batırın ve lekeli bölgeyi dıştan iç tarafa olacak şekilde hafifçe ovalayın. Daha sonra bezi durulayın ve halıdaki karışımı temizleyin. Son olarak kağıt havlu yarımıyla halıdaki lekeli bölgeyi tamamen kurutun.

Halıdaki Kurumuş Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Tıraş Köpüğü Yöntemi

Halıdaki lekenin önceden oluştuğunu fark ettiyseniz ya da silmeyi unuttuysanız, tıraş köpüğü kullanarak en zorlu kahve ve çay lekelerinden bile kurtulmanız mümkün. Birçok ev hanımı tarafından uygulanan ve etkili sonuçlar alınan tıraş köpüğü yöntemini, yün veya yün karışımı olmayan halılar için kullanılmalıdır. Tıraş köpüğünü çalkaladıktan sonra lekenin bulunduğu alana püskürtün. Daha sonra bir bezle alanı ovalayın. 30 – 45 dakika kadar bekleyin ve ıslak bir bezle tıraş köpüğü kalıntılarını silerek halıdaki kahve lekesiyle vedalaşın.

Yün Halılar İçin Sıvı Bulaşık Deterjanı

Leke oluşan halınız yün malzemeden üretilmişse, bu yöntemi kullanarak halınızın rengi solmadan ve zarar görmeden lekelerden kurtulabilirsiniz. Bir bardak ılık suyunu içine üç damla bulaşık sabunu ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı yumuşak bir süngerle lekenin olduğu yere sürün ve çok bastırmadan temizleyin. Daha sonra kuru bir bezle deterjanı halıdan arındırın. Kuruduktan sonra halıdaki leke kaybolmazsa aynı işlemi birkaç defa daha tekrar etmeniz gerekebilir.