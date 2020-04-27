Yoğurt Kaç Saatte Mayalanır? Evde Yoğurt Yapmanın Püf Noktaları

Daha önce evde hiç yoğurt yapmadıysanız, bu işlemin zor olduğunu düşünerek gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz. Yıllardır sofralarımızdan eksik etmediğimiz faydalı ve lezzetli bir süt ürünü olan yoğurt, bazı püf noktaları ve biraz tecrübe sayesinde evde kolaylıkla hazırlanabilmektedir. Mayalama esnasında kullanılan malzemeler, bekleme süresi ve kullanılan süt gibi bazı hususlar kıvamlı bir yoğurt elde etmeninin en önemli püf noktalarındandır.

Nerede ve hangi şartlarda üretildiğini bilmediğiniz hazır satılan yoğurtlar yerine, evde kendi yoğurdunuzu yaparak gönül rahatlığıyla tüketmek istiyorsanız bilmeniz gereken bazı kurallar bulunur. Lezzetine doyum olmayan ve kıvamlı bir yoğurt mayalamak için sütün kalitesi, kullanılan kap, mayalama süresi ve sıcaklığına dikkat etmeniz gerekiyor.

Birçok ev hanımı, uzun ömürlü olması için farklı işlemlerden geçen hazır yoğurtların yerine ev yapımı doğal yoğurtları tercih ediyor. Hem lezzet hem de sağlık açısından diğer ürünlerle göre bir adım önde olan ev yoğurdu, kolay bulunan malzemeler ve ustalık gerektirmeyen yöntemlerle hazırlanabiliyor.

Evde Yoğurt Mayalamanın Püf Noktaları

1 – Maya Amaçlı Kullanılan Yoğurdun Önemi

Evde yaptığınız yoğurdun iyi olması için ilk önemli kural maya olarak kullanılacak yoğurdun kalitesidir. Ünlü şefler, bu işlem için bir kaşık ev yapımı yoğurt kullanılmasını önermektedir. Dışarıdan aldığınız yoğurdu da kullanabilirsiniz ancak bu mayalanan yoğurdun kalitesini düşürecektir. Yoğurt yaptıktan sonra bir kasenin içine bir miktar ayırmanız ve sonraki mayalama için saklamanız tavsiye edilir.

2 – Mayalamada Kullanılan Kap

Yoğurt mayalarken kullanılan kapların ısıyı tutması mühimdir. Aksi taktirde yoğurdunuzun kıvamı beklenildiği gibi olmayabilir. Bu nedenle çelik, toprak, emaye veya metal kap kullanmanız gerekmektedir. Evde yoğurt mayalarken ısıyı tutma özelliği bulunmayan plastik ve cam kaplar kullanıldığı taktirde yoğurdun oluşum süreci etkilenir.

3 – Yoğurdun Üzerinin Sulanmaması İçin

Sütün mayalanma işlemi esnasında oluşan nemlenme, yoğurdunuzun üzerinde su tabakası birikmesine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için sütü pişirdikten sonra tencerenin üst kısmını kağıt havluyla kaplayın. Kağıt havlu nemi içine çekecek ve mayalanan yoğurdun kıvamı istenilen şekilde olacaktır.

4 – Daha İyi Kıvam İçin Püf Noktası

Evde yaptığınız yoğurt mayalanmaya süresini tamamlayınca üzerini açmanız gerekmektedir. Eğer bu işlemi yapmazsanız, mayalama devam edecek ve tadı ekşi bir hal alacaktır. Buna mahal vermemek için kapağı açın ve 30 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin. Bekleme süresinin ardından, ağzı açık kalacak şekilde bir gün süreyle daha buzdolabınızda bekletin. Bu işlemlerin sonunda ise yoğurt istenilen tada ve kıvama kavuşacaktır.

5 – Kullanılan Süt, Şeker ve Tuzun Önemi

Mayaladığınız yoğurdun kıvam ve lezzetinin mükemmel olması için süt seçimi son derece önemlidir. Bunun için de manda sütü veya köy sütü kullanmanız tavsiye edilir. Pastörize süt kullanırsanız yoğurdun kıvamı tutmayabilir. Bu işlem esnasında manda sütü ve köy sütünü karıştırarak kullanmanızda da herhangi bir sakınca yoktur. Mayanın içerisine ilave edilen tuz yoğurdun ekşimesini önlemekte, şeker ise mayalanma sürecini hızlandırmaktadır.

Yoğurt Kaç Saatte Mayalanır ve Ne Kadar Maya Kullanılır?

Süte katılan maya miktarının fazla olması yoğurdun ekşime süresini hızlandırırken, yoğurdun oluşum süresini de kısaltacaktır. Bunun için kullanılan maya miktarı ve bekleme süresi önemlidir. İyi bir ev yoğurdu için tavsiye edilen kullanım şekli az maya kullanımı ve uzun süre bekletilmesi şeklindedir. Örnek vermek gerekirse; bir litre süt için iki yemek kaşığı maya kullanır ve kabı bir bezle sararak oda sıcaklığında 8 saat kadar bekletirseniz yoğurdunuz daha kıvamlı olacaktır.