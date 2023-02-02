Emziren Anneler Yoğurt Yiyebilir mi?

Yeni annelerin ve minik yavrularının ihtiyaç duyduğu birçok temel besini sağlayabildiğinden, emzirme döneminde yoğurt yenilmesi tavsiye edilir. Yoğurt, emziren anneler ve bebekleri için önemli olan protein, kalsiyum ve D vitamini gibi besinler açısından harika bir kaynaktır.

Emzirme Döneminde Yoğurt Yenir mi?

Kısa cevap: Evet, yenir. Yoğurt, kalsiyum, probiyotikler, protein, folik asit, D vitamini, potasyum, demir, kalsiyum, çinko ve fosfor açısından zengindir. Tüm bu içerikler, iyileşme döneminde olan yeni anneler ve büyüme sürecinde olan bebekler için önemlidir. Bu nedenle, emzirme döneminde yoğurt yemek harika bir seçimdir.

Yoğurt hakkında yapılan araştırmalar, anne sütünün tadını veya miktarını olumsuz yönde değiştirmediğini göstermiştir. Bununla birlikte, yoğurdun laktoz içerdiği unutulmamalıdır. Laktoz intoleransınız varsa, emzirirken yoğurt yemekten kaçınmak isteyebilirsiniz.

Gıda alerjisi çok yaygın olmamakla birlikte, inek sütü (süt ürünleri), soya, yumurta, buğday, balık, yer fıstığı, ağaç yemişleri, susam ve kabuklu deniz ürünlerine karşı bazı insanlar aşırı duyarlıdır. Herhangi bir gıdaya karşı alerjisi olan az sayıda insandan biriyseniz o halde yapılacak tek şey alerjenden uzak durmaktır.

Emzirirken Yoğurt Yemenin Faydaları

Bebeklerini emziren annelerin yoğurt yemeleri ve ayran içmeleri sağlıklıdır. Emzirme (laktasyon) döneminde yoğurt yemek aşağıdaki kazanımları sağlayabilir…

Yoğurt kalsiyum, çinko ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Demir, kırmızı kan hücresi oluşumu için gereklidir ve bu, hızlı büyüyen bebeklere fayda sağlar.

Emzirme döneminde olan annelerin toplam kemik kütlelerinde bir miktar azalma olabilir. Yoğurttaki kalsiyum, büyümekte olan bebeklerin ve annelerin kemik sağlığı için iyidir. Aslında, emziren anneler hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı için günlük 1000 mg kalsiyum almayı hedeflemelidir.

Kemik sağlığı için önemli olan bir diğeri D vitaminidir. 100 gram yoğurtta yaklaşık 45 mg D vitamini bulunur.

Çinko, emziren annelerin ve bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Yoğurtta bulunan probiyotikler, yeni annelerin ve bebeklerin sindirim sistemi için faydalıdır.

İyi bir protein kaynağı olan yoğurt, sağlıklı saçlar, tırnaklar ve kas inşaası için önemlidir.

Emzirirken Yoğurt Yemek Gaz Yapar mı?

Yapabilir. Yoğurt dahil olmak üzere süt ürünleri emziren annelerde ve bebeklerinde gaz oluşumuna neden olabilir. Süt, peynir, yoğurt, puding, dondurma veya süt ürünleri, kazein, peynir altı suyu ya da sodyum kazeinat içeren herhangi bir yiyecek gaz yapma potansiyeline sahiptir. Öte yandan, buğday, mısır, balık, yumurta veya yer fıstığı gibi diğer yiyecekler de gaz yapabileceğinden yalnızca yoğurdu suçlamak haksızlık olabilir.

Bebeğinizde gaz sorunu varsa kısa süreliğine süt ürünlerin tüketimini keserek sonuçları gözlemlemeyi deneyin. Sorun devam ediyorsa muhtemel suçlu yoğurt veya süt ürünleri olmamalıdır.

Hangi Yoğurdu Tercih Etmeliyim?

Özellikle probiyotik açısından doğal ev yoğurdunun üstün olduğu konusunda uzmanlar hemfikirler. Biz de evde kendiniz yaptığınız yoğurdu tüketmenizi öneriyoruz. Ancak, böyle bir şansınız yoksa marketlerde satılan marka yoğurtlar da benzer kazanımları sağlayacaktır.

Emzirirken yoğurt yemeniz, sizin ve minik yavrunuzun ihtiyacınız olan besinleri almasını sağlamanın harika bir yoludur. Yoğurt, emziren anneler ve bebekleri için önemli besinler olan protein, kalsiyum, D vitamini, probiyotikler, folik asit, potasyum, magnezyum, demir ve çinko ile doludur. Öyleyse mutfağa yönelin ve bugün bir kase yoğurt yemenin tadını çıkarın!