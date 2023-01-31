Emziren Anneler Ceviz Yiyebilir mi?

Doğum sonrası beslenme, doğum öncesi ile aynı önemli rolü oynar. Sağlıklı seçeneklerin olduğu çok yönlü bir beslenme düzeni, anne-bebek ikilisinin iyileşme ve gelişme sürecine katkıda bulunur. Bu nedenle, emziren annelerin diğer gıdalara ek olarak antioksidan, protein ve omega-3 yağ asitleri içeren cevize de sofralarında yer vermesi iyi bir fikirdir.

Emzirme Döneminde Ceviz Yenir mi?

Evet, yenir ve hatta yenmeli! Aslında, bebeğini sütüyle besleyen yeni anneler için ceviz en iyi seçimlerden biridir. Ceviz, kalp, beyin ve genel sağlık için gerekli olan antioksidan, protein ve omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Ayrıca, folik asit, pantotenik asit, niasin, demir, magnezyum, bakır, çinko ve fosfor ihtiva eder.

Ek olarak, bebek bakımı için enerjiye ihtiyacınızın olduğu şu günlerde ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıklar gücünüzü geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu arada, emzirme döneminde olan annelerin 450 ila 500 ekstra kaloriye ihtiyaç duyduklarını da hatırlatalım.

Öte yandan, yapılan bazı araştırmalar diğer kabuklu yemişler ve tohumlarla birlikte düzenli olarak ceviz tüketiminin anne sütü üretimini artırabileceğini gösteriyor.

Emzirirken Ceviz Yemenin Faydaları

Emzirme döneminde olan anneler için ceviz basleyici yemişlerden biridir. Bilinen sağlık faydalarına ek olarak, aşağıdaki çeşitli kazanımları da sağlayabilir…

Sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla dolu ceviz, sütünüzü artırabilir. Fındık, badem, kaju fıstığı ve antep fıstığı harika seçimlerdir.

Kuruyemişler enerji artışı sağlar. Bebek bakımıyla meşgul ve yorgun anneler için harika bir atıştırmalıktır. Besin açısından yoğun olan kuruyemişler, çok çeşitli önemli vitamin ve mineraller içerir. Ceviz, emzirirken artan beslenme ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olabilir.

Bebeğinizin doğum öncesi ve sonrası gelişimine yardımcı olacak folat içerir. Dahası, bebeğin sağlıklı büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacak sağlıklı yağlar bakımından zengindir.

Cevizle ilgili en iyi şeylerden biri, omega-3 yağ asidi içeriğidir. Bu küçük beyin şeklindeki yemişler, büyümekte olan bebeklerde beyin gelişimi için süper faydalıdır. Son araştırmalar, cevizde bulunan omega-3 yağ asitlerinin çocuklarda beyin fonksiyonlarını ve ruh halini iyileştirme gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bebeğinizi bu besinlere ne kadar erken maruz bırakırsanız (anne sütü aracılığıyla) o kadar iyidir.

Ceviz, minik yavrunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından ve kas onarımına yardımcı olan protein açısından da zengindir.

Cevizin yüksek sağlıklı yağ içeriği tok hissetmenize yardımcı olur ve gereksiz atıştırma isteğini azaltır.

Emzirme Döneminde Sağlıklı Kuruyemişler

Uzmanlar, lohusalıkta ve tüm emzirme dönemi boyunca annelere sağlıklı seçeneklerin olduğu çok yönlü bir beslenme tavsiye ediyor. Bu nedenle, kuruyemişler arasında yalnızca cevizle yetinmemeniz en iyisidir. En iyi seçeneklerden bazıları şunlardır:

Hurma

Hurma, emzirirken süt üretiminizi artırmaya yardımcı olan kaliteli bir besindir. Yüksek liflidir ve ayrıca doğal olarak tatlıdır. Yeni annelerde depresyonla mücadeleye yardımcı olan unsurlar içerdiğine inanılıyor. Ayrıca anne sütünü bebeği sağlıklı kılmak için gereken doğru unsurlarla zenginleştirirler. Hurmanın çekirdeğini çıkarıp içine ceviz koyarak, her gün birkaç tane tüketmeniz harika olabilir.

Badem

Badem, temel besinlerin güç merkezi olarak tanımlanabilir. Kalsiyum, demir, protein, çinko ve magnezyum içerir. Bu da bademi emziren anneler için harika bir besin kaynağı yapar. Badem ayrıca kanıtlanmış galaktagoglardır. Galaktagoglar süt üretimini destekleyen besinlerdir. Bu nedenle, sütünün az gelmesinden şikayetçi kadınların badem yemeleri önerilir.

Kaju Fıstığı

Kaju fıstığı, anne sütünün kalitesini artırabilen birçok vitamin ve mineral içerir. Örneğin, kaju fıstığı çinko, kalsiyum, demir ve K vitamini açısından zengindir. Bu temel besinler anne sütüyle bebeğinize aktarılır.

Yer Fıstığı

Yer fıstığı, bebeklerde kasların ve sinir dokusunun büyümesi için çok önemli olan bir besin maddesi olan folik asit açısından zengindir. Ayrıca,sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan sağlıklı yağlarla doludurlar. Bu sağlıklı yağlar aynı zamanda enerjinizi yüksek tutmanıza ve gereksiz abur cubur yeme isteğinizin bastırılmasına yardımcı olacaktır.

Alerjim Olabilir mi?

Evet, olabilir. Ancak bu düşük bir olasılık. Yetişkin nüfusunun yaklaşık %98’inde ve çocukların %90 ila 96’sında herhangi bir gıda alerjisi olmadığı düşünülüyor. Gıda alerjisi olan az sayıda insan arasında en yaygın alerjenler, inek sütü (süt), soya, yumurta, buğday, balık, yer fıstığı, ağaç yemişleri, susam ve kabuklu deniz ürünleridir. Herhangi bir gıdaya karşı alerjisi olan az sayıda insandan biriyseniz o halde yapılacak tek şey alerjenden uzak durmaktır.

Aslında birçok alerji uzmanı, kadınların hamilelik ve emzirme dönemleri boyunca belirli yiyeceklerden kaçındığında çocuklarda alerjilerin daha yaygın olduğuna inanıyor. Çok yönlü bir beslenme düzeni, alerjileri önlemek için başlangıçtan itibaren büyüyen bebeğinizin bağışıklık sistemini ”eğitebilir.”