Emziren Anneler Spor Yapabilir mi?

Hafif ila orta seviyeli egzersiz, emziren annelerin genel sağlığını iyileştirir ve duygusal refahları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Anne sütünün miktarını, kıvamını veya tadını etkilemez.

Yeni anne olmak büyük bir sevinç olsa da uykusuzluktan kabızlığa kadar birçok istenmeyen getirisi olabilir. Ayrıca, bebeğin altını değiştirmek, emzirmek veya gaz sorunuyla uğraşmak gibi pek çok görev yorgun, bitkin hissetmenize yol açabilir. Tüm bu uğraşların arasında kim spor yapmak ister ki? Ancak, bunu yapmaya başladığınızda birçok kanıtlanmış kazanımı elde edersiniz.

Aşağıda, emzirme döneminde spor yapmanın anne sütünü etkileyip etkilemediğinden bahsediyor ve potansiyel faydalarına değiniyoruz. Ayrıca, emzirme ve egzersiz hakkında merak edilen bazı soruların yanıtlarına yer veriyoruz…

Spor Yapmak Anne Sütünü Etkiler mi?

Hayır, etkilemez. Şehir efsanelere rağmen, egzersiz yapmanızın süt tedarikiniz üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Yani, sporun sütünüzü etkileyeceğinden korkmadan ter atmakta özgürsünüz.

Bununla birlikte, spora başlamaya karar verirseniz bol su içmeniz gerektiğini aklınızda bulundurun. Zira, susuz kalmamak emzirme için çok önemli olduğundan, antrenmandan önce ve sonra yeterince su içmeniz gerekiyor.

Öte yandan, emzirme dönemindeki anneler için hafif ila orta şiddetli egzersiz yapmanın harika getirileri olsa da yüksek yoğunluklu antrenmanlar tavsiye edilmez. Bunun nedeni, aşırı egzersiz olarak da tanımlanan maksimum (%100) yoğunlukta yapılan sporun laktik asit miktarını artırabilmesidir. Laktik asit anne sütüne karışarak tadında acımsılığa neden olabilir. Bazı bebekler bu değişikliklerden rahatsız olmazken bazıları emmeyi istemeyebilir. Ancak yine de bebek için bilinen herhangi bir zararı yoktur.

Emzirme Döneminde Egzersizin Faydaları

Egzersiz yapmanın kan dolaşımından kaslara, iyi bir ruh halinden formda kalmaya kadar pek çok faydası vardır. Emzirme (laktasyon) döneminde orta seviyeli spor yapmanın kazanımlarından bazıları şunlardır:

Sağlıklı bir beslenme düzeni ve egzersiz, hamilelik sürecinde aldığınız fazla kiloları vermenize yardımcı olabilir.

Kalp sağlığınızı destekler.

Enerji seviyeniz artar, daha iyi hissedersiniz ve stres seviyenizi azaltır.

Yağsız kasları artırır, formda kalmanızı sağlar.

Süt salgısını uyaran prolaktin hormonu seviyesini yükseltir.

Mutluluk hormonu olarak da adlandırılan endorfinin salınımını uyarır.

Doğumdan Sonra Egzersize Ne Zaman Başlayabilirim?

Herhangi bir komplikasyon olmadan normal bir doğum yaptıysanız, muhtemelen birkaç gün içinde hafif yoğunluklu egzersiz yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak, epizyotomi veya sezaryen geçirdiyseniz vücudunuz iyileşene kadar beklemeniz gerekir.

Aslında, doğumun ardından birkaç hafta boyunca yeterince dinlenmeniz önemlidir. Yani, egzersiz yapmaya yavaştan başlamak en iyisidir. İlerleyen haftalarda antrenman süresini ve yoğunluğunu kademeli olarak artırabilirsiniz.

Ek olarak, doğum sonrası ağrılarınız devam ediyorsa, kanamanız veya meme enfeksiyonunuz varsa spor yapmaya başlamayın. Öncelikle vücudunuzun iyileşmesine zaman tanımalı ve uzman görüşü doğrultusunda hareket etmek için doktorunuzla konuşmalısınız.

Başlamadan Önce Başka Neleri Bilmeliyim?

Minik yavrunuzu sütünüzle beslediğiniz dönemde egzersize başlamaya karar verirseniz birkaç noktayı aklınızda bulundurmanızda fayda var. Bunlar:

Antrenmana başlamadan önce bebeği emzirmek veya anne sütünü sağmak iyi bir fikir olabilir. Zira, dolgun göğüslerle spor yapmak rahatsız edici olabilir.

Egzersize haftada birkaç gün ve kısa süren antrenmanlarla başlayın. İlerleyen süreçte kademeli olarak artırın. Ancak, sınırlarınızı zorlayacak şekilde ağır spor seanslarından kaçının.

Egzersiz sonrası memelerinizin üzerindeki ter tuzlu bir tada neden olacaktır. Bebeğinizin rahatsız olmaması için emzirmeden önce duş alın veya göğüslerinizi yıkayın.

Zaten yorgun hissediyorsanız spor yapmayı erteleyin. Ağrı, çarpıntı, baş dönmesi, nefes darlığı veya vajinal kanamada artış olursa egzersizi yarıda bırakın.

Egzersiz esnasında sporcu sütyeni kullanmanız en iyisidir. Ayrıca, meme ucundan süt sızıntısı endişeniz varsa göğüs pedlerini kullanmayı düşünebilirsiniz.

Yürüyüş, hafif aerobik egzersizler ve su egzersizleri başlangıç ​​için idealdir.

Ter ile kaybedileni yerine koymak için bol su içtiğinizden emin olun. Antrenmandan önce ve sonra su için. Spor esnasında yanınızda su şişesi bulundurun.

Yeni anne olan kadınlar için spor yapmanın en zor yanı muhtemelen zaman bulmaktır. Hem bebeğin hem de evin tüm işlerini yapmak ve ardından egzersiz yapmak için zaman bulmak zor olabilir. Durum buysa, endişelenmeyin ve fırsat buldukça spora zaman ayırın. Ne de olsa, bir her zaman sıfırdan büyüktür. Arada bir egzersiz yapmak hiç yapmamaktan daha iyidir.