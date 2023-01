Emziren Anneler Greyfurt Yiyebilir mi?

Bebeğini emziren bir anneyseniz greyfurt yiyebilir misiniz? Kısa cevap: Evet, yiyebilirsiniz. Çoğu anne emzirme döneminde herhangi bir sorun yaşamadan greyfurt da dahil olmak üzere narenciye yiyebilir. Aslında, C vitamini ile dolu olduklarından, emziren anneler için atıştırmalık veya öğünün bir parçası olarak harikadır.

Emzirme Döneminde Greyfurt Yenir mi?

Greyfurtların kendine özgü ekşimsi-acımsı tadı, çoğu kişinin damak tadına hitap etmiyor olsa da bu onun yararlı birçok vitamin ve minerale ev sahipliği yaptığı gerçeğini değiştirmez. Greyfurt, başta C vitamini olmak üzere, E, K, B grubu vitaminleri ve potasyum, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, çinko ve manganez gibi pek çok mineral içerir. Ayrıca, sitrik, tartarik ve malik asit dahil olmak üzere birçok alfa-hidroksi asit ihtiva eder. Greyfurtun bu harika içeriği, emzirme döneminde olan anneler için harika bir turunç olduğunu gösterir.

Emzirirken C vitamini ihtiyacınızın biraz daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Bebeğinizi emziriyorsanız, günde 120 miligram C vitaminine ihtiyaç duyarsınız. Greyfurtlar İyi bir C vitamini kaynağıdır ve aynı zamanda hamilelik sırasında çok önemli olduğunu hatırlayabileceğiniz suda çözünen bir B vitamini olan mükemmel bir folat kaynağıdır. Folat veya bir diğer adıyla folik asit, yeni ve sağlıklı hücrelerin üretimini teşvik eder. Nutrients dergisinde yapılan araştırmalar, emzirmenin folat eksikliği riskini artırdığını belirtiyor. Bu açıdan bakıldığında da emziren annelerin greyfurt yemesi iyi bir fikirdir.

Emzirme Döneminde Greyfurt Hakkında Endişeler

Greyfurt suyunun bazı ilaçlarla birlikte alınmaması gerektiğini duymuş olabilirsiniz. Bu doğru bir bilgi olsa da emziren anne greyfurtla etkileşime girebilecek bir ilaç kullanmıyorsa endişe etmesine gerek yoktur. Aslında, çoğu durumda emzirme döneminde mecburi olmadıkça ilaç kullanılması tavsiye edilmez. Gerekli olduğu durumlarda ise anne sütüne geçmeyen veya risk oluşturmayan ilaçlar reçetelenir ya da bu mümkün değilse bir süreliğine emzirmeye ara verilmesi istenebilir.

Emziren annelerin greyfurta ön yargıyla yaklaşmasının bir diğer nedeni, asidik içeriğinin bebeğin midesini bozabilme endişesidir. Aslında, annesi greyfurt veya başka bir narenciye yiyen ve anne sütüyle beslenen çoğu bebek herhangi bir rahatsızlıkla karşılaşmaz. Elbette her zaman istisnalar olabilir ancak bunu genellemek doğru değildir.

Turunçgiller (narenciye) yiyen bir anneyseniz ve bebeğiniz emdikten bir süre sonra huzursuz görünüyorsa veya ishal gibi olağan dışı fiziksel semptomları varsa bir süre diyetinizden çıkararak sonuçları gözlemleyin. Ancak yine de C vitamini ihtiyacınızı karşılamak için koyu yeşil yapraklı sebzeler veya çilek gibi diğer kaynakları tüketmeyi ihmal etmeyin.

Greyfurt Nasıl Bir Meyve?

Eğer merak ediyorsanız, greyfurt aslında ana bir tür değildir. Hepimizin acımsı, ekşimsi tadıyla bildiği greyfurt, Jamaika tatlı portakalı ve Çin greyfurdu olan ‘pomelo’nun tozlaşma yoluyla birbirine karışması sonucunda yeni bir tür olarak ortaya çıkmıştır. Bir başka anlatımla, greyfurt bir narenciye meyvesi olmasına rağmen ana meyve değil, sonradan ortaya çıkan bir melezdir.

Ancak, greyfurtun veya diğer bazı türlerin melez olması faydalı olmadıkları anlamına gelmez. Ana türler kadar zengin besin içeriğine sahiptir ve bağışıklık sisteminden cilt sağlığına kadar bir dizi faydasıyla bilinirler. Bu, emzirme döneminde olsun veya olmasın hemen herkes için geçerlidir.

Turunçgillerin Faydaları

Portakal, limon, mandalina, greyfurt, turunç, sudachi (sudaçi), kalamondin, cara cara, satsuma (Rize mandalinası), clementine (klementin), tangor, tangelo, keylime (tatlı limon), kaffir lime, ruby red, oroblanco, eureka, yuzu, pomelo (Çin greyfurdu), ugli ve kumquat (kamkat) turunçgiller (narenciye) sınıfına mensup melez ve ana meyvelerdir. Bu meyveler, bağışıklık seviyesini artırmaktan kanserle mücadeleye kadar geniş yelpazede birçok fayda sağlar…

Zengin vitamin ve mineral deposudur. Ayrıca iyi bir lif kaynağıdır

Antikanser özelliktedir

Kalp sağlığını destekler

Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır

Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcıdır

Soğuk algınlığına karşı bariyer gibi çalışır

Kemikleri güçlendirir

Cildi güzelleştirir

Karaciğeri temizler

Kan değerlerini iyileştirir

İyi bir gece uykusu çekilmesine yardımcıdır

Dinç ve zinde hissetmenizi sağlar

Sonuç

Greyfurt melez bir meyve olmasına rağmen ana türler kadar zengin besin içeriğine sahiptir ve emziren annelerin tüketmesinde sakınca yoktur. Bununla birlikte, asidik yapısı nedeniyle greyfurt tüketiminde aşırıya kaçmamak en iyisidir. Tadından dolayı greyfurt yemek cazip bir fikir değilse, meyve tabağına, salataya ve hatta balığın yanında tüketilebilir.