Emzirme Döneminde Diş Ağrısı Nedenleri

Uykusuzluk, fazla terleme, karın ağrıları, yorgun hissetme, yeni anne olmanın getirdiği stres ve belki meme ucu çatlakları… Tüm bunların yaşanabildiği emzirme döneminde istediğiniz son şey diş ağrısıdır. Yine de bilinen bir sebep yokken diş ağrısı çeken veya ilk kez diş çürüğüyle karşılaşan birçok yeni annenin olduğunu biliyoruz. Peki ama bu duruma sebep olan şey nedir?

Yeni anne olmak büyük bir sevinç ancak dürüst olalım! Uykusuzluktan kabızlığa ve hatta diş ağrılarına kadar birçok istenmeyen getirisi de olabiliyor. Neyse ki, emzirme döneminde ortaya çıkan rahatsızlıklar geçicidir ve çoğu durumda ciddi sağlık sorunlarına yol açmazlar. Fakat yine de diş ağrısı veya sızlaması gibi gününüzü berbat edebilecek bir sorunun neden yaşandığını ve çözüm noktasında neler yapabileceğinizi bilmek isteyebilirsiniz…

Emziren Annelerde Diş Ağrısı Neden Olur?

Bebeğini emziren bir annesiniz ve son dönemde diş ağrınız başladı. Bu durumun emzirmeyle alakası olabilir mi? Aslında, emzirme dönemindeki diş ağrılarının birden fazla nedeni olabilir. Bunlar:

Kalsiyum eksikliği

Kalsiyum, kemik ve diş yapılarının sağlığından sorumlu birincil mineraldir. Sağlıklı bir iskelet sistemi ve sağlıklı dişler için vücudun kalsiyum, D vitamini ve fosfora ihtiyacı vardır. Hamilelik ve emzirme döneminde kemiklerin ve dişlerin sağlığını korumak için ek bir mineral ve vitamin kaynağına ihtiyaç duyulur.

Diş köklerini çevreleyen kemiklere alveol kemikleri denir. Vücutta kalsiyum eksikliği olduğunda, kemik kaybı nedeniyle dişlerin etrafındaki kemik azalabilir ve bu da periodontal hastalıklara yol açabilir.

Burada asıl soru, emzirmenin alveol kemikleri etkileyip etkilemediğidir. Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nde bu konuyu inceleyen bilim insanları, kalsiyum açısından zayıf beslenen annelerin, dişlerinin etrafındaki kemik yapılarını riske attıklarını görmüşlerdir.

Uzmanlar, hamilelerin ve emziren annelerin kalsiyum içeren yiyecekleri tüketmesi gerektiğini önemle vurguluyor. Zira, hamilelik ve emzirme döneminde kemikler, bebeğin kemikleri ve süt üretimi için kullanılmak üzere kan dolaşımına kalsiyum salar. Bu süreç geçici olsa da gebelik veya emzirme sonlanana kadar, kemiklerden kaybedilen kalsiyumun alınması oldukça önemlidir.

Özet olarak, minik yavrunuzu emzirdiğiniz süre boyunca kalsiyum zengini besinleri yemeyi ihmal ediyorsanız diş ağrılarınızın sebebi bu durum olabilir.

Diş çürüğü riskinin artması

Emzirmek direkt olarak dişlerinizi çürütmese de dolaylı yollardan bu nahoş durumun riskini artırabilir.

Yeni bebek sahibi olmak birçok zorunlu görevi beraberinde getirdiğinden, düzenli olarak diş fırçalamak veya diş ipi kullanmak ikinci plana atılabilir. Ağız hijyeninin bir kenara bırakılması diş çürüğü riskini artırır.

Yatmadan önce dişlerinizi fırçalıyor olsanız bile bebeğinizi emzirmek veya bezini değiştirmek için sayısız kez uyanırsınız. Bu gece işleri sırasında su dışında bir şeyler içmek veya atıştırmak dişlerinizin çürümesini daha olası hale getirir.

Ağız kuruluğu

Emziriyorsanız bol su içmeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. Nitekim, süt üretimi çok fazla su gerektirir ve emziren anneler kolayca susuz kalabilir. Bu bizim için önemli çünkü ağız kuruluğu birçok diş problemine neden olabilir. Yeterli tükürüğü olmayan bir ağız, ağız içi yaralara, diş eti hastalıklarına ve çürüklere davetiye çıkarır.

Yirmilik diş çıkarma

Lohusalıktaki veya emzirme dönemindeki diş ağrılarının sebebi bazen de süreçle alakası olmayan başka bir nedendir. Evet, annenin yirmilik diş çıkarmasından bahsediyoruz. 20’lik dişler genellikle 17 ila 25 yaş arasında çıktığından doğumunuz veya emzirme döneminiz bu sürece denk gelmiş olabilir. Yeni çıkmaya başlayan yirmilik dişler, diş etlerini ayırma işlemi nedeniyle ağrıya ve hatta bazen ateşe neden olabilir.

Emzirme Döneminde Diş Sağlığını Korumak İçin İpuçları

Emzirme döneminde sağlıklı beslenmek hem annenin hem de bebeğinin sağlığı için önemlidir. Diş ağrısı, yeterli beslenmeye engel olabileceğinden sorun oluşmadan önlem almak en iyisidir.