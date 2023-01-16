Emziren Anneler Lavman Yapabilir mi?

Emzirme döneminde olan bir annesiniz ve kabızlık şikayetiniz var. Bu durumda hızlı bir çözüm olarak lavman kitlerini kullanabilir misiniz?

Lavman kitleri, bağırsaktaki dışkının dışarı atılmasında hızlı sonuç veren etkili araçlardır ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra evde de yapılabilir. Kolonoskopi, sigmoidoskopi ve cerrahi operasyonlar öncesi hazırlık gibi kullanıldığı çeşitli durumlar olsa da yaygın olarak kabızlık için tercih edilir. Peki ama emziren anneler için güvenli mi?

Aşağıda, doğum sonrası kabızlığın yaygın nedenlerine, bu süreçte lavman kullanmanın güvenli olup olmadığına ve nasıl yapılması gerektiğine değiniyoruz…

Doğum Sonrasında Kabızlık Neden Olur?

Doğum sonrası lohusalık veya emzirme döneminde kabızlık oldukça yaygındır. Az lifli yiyeceklerle beslenmek, yeterince su içmemek, lohusalıkta daha az hareket etmek, uyku düzenindeki ani değişiklikler ve yeni anne olmanın getirdiği stres doğum sonrası kabızlığın nedenleridir. Ayrıca, hamilelikte veya doğum sonrası ortaya çıkan basur (hemoroid) ve hormonal değişiklikler kabızlığa katkıda bulunabilir. Ek olarak, kullandığınız vitaminler veya ilaçlar bu duruma zemin hazırlamış olabilir. Bakınız: Lohusalıkta karın ağrısı nedenleri

Emzirme döneminde kabızlığı gidermek için kepekli tahıllara ve lifli gıdalara yoğunlaşın, bol su için, doğal müshil etkisi olan kuru erik gibi atıştırmalıkları yiyin ve mümkün olduğunca hareket etmeye çalışın. Eğer basur şikayetiniz varsa ılık oturma banyoları yapmayı deneyin.

Emzirme Döneminde Lavman Kullanılır mı?

Sıvı lavmanlar (enema) eczanelerde reçetesiz olarak satılan ve dışkının dışarı atılması konusunda hızlı sonuç veren etkili araçlardır. İçeriğinde bulunan sodyum fosfat, bağırsaktaki sıvıyı artırarak çalıştığı düşünülen tuzlu bir müshildir. Genellikle 1 ila 5 dakika sonra bağırsak hareketine neden olur.

Lavmanlar emzirme döneminde olan annelerde de kullanılabilir ancak uygulama sonrasındaki ilk 24 saat boyunca emzirmeden kaçınılması tavsiye edilir. Bunun nedeni, lavmanlardaki sodyum fosfatın anne sütüne geçebilmesidir.

Kabızlık sorununuzu doğal yollarla çözemediyseniz ve lavman kullanmaya karar verdiyseniz öncelikle doktorunuzu veya eczacınızı arayın. Onay verirlerse, lavmanı uygulamadan önce bebeğinizi 24 saat boyunca beslemeye yetecek kadar sütünüzü sağmanız akıllıca bir fikirdir. Zira, lavman kullandıktan sonraki 24 saat boyunca sütünüzü sağıp atmanız gerekecek.

Kendi Kendine Lavman Nasıl Yapılır?

Eczaneden satın alınan lavman kitlerini uygulamak kolaydır. Nitekim, kullanım esnasında makat bölgenize ulaşabiliyor olmanız yeterlidir.

Uygulama sonrasındaki su kaybını telafi etmek için 1 – 2 bardak su içmeniz faydanıza olacaktır.

Lavmanı yapmak için tuvalete yakın bir yer belirleyin. Banyonuzda klozet varsa en ideal yer banyodur.

Rahat etmeniz için yere havlu veya benzeri bir şey serin.

Külotunuz dahil olmak üzere alt kısımdaki tüm giysilerinizi çıkarın.

Lavman başlığının ucundaki kapağı çıkarın.

Kitlerinin anüse giren kısmı çoğu zaman kaydırıcı özelliktedir ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyorsanız kitin ucuna ve makat bölgenize az miktarda vazelin sürebilirsiniz.

Sağ elinizi kullanıyorsanız sol tarafınıza, sol elinizi kullanıyorsanız sağ tarafınıza yatın.

Üstteki bacağınızı diz kapağından bükerek karnınıza doğru çekin.

Kitin ucunu yavaşça anüsten içeri sokarak yaklaşık 10 cm itin. Bu esnada derin nefes alın, verin. Ek olarak, basurunuz (hemoroid) varsa daha dikkatli olun.

Sıvının rektuma boşalması için plastik lavman kabını yavaşça sıkın ve lavman başlığını anüsten çıkarın.

Çoğu lavman birkaç dakika içinde etkisini gösterirken bazılarının çalışması 15 dakikayı bulabilir. Süreyi öğrenmek için kutu içinden çıkan prospektüsü okuyun.

Lavman işe yaramaya başladığında acil tuvalet ihtiyacı duyacaksınız. Sonrasında birkaç kez daha tuvalet ihtiyacınız olabilir. Bu nedenle, tuvalete yakın bir yerde beklemeniz iyi bir fikir olabilir.

Nelere Dikkat Etmeliyim?

Emziren bir anneyseniz, lavman uygulamasından sonraki 24 saat içinde oluşan anne sütünü sağıp atmalı, bununla bebeğinizi emzirmemelisiniz. Lavman temelde kabızlığı tedavi edecek bir uygulama veya ilaç değildir. Lavman yapılarak geçici bir iyileşme ya da rahatlama sağlansa da önemli olan şey kabızlığa neden olan etkenlerin giderilerek sorunun çözülmesidir. 24 saatte birden fazla kez uygulamamalı ve düzenli olarak sürekli kullanmamalısınız. Düzenli olarak uzun süre lavman kullanımı ”müshil bağımlılığı” olarak adlandırılan duruma neden olabilir. Bu olduğunda, bağırsaklarınız normal çalışmasını durdurabilir ve her zaman lavman ihtiyacı duyabilir. Bu yüzden, lavman kullanımını alışkanlık haline getirmeyin. Lavman (enema) yalnızca makat bölgesinden (anüs) kullanılır. Hiçbir suretle içilmez, başka sıvılara karıştırılarak ağızdan alınmaz veya makat dışında başka bir bölgeden uygulanmaz.

Doğum sonrası süreçte hafif karın ağrısı, kabızlık veya ishal olması normaldir. Bol su içmek dahil uygun bir beslenme düzeni çoğu durumda işe yarar. Şikayetiniz çok fazlaysa ve doğal yollarla aşamıyorsanız doktorunuzdan yardım almaktan çekinmeyin. Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuzun onayını almanız gerektiğini unutmayın.