Emziren Anneler Dövme Yaptırabilir mi?

Emzirme döneminde olan yeni bir annesiniz ve minik yavrunuzun adını dövmeyle vücudunuza yazdırmak istiyorsunuz. Peki ama dövme işlemi emziren anneler için güvenli mi?

Vücutlarına dövme yaptırarak bebeklerinin doğumunu kutlamak veya güzel bir anı bırakmak isteyen annelerin sayısı her geçen yıl artıyor. Ancak, kalıcı dövmelerin deri altına mürekkep enjektesi yoluyla yapıldığı düşünüldüğünde bazı endişeler ortaya çıkabiliyor. Peki ama uzmanlar bu konuda ne diyor? Bebeklerini sütüyle besleyen yeni anneler için dövme yaptırmak güvenli mi?

Emzirme Döneminde Dövme Yaptırılır mı?

Prosedüre tam olarak uygun şekilde yapıldığında, emzirme döneminde olan bir annenin kalıcı dövme yaptırması, bebeği veya kendisi için zararlı değildir. Zira, dövme mürekkebi derinin alt katmanına (dermis) uygulandığından ve burada hapsedildiğinden, anne sütüne geçmesi beklenmez. Ancak, dövme yaptırmanın potansiyel riskleri (Hepatit B/C ve HIV gibi enfeksiyonlar) uzmanlar arasında bu konuda fikir ayrılığına neden oluyor.

Yanyın endişe, kötü senaryo sonrası dövme işlemiyle birlikte anneye bulaşan hepatit ve HIV gibi enfeksiyonların, emzirirken memede oluşan çatlaklar ve kanamalar yoluyla bebeğe bulaşabilmesidir. Bu nedenle, bazı uzmanların tavsiyesi emzirme döneminde olan annelerin dövme yaptırmak için bebeklerini sütten kesene kadar (9 ila 12 ay) beklemesi yönünde.

Öte yandan, dövme mürekkebinin veya boyasının bazı kişilerde alerjik durumlara neden olabileceğini ve işlem sonrasında bakım talimatlarına uyulmadığında cilt enfeksiyonu oluşabileceğini bilmek önemlidir. Kızarıklık ve ağrı gibi semptomların eşlik ettiği cilt enfeksiyonları bebeği etkilemez ancak antibiyotik almanız gerekebilir. Bu durumda, doktorunuza emzirdiğinizi söylemeli ve emzirme dönemi için güvenli olan bir ilaç reçetelenmesini istemelisiniz.

Dikkat etmeniz bir diğer şey estetiktir. Yaptırdığınız dövme başlangıçta güzel görünebilir fakat hamilelik öncesi vücut ölçülerinize geri döndükten sonra bozulabilir veya orantısız hale gelebilir. Malum, bir miktar kilo aldınız. Bu durum, özellikle de dövmeniz göbek ve kalça gibi hamilelik ilerledikçe genişlemeye eğilimli olan bir yerdeyse geçerlidir.

Nasıl Karar Vermeliyim?

Emziren bir anneyseniz ve kalıcı dövme yaptırmak istiyorsanız öncelikle riskleri göz önünde bulundurmalısınız. Steril olmayan ekipmanlarla yapılan dövmeler çeşitli bulaşıcı hastalıklara neden olabilir. Ancak yine de riskleri azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler var.

Son kararı vermeden önce doktorunuza danışarak fikrini öğrenmek isteyebilirsiniz. Onay alırsanız, sonrasında işi aceleye getirmeden biraz araştırma yapmak iyi bir fikirdir. Müşteri sağlığını ön planda tutan, saygın, güvenilir ve işinin ehli bir dövmeci arayın. Dövme yaptırma sonrasında, bölgenin temiz tutulması ve direkt güneşten korunması gibi talimatlara uyun. Dövmenizin tamamiyle iyileşmesinin birkaç haftayı bulabileceği veya biraz daha uzun sürebileceğini unutmayın.

Dövmenin potansiyel riskleri hakkındaki soru işaretlerinden kurtulamadıysanız minik yavrunuzu anne sütünden kesene kadar beklemenizi öneririz. Bu süre genellikle 9 ay ila 1 yıl arasındadır. Sonuç olarak, endişe içinde dövme yaptırmaktansa, kafanız rahat şekilde 1 yıl beklemeniz daha iyidir. Nasıl hissettiğiniz, vücudunuzdaki herhangi bir dövmeden çok daha değerlidir!

Dövmesi Olan Anneler Emzirebilir mi?

Evet, emzirebilir. Yaptırmış olduğunuz dövmelerin mürekkebi cildinizin ilk tabakasının altında kalır ve bunların anne sütüne geçmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle, dövmeniz göğüslerinizde olsa bile emzirmenizde herhangi bir sakınca yoktur.

Emzirme Döneminde Dövme Sildirilir mi?

Kalıcı dövmeler, mürekkep parçacıklarını parçalayıp vücudunuzun bağışıklık sistemi aracılığıyla dağıtan ve karaciğerinizden filtreleyen lazer yöntemiyle silinir. İşlem, su toplanmasına veya yara izine neden olabilir. Ayrıca, enfeksiyon riski vardır. Bu parçacıkların anne sütünüze geçebileceğini gösteren herhangi bir çalışma olmasa da dövme sildirmek için bebeğinizin tamamen sütten kesilene kadar beklemeniz önerilir.

Sonuç

Hamilelikte, lohusalıkta ve tüm emzirme dönemi boyunca vücudunuz bazı inanılmaz değişikliklerden geçiyor. İyileşiyorsunuz, muhtemelen uykusuzsunuz ve artık hayatınızın büyük bir parçası olan ailenizin yeni bireyini tanımaya başlıyorsunuz. Dövme yaptırmak veya dövmeyi sildirmek, zaten yoğun olan bir zamana gereksiz komplikasyonlar ekleyebilir. Bu nedenle, dövmeyle uğraşmak yerine, bebeğinizle olan zamanın keyfini çıkarmanızın ve bunları 1 yıl sonrasına ertelemenizin en mantıklısı olacağını düşünüyoruz.