Emzirme Döneminde Memede Büyüme Neden Olur?

Hamilelikte, emzirme döneminde ve sonrasında göğüslerinizde bazı değişikliklerin olması normaldir. Bazı kadınlar bu değişikliklerden hafif etkilenirken, bazıları ise memelerinde bariz farklılıkları gözlemleyebilir. Peki ama tam olarak neler oluyor?

Hamilelik ve emzirme sürecinin vücutta bazı fiziki değişikliklere neden olduğu sır değil. Yani evet, göğüsleriniz büyüyebilir, dolgunlaşabilir, elastikiyetini kaybederek sarkabilir ve hatta meme başı çevresindeki kahverengi kısım (areola) bile genişleyebilir veya koyulaşabilir. Çoğu kadın için bunlar can sıkıcı olsa da aslında endişelenmenizi gerektirecek herhangi bir sağlık sorunu oluşturmaz.

Yazının devamında, hamilelik, emzirme ve sonraki süreçte memede oluşan değişikliklerin olası nedenlerine değiniyor ve bilmek isteyebileceğiniz birkaç detaydan bahsediyoruz…

Hamilelik

Memelerdeki değişiklikler ilk olarak hamilelik döneminde ortaya çıkmaya başlar ve bunun için vücudunuzun geçerli bir nedeni var: Göğüsleriniz, bebeğinizi emzireceğiniz günler için daha şimdiden kendini hazırlamaya başlıyor. Gebelik döneminde göğüslerde oluşan bu farklılığa yardımcı olan şey östrojen, progesteron ve prolaktin hormonlarınızdır. Süt kanallarınız genişlemeye ve kan akışı artmaya başladığında göğüsleriniz büyüyecektir.

Ek olarak, göğüslerinizdeki damarların daha belirgin hale geldiğini ve kahverengi kısmın genişlediğini veya renginin koyulaştığını da görebilirsiniz. Ayrıca, hamileliğin ilerleyen haftalarında memeleriniz daha fazla hassaslaşabilir ve dolgunlaşabilir.

Dikkat ederseniz, tüm bunlar hamilelik döneminde başladı ve emzirmeyle şu an için ilgisi yok. Ancak, göğüslerinizdeki değişiklikler bunlarla sınırlı kalmayacak. Muhtemelen, emzirme döneminde ve bebeğinizi sütten kestikten sonra da bazı farklılıklar gözlemleyeceksiniz…

Emzirme (Laktasyon) Dönemi

Emzirme döneminde memelerin iki, hatta bazı kadınlarda üç kat daha büyüyebildiğini biliyor muydunuz? Prolaktin yol açtığı hormonal değişiklikler göğüslerinizi anne sütüyle doldurur. Sütle dolan göğüsler eskisinden daha büyük hale gelir. Kolay anlaşılabilmesi için bu durumu musluktan balona su doldurmak gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar su doldurursanız balon o kadar büyüyecektir. Emzirmeye devam ettikçe, süt tedarikiniz sürecek ve dolayısıyla göğüsleriniz de büyük kalmaya devam edecektir.

Öte yandan, memelerinizde hamileliğin neden olduğu belirgin damarlar ve çatlaklar varsa, emzirme süresi boyunca bunlar daha belirgin hale gelebilir.

Emzirme Sonrası

Emzirmeyi tamamiyle bıraktığınızda otomatik olarak sütünüz azalacak ve sonrasında kesilecektir. Yani, memelerinizdeki süt kanallarında artık süt olmayacak. Tahmin edeceğiniz üzere, bu durum göğüslerinizde yeni bir değişikliği meydana getirecek: Dolgunluk hissinin azalması ve hacimsel olarak küçülmesi.

Bazı kadınlar, emzirmeyi kestikten yaklaşık 6 ay sonra eski meme boyutuna yakın bir ölçüye yaklaşabilir. Ancak, emzirme dönemi sonrasında küçülme olması, göğüslerinizin hamilelik öncesindeki haline kesinlikle geri dönebileceği anlamına gelmez. Yani, göğüsleriniz eskiye nazaran biraz daha büyük kalabilir, küçülebilir, elastikiyetini kaybederek sünmüş, pörsümüş, yumuşamış veya sarkmış olabilir. Ayrıca, memelerinizde bariz şekilde görünen çatlaklar oluşabilir.

Tüm bunlar can sıkıcı olsa da endişe etmenizi gerektiren bir sağlık sorunu değildir. Hamilelik, emzirme ve sütten kesme aşamalarından geçerken memelerinizin boyutundaki, şeklindeki veya sertliğindeki değişiklikler tamamen normal kabul edilir.

Bazı Kadınlar Bu Durumdan Neden Daha Fazla Etkileniyor?

Her kadın, hem duygusal hem de bedensel olarak farklıdır. Evet, göğüsler de öyle. Büyük, küçük, yuvarlak, oval, geniş, dar, dolgun, dik veya sarkık olabilir. Ve tüm bu tip memeler normaldir. Ancak, hamilelik, emzirme ve emzirmeyi kesme sürecinde olşan memelerdeki değişikliklerin kalıcı veya geçici olması bazı etkenlerle ilgilidir.

Yaş

Genetik faktörler

Hızlı kilo alma veya verme

Kaçıncı hamileliğin yaşandığı

Hamilelikten önceki meme ölçüsü

Meme Büyüklüğü Emzirmeyi Etkiler mi?

Kısa cevap: Hayır, etkilemez. Sütünüzün miktarı göğüs ölçülerinizle değil, bebeğinizi ne kadar süre boyunca ve ne sıklıkla emzirdiğinizle alakalıdır.

Göğüsleriniz küçük olsa bile bebeğinizi emzirmeye devam ettikçe süt tedarikiniz azalmadan devam edecektir. Aslında, kadınlar hangi meme ölçüsüne veya tipine sahip olurlarsa olsunlar, bebekleri için sağlıklı anne sütü üretme yeteneğine sahiptirler. Bakınız: Göğüs ucu olmayan anneler nasıl emzirir?

Sonuç

Gebelik, emzirme ve sonrası süreç göğüslerinizde bazı değişikliklere neden olabilir. Bazı kadınlar için bunlar geçici olabilse de bazılarında kalıcı olabilir. Bu durumun can sıkıcı olabileceğini anlıyoruz ancak minik yavrunuzu dünyaya getirmenin karşılığında minik bir bedel olarak düşünmeniz daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Şimdilik, bunlara kafa yormadan kendinize zaman ayırın ve bebeğinizle geçen günlerinizin tadını çıkarın!