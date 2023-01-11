Emziren Anneler Makarna Yiyebilir mi?

Çoğu insanın yiyecek listesinde makarna lider konumda. Bu şaşırtıcı değil çünkü hem tarifi kolay hem de ucuz maliyetli. Peki ama bebeğini sütüyle besleyen bir anneyseniz bu şipşak yiyeceği öğünlerinize dahil edebilir misiniz?

Emzirme Döneminde Makarna Yenir mi?

Yeni anne oldunuz ve artık bebeğinize vakit ayırmak zorundasınız. Ayrıca, doğum sonrası süreçte biraz yorgun hissediyorsunuz. Bu durumda kim uzun süre yemek yapmakla uğraşmak ister ki? Neyse ki, makarna var! Bazı insanlar için kara listede olmasına rağmen makarna aslında oldukça besleyicidir ve hem lohusalık döneminde hem de tüm emzirme dönemi boyunca tüketilebilir. Zira, makarna A, B1, B2 vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ve protein dahil birçok faydalı besin ihtiva eder.

Ucuz, kolay erişilebilir ve hızlı tarifi gibi avantajlarına ek olarak, içerdiği besinler sayesinde emziren anneler için makarna yemenin çeşitli faydaları olabilir…

Emzirirken Makarna Yemenin Faydaları

Makarna hazmı kolay bir yiyecektir. Bağırsak hareketlerine yardımcı olur ve kabızlığı önler.

Makarna metabolizmada hızlı bir şekilde parçalanarak enerjiye dönüşür. Bu özelliği, enerjiye ihtiyacı olan yeni anneler için oldukça idealdir.

İçerdiği aminoaist ve proteinler sayesinde kas ve kemik yapısının güçlenmesine katkıda bulunur. Bu nedenle, kas-iskelet sistemi ağrılarından muzdarip yeni anneler için faydalı bir yiyecektir.

Makarnalar birçok tarife uyum sağlar. Peynirli, domatesli, yoğurtlu, ton balıklı, tavuklu, sebzeli… Makarna bu besinlerle birleştirildiğinde kendi avantajlarına ek olarak diğerlerinden de kazanç elde etmeye olanak sağlar. Yani, tam bir kazan kazan durumu.

Makarna iyi bir lineolik yağ asidi kaynağıdır. Bu sayede, kalp-damar hastalıklarında önemli rol oynayan kolesterolün düşmesinde yardımcı olabilir.

Kan şekeri seviyelerini dengeler.

Emzirme Döneminde Makarna Konusunda Endişelenmeli miyim?

Hayır. Makarna, sizin veya minik yavrunuzun sağlığını tehlikeye atacak bir yiyecek değildir. Bu nedenle, makarnadan kaçınmanıza gerek yoktur. Ancak yine de bu konuda bilmeniz gereken birkaç detay daha var…

Emzirme döneminde amacınız pahalı yiyeceklerle sofrayı donatmak değil, sağlıklı seçeneklerin olduğu çok yönlü bir beslenme düzenine yoğunlaşmak olmalıdır. Bu, hem sütünüzle beslenen bebeğiniz hem de sizin için en iyisidir. Arda bir makarna yiyebilirsiniz ancak her gün makarnayla beslenmeyin. Günlük beslenmenizi mümkün olduğunca çeşitli hale getirin. Emzirme döneminde acı ve aşırı baharatlı yiyecekler tüketilmesi önerilmez. Sütünüzün tadını etkilememesi için makarnanıza acı sosları veya yoğun baharatları eklemekten kaçının. Makarna porsiyonlarınızı küçük tutmayı hedefleyin. Özellikle kilo sorunundan şikayetçi bir kadınsanız fazladan yediğiniz makarnaların olumsuz geri dönüşü olacağını unutmayın. Emziren annelerin makarna yemesinde sakınca olmasa da noodle olarak bilinen türü tavsiye edilmez. Hazır paketlerde satılan noodlelar yüksek miktarda sodyum ve emzirme sırasında yenmesi güvenli olmayabilecek başka kimyasallar içerebildiğinden önerilmez.

Sonuç

Emzirilen bebeklerinin sağlıklı beslenmesini sağlamak için annelerin sağlıklı besin seçimleri yapmaları önemlidir. Neyse ki, makarna bu süreçte kaçınmanız gereken yiyeceklerden biri değil. Canınız makarna istiyorsa tencereye suyu koymamanız için hiçbir neden yok. Ancak yine de her şeyde olduğu gibi makarna tüketimi konusunda da ölçüyü kaçırmamaya dikkat edin. Herhangi bir yiyeceğe takılı kalmak yerine çok yönlü bir beslenme düzenine yoğunlaşmanın en iyisi olduğunu unutmayın.