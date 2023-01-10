Emziren Anneler Patates Yiyebilir mi?

Anne sütünün bebeğiniz için en iyi besin olduğunu biliyorsunuz, peki ya emzirirken siz nasıl beslenmelisiniz? Aslında, emzirme döneminde yemeniz gerekenler, emzirme dönemi dışındaki zamanlarla temelde aynıdır. Bu nedenle, patates alerjisi gibi bir sorununuz bulunmuyorsa tüketiminden kaçınmanız için hiçbir neden yoktur.

Emzirme döneminde özel bir emzirme diyetine ihtiyacınız olmadığını biliyor musunuz? Gerçek şu ki, emzirme döneminde yemeniz gerekenler, emzirme dönemi dışındaki zamanlarla temelde aynıdır. Aradaki en temel fark, bebeğinizi sütünüzle beslediğiniz süre boyunca 450 ila 500 civarında daha fazla kaloriye ihtiyaç duymanızdır. Patates, faydalı içeriği ve ihtiyacınız olan ekstra kaloriyi karşılayabilmesi nedeniyle emzirme döneminde iyi bir seçimdir.

Emzirme Döneminde Patates Yenir mi?

Evet, bebeğini emziren bir anneyseniz patates yemenizde sakınca yoktur. Doğum sonrası annenin toparlanması ve bebeğin sağlıklı gelişimi için gerekli olan birçok vitamin, mineral, protein, lif ve amino asit patateste bulunur.

Peki ama emzirme döneminde patates neden kötü bir üne sahip? Patatese temkinli yaklaşılmasının nedeni aslında patatesin kendisi değil, nasıl pişirildiğiyle alakalıdır. Örneğin, patates kızartması ve cipsler obezite, Tip-2 diyabet ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Ancak, haşlaması, fırında pişirilmesi veya salatasının yapılması sağlıklıdır ve tüm bunlar, emzirme döneminde olsun veya olmasın hemen herkes için geçerlidir.

Patateste Bulunan Vitamin ve Mineraller

Patatesin biyolojik değeri, içerdiği vitamin ve mineral bileşimi ile belirlenir. Kök bitkileri, yüksek miktarda askorbik (%22,2) ve nikotinik (%9) asitler, piridoksin (%15) içerir.

A vitamini (beta-karoten), C vitamini (askorbik asit), E vitamini (alfa-tokoferol), H vitamini (biyotin), K vitamini (filokinon) ve B grubu vitaminleri (tiamin, niasin, riboflavin, kolin, pantotenik asit, folatlar) patateslerde bulunan vitaminlerdir. Patatesler ayrıca, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, fosfor, bakır, demir, manganez ve çinko ihtiva eder.

Emzirme Döneminde Patatesin Faydaları

A Vitamini: Metabolizmayı normalleştirir, diş ve kemik sağlığı için önemlidir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Metabolizmayı normalleştirir, diş ve kemik sağlığı için önemlidir, bağışıklık sistemini güçlendirir. C Vitamini: Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır, hematopoez süreçlerinde yer alır, kan damarlarının ve küçük kılcal damarların durumunu iyileştirir, güçlerini ve elastikiyetlerini artırır.

Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır, hematopoez süreçlerinde yer alır, kan damarlarının ve küçük kılcal damarların durumunu iyileştirir, güçlerini ve elastikiyetlerini artırır. B1 Vitamini: Büyüme ve gelişme için gereklidir. Sindirim ve kardiyovasküler sistemlerin sağlığını destekler.

Büyüme ve gelişme için gereklidir. Sindirim ve kardiyovasküler sistemlerin sağlığını destekler. B2 Vitamini: Sinir sistemi üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Depresyonla savaşır, aşırı gerginliği ortadan kaldırır. Ayrıca kan dolaşımını normalleştirir, kan basıncını düşürür.

Sinir sistemi üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Depresyonla savaşır, aşırı gerginliği ortadan kaldırır. Ayrıca kan dolaşımını normalleştirir, kan basıncını düşürür. B4 Vitamini: Bağırsak ve mide hareketliliğini artırır, sinir uyarılarının iletimini uyarır. Hafızayı ve beyin performansını artırır.

Bağırsak ve mide hareketliliğini artırır, sinir uyarılarının iletimini uyarır. Hafızayı ve beyin performansını artırır. B5 Vitamini: Metabolik süreçlerde yer alır. Steroid hormonlarının oluşumunu aktive eder. Emzirme döneminde vücudun pantotenik asit ihtiyacı 11 mg’dan 20 mg’a çıkar.

Metabolik süreçlerde yer alır. Steroid hormonlarının oluşumunu aktive eder. Emzirme döneminde vücudun pantotenik asit ihtiyacı 11 mg’dan 20 mg’a çıkar. B6 Vitamini: Amino asitlerin ve yağların metabolizmasını etkiler. Ateroskleroza karşı korur, sinir sisteminin aktivitesini destekler.

Amino asitlerin ve yağların metabolizmasını etkiler. Ateroskleroza karşı korur, sinir sisteminin aktivitesini destekler. B7 Vitamini: Kasları kemiğe bağlayan dokular olan tendonların sağlığı için önemlidir. Kırılgan saç ve tırnakları önler, cilt sağlığını sağlar, gastrointestinal sistemin işleyişini normalleştirir.

Kasları kemiğe bağlayan dokular olan tendonların sağlığı için önemlidir. Kırılgan saç ve tırnakları önler, cilt sağlığını sağlar, gastrointestinal sistemin işleyişini normalleştirir. B9 Vitamini: Kadınların vücudundaki folat eksikliği nörolojik hasar, kanser, anemi ile ilişkilidir. Gebelik öncesi ve tüm gebelik dönemi boyunca eksiklikleri bebekte ciddi malformasyonlara, düşüklere veya ölü doğumlara neden olabilir.

Kadınların vücudundaki folat eksikliği nörolojik hasar, kanser, anemi ile ilişkilidir. Gebelik öncesi ve tüm gebelik dönemi boyunca eksiklikleri bebekte ciddi malformasyonlara, düşüklere veya ölü doğumlara neden olabilir. E Vitamini: Kalp ve iskelet kaslarındaki metabolizmayı destekler. Sinir sistemi, karaciğer ve kan dolaşımını iyileştirir.

Kalp ve iskelet kaslarındaki metabolizmayı destekler. Sinir sistemi, karaciğer ve kan dolaşımını iyileştirir. K Vitamini: Böbreklerin normal çalışması için uygun koşullar oluşturur. Kalsiyum ve D vitamini emilimine katılır, kan pıhtılaşma süreçlerini düzenler ve kemik dokusunun metabolizmasında yer alır.

Böbreklerin normal çalışması için uygun koşullar oluşturur. Kalsiyum ve D vitamini emilimine katılır, kan pıhtılaşma süreçlerini düzenler ve kemik dokusunun metabolizmasında yer alır. Kalsiyum: Kemik dokusunun yapımına ve güçlenmesine katkıda bulunur.

Kemik dokusunun yapımına ve güçlenmesine katkıda bulunur. Magnezyum: Vücut ısısını korur. Damar genişletici bir etkiye sahiptir ve kas spazmını hafifletir.

Vücut ısısını korur. Damar genişletici bir etkiye sahiptir ve kas spazmını hafifletir. Demir: Beyin dokusunu oksijenle zenginleştirir. Düşünmeyi ve bilişsel işlevlerin gelişimini uyarır.

Beyin dokusunu oksijenle zenginleştirir. Düşünmeyi ve bilişsel işlevlerin gelişimini uyarır. Bakır ve manganez: Beyin hücre zarlarını serbest radikallerden korur.

Emzirirken Patates Yemenin Zararı veya Yan Etkisi Var mı?

Aşırı patates tüketimi annede ve anne sütüyle beslenen bebekte gaza neden olabilir ve özellikle haşlanmış patatesin fazla tüketimi kabızlığa yol açabilir. Ayrıca, Tip 2 ve Tip 3 diyabetli kişilerin patatese karşı temkinli olması önemlidir.

Öte yandan, patates hakkında bilinmesi gereken bir diğer detay, filizlenmiş ve kabuğu soyulduktan sonra yeşermiş olan patateslerin yenilmemesi gerektiğidir. Ne yazık ki, filizlenerek gelişimini sürdüren patateslerin besin değerleri azalır ve faydalı bileşenlerini kaybetmeye başlar. Dahası, patatesler ışığa maruz kaldığında klorofil üretmeye başlar. Bu her zaman kötü olmasa da zamanla toksik bir bileşik olan solanin ismindeki glikoalkaloidlerin çoğalmasını sağlar. Bakınız: Patatesin filizlenmemesi için ne yapılır? Solanin zehirlenmesi, bulantıya, ishale, mide kramplarına, depresyona, kırmızı kan hücrelerinin yok olmasına ve böbrek fonksiyonlarını bozmasına neden olabilir.

Kısa Özet