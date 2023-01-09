Emziren Anneler Soğan Yiyebilir mi?

Anne sütü ve soğan hakkında birçok efsane var. Bazı kadınlar emzirirken soğan yemenin anne sütünün tadını bozacağını düşünüyor Bu doğru mu? Yoksa sadece şehir efsanesinden ibaret mi? Aşağıda, soğan ve anne sütü hakkındaki gerçeği keşfedeceğiz ve ayrıca emzirirken soğan yemenin faydalarına değineceğiz…

Emzirme Döneminde Soğan Yenir mi?

Lohusalıkta ve tüm emzirme dönemi boyunca soğan yemek genellikle güvenli kabul edilir. Yani, evet emzirirken kuru veya yeşil soğan yiyebilirsiniz. Soğan iyi bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır.

Öte yandan, bazı kadınlar anne sütünün tadını bebeği rahatsız edecek kadar bozabileceği endişesi nedeniyle soğan yemek istemiyor ancak bu iddiayı destekleyecek bilimsel bir veri yok. Soğanın anne sütünü olumsuz etkilediğini gösteren kanıtlar yalnızca bazı annelerin kişisel deneyimlerine dayanıyor. Bir başka ifadeyle, emzirme döneminde soğanın kötü üne sahip olmasının nedeni anekdot niteliğinde kanıtlardır.

”Anekdot kanıt: Tesadüf eseri veya gayri resmi bir şekilde toplanan ve çoğunlukla ya da tamamiyle kişisel tanıklığa dayanan kanıtlara anekdot kanıt denir. Bu kanıtlar, bilimsel çalışmaların yerine geçemez ve kesin güvenilir olarak kabul edilmez.”

Bu nedenle, emziren annelerin soğandan tamamiyle kaçınmasına gerek yoktur. Ancak yine de aşırıya kaçmadan az miktarda tüketmek ve soğan yedikten sonra bebeği emzirirken gözlemlemek iyi bir fikirdir.

Peki ama bebekler anne sütündeki soğanın tadını alabilir mi? Yediğiniz yiyeceklerin sütünüzün tadını etkileyebilmesi mümkündür. Ancak bu, her zaman bebeğinizin emmeyi reddedeceği anlamına gelmez. Bazı bilimsel çalışmalar, emziren annelerin yediği şeyler sayesinde bebeklerinin değişik tatlara alıştığını gösteriyor. 2001 yılında yapılan bir çalışmada, değişik tatlara anne karnında veya emzirilirken maruz kalan bebeklerin büyüdüklerinde aynı lezzetleri sevebilecekleri görüldü. Turşuya ”bayılan” veya soğan-sarımsağın tadını çıkararak büyüyen çocukları başka nasıl açıklarsınız?

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Özet olarak, soğan tadı anne sütüne geçebilir. Ancak bu, bebeğinizin sütünüzün tadını sevmeyeceğini veya emmek istemeyeceğini göstermez. Yapılacak en iyi şey, minik yavrunuzu gözlemlemenizdir. Soğan veya sarımsak yedikten sonra bebeğiniz emmek konusunda eskisi gibi iştahlı görünmüyorsa, bir süreliğine bu sebzeleri yemeyin ve sonuçları yeniden değerlendirin.

Emzirirken Soğan Neden İyi?

Rahatsız edici kokusuna rağmen, emzirme döneminde olsun veya olmasın hemen herkes için soğan harika bir besin kaynağıdır. İyi bir antioksidan, C vitamini, B6 vitamini, folat, potasyum ve manganez kaynağıdır. Ayrıca, çeşitli sağlık faydaları sağlayabilecek kükürt içeren bileşikler içerir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren iyi bir C vitamini kaynağıdır

C vitaminine ek olarak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve genel sağlığı geliştirmeye yardımcı olabilecek flavonoller, allisin ve saponinler içerir

İyi kolesterolü (HDL) artırmaya ve sağlıklı bir lipit profilini korumanıza yardımcı olur

Soğanın içeriğindeki metionin ve sistin gibi amino asitler, kan hücrelerinin detoksifiye edilmesine ve sağlıklı bir vücudun korunmasına yardımcı olur

Soğan, diyabetik sorunları azaltmaya yardımcı olan anti-diyabetik özelliklere sahip olduğundan, gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet) olanlar için iyi bir seçimdir

Antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliği, mikrobiyal veya bakteriyel enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olur

Soğan, özel bir element olan Quercetin ihtiva eder. Etkili bir anti-inflamatuar ajandır ve emziren annelerde astımı veya nefes darlığını gidermeye yardımcıdır

Soğanda bulunan doğal lif emziren annelerde sindirime yardımcı olur ve ishal veya mide ülseri insidansını en aza indirir

Soğanda bulunan krom, emziren annelerin kan şekerini düşürerek kan şekerini kontrol etmelerine yardımcı olur

Soğan, Emziren Anneye ve Bebeğine Gaz Yapar mı?

Evet, soğan gaz yapma potansiyeline sahip yiyeceklerden biridir ve hem emzirilen bebeklere hem de annelere gaz yapabilir. Ek olarak, soğanın fazla tüketimi midede şişkinlik, ağrı, yanma veya bulantıya neden olabilir. Ancak yine de aşırı miktarda tüketmezseniz (her şeyin aşırısı zararlıdır), muhtemelen herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız.

Sonuç

Bazı kadınlar soğan yemenin anne sütünün tadını kötüleştirdiğini söylerken, bazılarının soğanla ilgili herhangi bir sorunu yok gibi görünüyor. Soğanın tadı anne sütüne geçebilecek olsa da her bebeğin bundan rahatsız olmadığını bilmek önemlidir. Zira, her bebek farklıdır ve bazıları daha güçlü tadı olan anne sütünü keyifle içebilir.

Emziriyorsanız ve soğan yedikten sonra bebeğiniz emmek için hevesli görünmüyorsa ya da gaz sorunu oluşuyorsa, bir süreliğine soğandan uzak durmayı deneyerek bunun yardımcı olup olmadığına bakın.