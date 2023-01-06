Spiral Kayması Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Spiraller (Rahim içi araç – Ria), istenmeyen gebeliklere karşı yüksek koruma sağlayan, uzun ömürlü ve kullanışlı ekipmanlardır. Oldukça nadir yaşanmasına rağmen, spiralin kayması ve hatta düşmesi mümkündür.

Spirali bir kere taktırdıktan sonra uzun yıllar boyunca kullanırsınız. Cihazın türüne bağlı olarak ağır geçen adet dönemlerinden kurtulursunuz ve en iyi yanlarından biri artık doğum kontrol hapı veya prezervatif gibi diğer korunma yöntemlerine ihtiyacınız kalmaz. Peki ya yerinden kayarsa?

Spiral Kayar mı?

Evet, kayabilir. Böyle bir ihtimal var ancak bu risk düşündüğünüzden çok daha az. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerine (CDC) göre, spiral taktıran her 1000 kadından yalnızca 4’ü cihazın kayması veya düzgün çalışmaması gibi beklenmedik bir sorunla karşılaşıyor.

Spiralin kayma ihtimali her ne kadar çok düşük olsa da bu konuda biraz daha bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki alt başlıklarda, spiralin kayma nedenlerine, kendinizde gözlemleyebileceğiniz olası belirtilere ve bunu anlayabilmeniz için birkaç kontrol yöntemine değiniyoruz…

Spiral Hangi Durumlarda Kayar?

Geçmiş yıllarda, spiralin kaymasına neden olan birincil etkenin şiddetli rahim kasılmaları olduğuna inanılıyordu. Ancak şimdi, deneyimsiz kişiler tarafından yanlış yerleştirilmiş olması ve rahim bölgesi anormallikleri gibi etkenlerin de önemli rol oynadığı düşünülüyor. Ayrıca, aşağıda sayılan birkaç potansiyel neden spiralin düşmesiyle veya kaymasıyla ilişkilendiriliyor. Bunlar:

Rahim boşluğunuz küçük

Rahminizde bariz bir eğim var

Adet olduğunuzda güçlü uterus kasılmaları yaşıyorsunuz

Spiraliniz, işinde uzman olmayan biri tarafından prosedüre tam olarak uyulmayarak takıldı

Tüm bunlara ek olarak, spiral kayması veya düşmesi konusunda bazı kadınların daha fazla risk altında olduğu biliniyor. Yapılan bazı araştırmalar 20 yaş altındaki genç kadınların yaşlılara nazaran daha fazla spiral anormalliği yaşayabileceğini gösteriyor. Ayrıca, doğumun hemen ardından spiral taktırmak, emzirme döneminde olmak ve çok sayıda kürtaj yaptırmak spiral sorunları yaşama olasılığını artırabiliyor.

Spiralin Kaydığını Nasıl Anlarım?

Spiral yerinden kayabilir ve hatta düşebilir. Bunlar nadir görülmekle birlikte adet döneminizde meydana gelme olasılığı yüksektir. Tamponunuzu çıkardığınızda veya pedinizi değiştirdiğinizde spiralinizi görebilirsiniz. Ayrıca, siz hiç farkına varmadan tuvalete düşmüş olabilir. Peki ya kaymışsa bunu nasıl anlarsınız?

Spirali taktırmanın hemen sonrasındaki süreçte kramplar, sırt ağrıları ve hatta lekelenmeler normaldir. Bakınız: Spiral takılırken ve sonrasında neler beklemelisiniz? Bunlar genellikle endişe etmenizi gerektirmez ve 3 ila 6 ay içinde kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, kayan bir spiraliniz varsa bunu anlamanız her zaman mümkün olmamakla birlikte aşağıdakilerden herhangi biri spiralin yerinden oynadığını veya kaydığını işaret edebilir.

Ağır ve anormal kanamam var

Ağrı kesici içmeme rağmen alt karın bölgemde azalmayan ağrılar yaşıyorum

Normalinden daha fazla regl krampları yaşamaya başladım

Adet dönemlerim arasında kanamam oluyor

Parmağımla kontrol ettiğimde spiralin ipini hissedemiyorum veya sert plastiği hissediyorum

Cinsel münasebet esnasında eşim spirali hissediyor

Evde spiral kontrolü nasıl yapılır?

Spiralinizin olması gerektiği yerde bulunup bulunmadığını evde kendiniz kontrol edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey serviksinize sarkan spiral iplerini hissetmeye çalışmaktır. Uzmanlar, her adet döneminden sonra bu işlemi yapmanızı tavsiye eder. Bunun nedeni, regl döneminde spiralin kayma olasılığının daha yüksek olmasıdır.

Su ve sabunla ellerinizi iyice yıkayın

Vajinanıza kolay erişim için oturun veya çömelin

Serviksinize ulaşana kadar parmağınızı vajinanızdan içeri sokun

Serviksinizde bulunması gereken spiral ipinin ucunu hissetmeye çalışın

Eğer dokunursanız ipi çekmeyin

İpleri parmağınızla hissedebiliyorsanız muhtemelen her şey yerli yerinde. İpin ucunu hissedemiyorsanız veya sert plastiği hissediyorsanız spiraliniz kaymış olabilir. Ancak, ipi hissedemiyor olsanız bile endişelenmeyin. Bu durum her zaman spiralin kaydığı anlamına gelmez. Zira, ipler rahim ağzı bölgesinde kıvrılmış olabilir.

Ne Zaman Doktora Gitmeliyim?

Yukarıda sayılan spiral kayma belirtilerini yaşıyorsanız veya parmağınızla kontrol sonrasında ipleri hissedemiyorsanız doktorunuzdan randevu alın. Muayene esnasında doktorunuz öncelikle ipleri bulmaya çalışacaktır. İpi bulamazsa muhtemelen gebelik testi yaptırmanızı isteyecek. Nitekim, spiral varken hamile kalmanın dış gebelik ve enfeksiyon gibi istenmeyen sonuçları vardır.

Diğer aşamada, spirali görmek için ultrason istenecektir. Ultrason sonuçlarında spiral görünüyorsa, çıkarmak veya çıkarmamak konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Hızlı Özet