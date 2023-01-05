Emzirme Döneminde Lazer Epilasyon Yaptırılır mı?

Vücudunuzun dinlenmesi ve hormon seviyelerinizin normale dönmesi için doğumun ardından biraz zamana ihtiyacınız var. Bu nedenle, emziren annelerin lazer epilasyon yaptırması her ne kadar güvenli olsa da doğumdan sonra 6 ay kadar beklenilmesi en iyisidir.

Emziren Anneler Lazer Epilasyon Yaptırabilir mi?

Hamilelik ve emzirme döneminde istenmeyen tüylerinizde artış olduğunu fark ettiniz mi? Bunun birincil nedeni, yükselen hormon seviyelerinizdir. Peki ama bebeğini emziren bir anneyseniz, lazer epilasyon yaptırmanız güvenli mi?

Lazer epilasyon klinik olarak kanıtlanmış güvenli bir tedavidir. Emzirme döneminde lazere gitmenizin size veya sütünüzle beslenen minik yavrunuza zarar vermesi beklenmez. Ancak, doğumdan hemen sonra lazer için acele etmemeniz en iyisidir. Uzmanlar, aciliyet gerektirmeyen herhangi bir uygulamaya başlamadan önce vücudun toparlanması için zaman tanınması gerektiği konusunda hemfikir.

İyileşme için vücudunuza zaman tanımanıza ek olarak, lazere gitmek için beklemenizi gerektirecek birkaç olası senaryo daha var. Öncelikle, lazer epilasyon sırasında hastanın fazla canının yanmaması için lazer teknisyenleri tarafından lokal anestezik maddeler uygulanabiliyor. Bu ilaçlar deri yoluyla kan dolaşımına ve potansiyel olarak anne sütününe geçebilir.

Bir diğer neden, doğum sonrasında hormonlarınızın henüz normal seviyelere gelmemiş olmasıdır. Yüksek seviyelerde seyreden hormonlarınız, istenmeyen tüylerinizi destekleyebilir ve dolayısıyla gereğinden fazla seansa ihtiyaç duyabilirsiniz.

Sonuç olarak, lazer epilasyonu bacak, bikini bölgesi, koltuk altı veya başka bir bölge için düşünüyor olun, en mantıklı olanı doğumun ardından 6 ay beklemektir.

Hamilelikte Lazer Epilasyon Yaptırılır mı?

Hamile fareler üzerinde yürütülen bazı klinik çalışmalarda olumsuz etkiler gözlemlenmiştir. Ancak, insanların hamilelik sırasında lazer prosedürlerine maruz kalmasının zararlı olduğu kanıtlanmamıştır. Bununla birlikte, uzun vadeli çalışmaların olmaması ve hamileliğin hassas doğası nedeniyle uzmanlar hamilelikte lazer yaptırılmamasını önerir. Zira, anne ve bebeğin sağlığı ve refahı söz konusu olduğunda ihtiyatlı davranmak en iyisidir!

Hamilelik döneminde aşırı tüylenme sorunu yaşıyorsanız, ağda veya tıraş bıçağı gibi geçici tüy alma çözümleriyle devam etmek isteyebilirsiniz.

Kısa Özet

Emzirme döneminde lazer epilasyon yaptırmak zararlı değildir. Ancak yine de doğumun ardından altı ay beklenmesi konusunda uzmanların fikir birliği vardır.

Hamilelikte, lohusalıkta ve emzirme dönemi boyunca istenmeyen tüylerin kalınlaşması veya yoğunlaşmasının temel nedeni yükselen hormon seviyeleridir.

Hamilelikte lazer tavsiye edilmez. Bununla birlikte, hamile olduğunun farkında olmadan lazer seansına katılan kadınların endişelenmeleri gerekmez. Seansları, doğumdan sonraki ileri bir tarihe erteleyerek ara vermeleri yeterlidir.

Hamilelik veya emzirme dönemi gibi süreçlerde lazere ara vermek sonuçları olumsuz etkilemez.

Her şeyden önce vücudunuzun toparlanması için kendinize biraz zaman tanıyın. Zira, doğumdan sonraki haftalar vücudunuzun iyileşmesi çok önemlidir. Merak etmeyin, lazer epilasyona herhangi bir aşamadan başlayabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İlerleyen süreçte lazer tedavilerini düşünmek için çok zamanınız olacak. Şimdilik, kendinize zaman ayırın ve minik yavrunuzla geçen günlerinizin tadını çıkarın!