Spiral (Rahim İçi Araç – Ria) Takılırken ve Sonrasında Neler Beklemelisiniz?

Halk arasında spiral olarak adlandırılan rahim içi araçlar, dünya çapında kadınlar arasında en popüler doğum kontrol yöntemleri arasındadır. Bir kerelik işlem sonrasında uzun yıllar kullanılabilen “yerleştir ve unut” doğum kontrol yöntemidir ve oldukça güvenilirdir.

Spiral veya diğer ismiyle rahim içi araç (RİA), rahim içine yerleştirilen T şeklinde ekipmanlardır. Hormonlu veya hormonsuz seçenekleri bulunan spiraller istenmeyen gebeliklere karşı %99’a yakın etkilidir. İnanması güç olsa da bazı araştırmalar, spiral varken hamile kalma oranının yüzde 0,5’in altında olduğunu ve aslında kadınların kısırlaştırılmasıyla karşılaştırılabilecek kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

Spiral taktırdıktan sonra prezervatif yırtılması veya hap içmeyi unutmak gibi konular için artık endişelenmeniz gerekmez ve uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Evet, oldukça cezbedici görünüyor. Ancak yine de rahminizin içine bir cisim sokulacak olması endişelenmenize neden olabilir. Yeni spiral taktıran veya taktırmayı düşünen bir kadınsanız, aklınızdaki soru işaretlerini gidermek için sayfayı kaydırmaya devam edin…

Spiral Taktırmaya Gittiğimde Neler Olacak?

Öncelikle sakin olun. Randevunuz muhtemelen en fazla yarım saat (genellikle 15 – 20 dakika) sürecek. İşlem bittikten sonra taktırdığınız spirale bağlı olarak 3 ila 10 yıl boyunca istenmeyen gebelik konusunda endişelenmeniz gerekmeyecek.

Doktorunuz, spirali takmadan önce hamile olmadığınızdan emin olmak için gebelik testi isteyebilir. Bu, özellikle son aylarda kaçırılan dönemleriniz varsa istenmesi daha olasıdır. Sonrasında ağrı kesici bir hap içmenizi tavsiye edebilir. İşleme başlamadan önce çamaşırınız dahil kıyafetinizi çıkaracak ve bacaklarınız yukarıda olacak şekilde muayene masasına uzanacaksınız. Doktorunuz, kısa bir muayene yapacak, vajinanızı açmak (genişletmek) için spekulum adı verilen tıbbi aracı yerleştirecek ve bölgeyi antiseptik bir sıvı ile temizleyecek.

Diğer aşamada, T şeklindeki spirali aplikatöre yerleştirerek uterusunuza sokacak. Sonrasında, aplikatörü çıkaracak ve spiralin alt ucundan uzanan ipi kısa kalacak şekilde kesecek. Ve hepsi bu kadar!

Spiral Takılırken Ağrı Olur mu?

Spiralin takılması çoğu kadın için rahatsız edici bir deneyim ancak dayanılmayacak kadar canınız yanmamalı. Ayrıca, işlemin hemen ardından hafif bir kramp olabilir. Doktorunuz, öncesinde ağrı kesici içmenizi veya anestezi yapılmasını önerebilir.

Nadiren bazı kadınlar işlem sonrasında ayağa kalktıklarında baş dönmesi veya bayılma yaşayabilir. Ayağa kalkıp yürüyebilecek kadar iyi hissedene dek uzanın. Ek olarak, baş dönmesini önlemek için randevuya gitmeden önce hafif bir yemek yemek iyi bir fikir olabilir.

Yan Etkileri Var mı?

Evet, bazı yan etkileri var ancak çoğu geçici. Spirali taktırdıktan sonra birkaç saat süren kramplar yaşamanız veya bulantınızın ya da hafif ağrınızın olması normaldir. Bu yan etkiler gün içinde veya ertesi gün geçecektir. Eğer şiddeti azalmadan devam ediyorsa doktorunuzla görüşün.

Uzun vadedeki en yaygın handikapı ise adet düzenindeki değişikliklerdir. Bakınız: Spiral varken adet gecikmesi olur mu? Hormonsuz (bakır) spiral takıldıysa ilk birkaç adet döneminizde daha ağır kanamanız, dönemler arası lekelenmeniz ve normalinden daha şiddetli regl kramplarınız olabilir. Ancak, birkaç ay sonrasında genellikle durum normale döner.

Hormonlu spiraliniz varsa durum tam tersi diyebiliriz. Muhtemelen daha hafif adet dönemleri yaşamaya başlayacaksınız. Aslında, doktorlar ve ebe hemşireler bazen ağır adet dönemlerinin tedavisi için hormonlu spiralleri tavsiye edebiliyor. Bununla birlikte, vücudunuzun uyum sağlaması zaman alabilir. Birçok kadın hormonlu spiral takıldıktan sonraki ilk 3 ay içinde öngörülemeyen vajinal kanama yaşar ve bu ilk aylarda 7 günü geçen adet dönemleri olabilir.

Taktırdığınız spiral hormonluysa yaklaşık 3 ay sonra adet döneminiz muhtemelen fark edilir derecede hafifleyecek veya kısalacaktır. Hatta, adetinizin tamamiyle durmasına bile şahit olabilirsiniz.

Spiral Takıldıktan Sonra Korunmaya Gerek Var mı?

Spiral kullanmanın en güzel yanı diğer korunma yöntemlerine artık ihtiyacınızın kalmamasıdır. Doğum kontrol hapı içmenize veya partnerinizin prezervatif kullanmasına gerek yok. Zira, hormonlu veya hormonsuz olduğuna bakılmaksızın rahim içi araçlar %99’a yakın koruma sağlar.

Öte yandan, spiraller dahil hiçbir yöntemin %100 kesin koruma sağlamadığını bilmek önemlidir. Çok nadir de olsa spiral varken gebe kalınması mümkündür. Spiral takılıyken hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, eczaneden idrar test kiti alarak sonuca bakın. Eğer sonuç pozitifse, dış gebelik ve enfeksiyon riski nedeniyle doktora başvurmalısınız.

Spiral Takıldıktan Sonra Hemen İlişkiye Girilir mi?

Hayır, girilmez. Eşinizle cinsel münasebet yaşamak için en az 24 saat beklemeniz gerekiyor. Uzmanlar, spiral takılma işlemin sonrasındaki en az 24 saat boyunca tamponlar dahil vajinaya hiçbir şey sokulmaması gerektiğini söylüyor. Ancak, bu konuda bilmeniz gereken birkaç detay daha var…

Tüm spiraller takıldıktan hemen sonra çalışmaya başlamaz. Hormonsuz (bakır) spiraller yerleştirildikleri andan itibaren korumaya başlar ancak hormonlu spiraller, yalnızca adet döneminin ilk 7 gününde takılırsa etkili olurlar. Aksi halde, istenmeyen hamileliğe karşı koruma takıldıktan 7 sün sonra başlar. Bu nedenle, doktorlar genellikle ilk bir hafta cinsel münasebet yaşanmamasını tavsiye eder. Bu, hem rahim içi aracın çalışmaya başlaması, hem kramplarınızın azalması hem de enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi için önerilir. Sonuç olarak, spiral takıldıktan sonra cinsellik için 1 hafta beklemeniz en iyisidir.

Başka Ne Bilmeliyim?

Spiral taktırdıktan 6 ila 8 hafta sonrasında muhtemelen kontrol için yeniden doktora gitmeniz gerektiği söylenecek. Jinekologunuz spiralin iplerini kontrol ederek daha fazla kesilmesi gerekip gerekmediğine bakacaktır.

Kontrol randevusu ayrıca, aklınıza takılan sorulara cevap almak için iyi bir fırsat. Adet dönemiyle ilgili şikayetleriniz varsa, cinsellikte ağrı yaşıyorsanız veya başka bir şikayetiniz varsa doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin.