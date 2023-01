Emziren Anneler Çilek Yiyebilir mi?

Hamilelik boyunca uygun beslenme için kafa yordunuz. Yediğiniz besinlerin anne sütüyle bebeğinize aktarıldığını düşündüğünüzde, doğumdan sonraki süreçte bile soru işaretleri hala devam ediyor olmalı. Neyse ki, çilek endişe etmenizi gerektirecek bir meyve değil.

Kadınların çoğu hamileliğin sürdüğü dokuz ayını ne yiyeceklerini izleyerek ve endişelenerek geçiriyor. Doğmamış bebeğin iyiliği için belirli yiyeceklerden kaçınmak istemeleri normal. Bu endişeler emzirme döneminde de devam ediyor. Zira, annelerin yedikleri sütleri aracılığıyla bebeklerine aktarılıyor. Ancak, çoğu durumda bu endişeler yersiz. Çünkü, emzirme döneminde yemeniz gerekenler, emzirme dönemi dışındaki zamanlarla temelde aynıdır. Aradaki en temel fark, bebeğinizi sütünüzle beslediğiniz süre boyunca 450 ila 500 ekstra kalori daha fazladan kaloriye ihtiyaç duyarmanızdır. Yani, herhangi bir besine karşı alerjiniz yoksa gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz ve bu durum çilek için de geçerlidir.

Emzirme Döneminde Çilek Yenir mi?

Evet, yenir. Çilek, hem emziren annelerin hem de minik bebeklerinin ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerle dolu sağlıklı bir meyvedir. Eğer çileğe karşı alerjiniz yoksa emzirme (laktasyon) döneminde güvenle tüketebilirsiniz.

Meyveler birçok besin açısından zengin bir kaynaktır. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), emziren annelerin beslenme listelerine meyveleri dahil etmelerini öneriyor. Mevsim çeşitlerinden oluşan 2 bardak meyveyi her gün tüketmek iyi bir fikirdir. Bununla birlikte, her meyveyi mevsiminde tüketmek ve aşırıya kaçmamaya dikkat etmek önemlidir.

Emziren Anneler İçin Çilek Neden İyi Bir Seçim?

Çileğin harika bir C vitamini kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Aslında, 100 gram çilek günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 97’sini karşılayabilir. Doğal bir antioksidan olan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikallerin saldırılarını engeller. Bu, soğuk algınlığı, grip ve diğer birçok bulaşıcı hastalığı önleyebileceği anlamına gelir.

Emziren çoğu annede demir eksikliği vardır. Çilek iyi bir demir kaynağı olduğundan emziren annelerin bu meyveyi tüketmesi akıllıca bir seçimdir.

Çilek lifli meyvelerden biridir. Emzirme döneminde kabızlık sorunu yaşıyorsanız, çilek yemeniz bağırsak hareketlerinize yardımcı olabilir.

Çilek ayrıca, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve folik asit kaynağıdır. Tüm bunların toplamı, hamilelikte, lohusalıkta ve tüm emzirme dönemi boyunca çileğin harika bir meyve olduğunu gösterir.

Emzirme Döneminde Çilek Gaz Yapar mı?

Evet, yapabilir. Çileğin gaz yapabilmesinin nedeni, asitli bir meyve olması ve lif içermesidir. Asitli ve lifli diğer gıdalarda olduğu gibi çilek de gaza neden olabilir. Ancak yine de çoğu durumda gaz endişesi nedeniyle çilekle aranıza mesafe koymanıza gerek yoktur.

Bebeğinizin gazı varsa muhtemelen ağlayacak, huzursuz tavırlar sergileyecek veya bacaklarını göğsüne doğru çekecektir. Son zamanlarda bolca çilek yediyseniz suçlu bu meyve olabilir ancak tam olarak emin olamazsınız.

Bebeğinizdeki gaz sorununun çilekten kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabilmek için birkaç gün boyunca bu meyveyi yemeyin ve minik yavrunuzu gözlemleyin. Eğer durumu düzelmişse, tebrikler muhtemel suçluyu buldunuz. Gaza neden olabilecek diğer meyvelerden bazıları portakal, greyfurt, limon, misket limonu, kivi ve ananastır.

Kısa Özet