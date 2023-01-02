Emziren Anneler Süt İçebilir mi?

Anne sütü, bebeğin büyüme ve gelişmesinde önemli rol oynar. Ayrıca, bebeğin çeşitli tatlarla ilk tanışması, annenin beslenmesinden etkilenen anne sütüyle olur. Ancak, inek sütü dahil pek çok faydalı besin kaynağı gaz yapma endişesi nedeniyle kara listeye alınabiliyor. Neyse ki, belirli bir gıda hassasiyetiniz yoksa sütten veya diğer çoğu besinden uzak durmanız gerekmez.

İlk kez anne olmak zor bir deneyim olabilir. Hayatınız değişiyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Aileniz, yakın arkadaşlarınız, eşiniz, doktorlarınız ve hatta komşularınız size tavsiyelerde bulunuyor. Neleri yemeniz-içmeniz gerektiği konusu da dahil olmak üzere pek çok önerinin arasında kafa karışıklığı yaşamanız normal. Ancak gerçek şu ki, emzirme döneminde yemeniz gerekenler, emzirme dönemi dışındaki zamanlarla temelde aynıdır. Aradaki en temel fark, bebeğinizi sütünüzle beslediğiniz süre boyunca 450 ila 500 ekstra kalori daha fazladan kaloriye ihtiyaç duyarsınız. Eğer, herhangi bir besine karşı aşırı duyarlılığınız yoksa aşırıya kaçmadan tüketmenizde herhangi bir sakınca yoktur ve buna inek sütü de dahildir…

Emzirme Döneminde Süt İçilir mi?

Bebeklerin yalnızca küçük bir yüzdesi inek sütünde bulunan bir proteine ​​​​karşı hassastır. Bebeğinizin bu hassasiyeti varsa, o zaman evet; inek sütü içer veya ürünlerini yerseniz bebeğinizi etkileyebilir. Ancak, sizin veya bebeğinizin süte ve süt ürünlerine karşı aşırı duyarlılığı yoksa sütle aranıza mesafe koymanız gerekmez.

Bebeğinizde alerji benzeri şüpheli semptomlar varsa (aşırı gaz, huzursuzluk, kızarıklık, sinirlilik, bağırsak rahatsızlıkları veya sümüklü ya da kanlı yeşil dışkı gibi) ve bunun nedeninin inek sütü olduğundan şüpheleniyorsanız, bir süreliğine de olsa süt ürünlerini hayatınızdan çıkararak sonuçları gözlemleyin. Fark olup olmadığını görmek için süt ve süt ürünleri tüketimine birkaç hafta ara verin. Yaklaşık iki hafta içinde bir değişiklik görmezseniz (proteinlerin sisteminizden ayrılması o kadar uzun sürebilir), bebeğiniz muhtemelen duyarlı değildir. İyileşme fark ederseniz, tebrikler: muhtemelen suçluyu bulmuşsunuzdur.

Birçok bebek büyüdükçe gıda hassasiyetlerini geride bırakır. Bebeğin inek sütüne veya diyetinizdeki başka bir bileşene karşı herhangi bir hassasiyeti olduğunu düşünüyorsanız, minik yavrunuz büyüdükçe bu gıdaları yeniden vermeye yönelik plan hazırlamak için çocuk doktorunuzla konuşun.

Emzirirken Süt İçmenin Faydaları

Kalsiyum, tartışmasız olarak dünyadaki her organizmanın ihtiyaç duyduğu çok önemli bir besindir. İnsan vücudunda kalsiyum, dişlerin ve kemiklerin sentezinde ve korunmasında önemlidir. Ayrıca iyonik formunda, hem hücreler içinde hem de farklı hücreler arasında bir sinyal iletimi aracı olarak kullanılır. Kalsiyum ayrıca, kas kasılması ve gevşeme hareketlerini yönlendiren kimyasal bir haberci olarak da önemlidir. Diğer işlevler, sinir sinyallerinin taşınmasını, kanın pıhtılaşmasını, yumurta hücresinin sperm tarafından döllenmesini teşvik etmeyi ve benzer birçok işlevi içerir.

Aslında, emziren anneler hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı için günlük 1000 mg kalsiyum almayı hedeflemelidir. Süt ve peynir, yoğurt gibi süt ürünleri kalsiyum ihtiyacını gidermek için en iyi alternatiflerden biridir.

Kalsiyum Alımını Artırmak İçin Alternatif Besinler

Süt, kalsiyum konusunda harika bir besin kaynağı olsa da tek alternatifiniz değil. Sizin veya bebeğinizin süte karşı aşırı duyarlılığı varsa, kalsiyum açığını kapatmak için yönelebileceğiniz başka seçenekler de var. Bunlar: