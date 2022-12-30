Spiral Varken Adet Gecikmesi Olur mu?

Yakın zaman önce spiral taktırdınız ve adetinizin geciktiğini veya daha yoğun olmaya başladığınızı fark ettiniz. Peki ama tam olarak neler oluyor? Spiral adetinizi gerçekten etkileyebilir mi?

Spiral Adeti Etkiler mi?

Rahim içi araç (RİA) veya halk arasındaki diğer adıyla spiral, son derece etkili bir doğum kontrol yöntemidir. T şeklinde olan bu ekipmanlar rahim içine yerleştirilir ve doğum kontrolünde yıllarca etkin koruma sağlayabilir. Bununla birlikte, spirallerin yaygın handikaplarından biri adet döneminde değişikliklere neden olabilmesidir.

Rahim içi araçların (spiral) adet dönemi üzerindeki etkilerini anlayabilmek için öncelikle bu kontraseptifin (doğum kontrol aracının) türleri hakkında yüzeysel de olsa birkaç şey bilmek gerekir.

Spirallerin hormonal (hormonlu) ve nonhormonal (hormonsuz) olmak üzere iki tipi vardır. Her iki seçenek de kadın üreme sistemine çeşitli maddeler salmak suretiyle gebeliği önler. Hormonlu spiraller sentetik hormonlar salgılarken, hormonsuz olanlar az miktarda bakır salar.

İki spiral türü de takıldıktan hemen sonraki süreçte adet kanamasında değişikliklere yol açabilir. Bununla birlikte, regl döneminizde nasıl bir değişiklik yaşayacağınız takdırdığınız spiral türüyle yakından alakalıdır.

Aşağıda, spiral türlerine değiniyor ve bunların adet döngünüz üzerindeki olası etkilerinden bahsediyoruz. Ayrıca, doktora gitmenizi gerektirebilecek birkaç olası senaryoya yer veriyoruz…

Hormonlu Spiraller

Kadınların çoğunluğu, hormonlu spiral takıldıktan sonra önemli ölçüde daha hafif adet dönemleri yaşamaya başlar. Aslında, doktorlar ve ebe hemşireler bazen ağır adet dönemlerinin tedavisi için hormonlu spiralleri tavsiye edebiliyor. Bununla birlikte, vücudunuzun uyum sağlaması zaman alabilir. Birçok kadın hormonlu spiral takıldıktan sonraki ilk 3 ay içinde öngörülemeyen vajinal kanama yaşar ve bu ilk aylarda 7 günü geçen adet dönemleri olabilir.

Yaklaşık 3 ay sonra ise adet döneminiz muhtemelen fark edilir derecede hafifleyecek veya kısalacaktır. Hatta bazı kadınlar adetlerinin tamamiyle durmasına şahit olabilir. Bu, normal menopoz döneminden tamamiyle farklı olup, spiralde bulunan sentetik hormonun (levonorgestrel) rahim iç tabakası olan endumetriumu inceltmesiyle alakalıdır.

Adetiniz durursa, hamilelik şüphesi aklınızda soru işareti oluşturabilir. Ancak, spiral kullanan kadınlarda sürpriz gebelikler son derece nadirdir ve aslında, adet döneminizin kesilmesi, spiralinizin iyi çalıştığın bir göstergesidir. Öte yandan, hamilelik konusunda ciddi şüpheleriniz varsa, evde hamilelik testi yapabilirsiniz. Test pozitifse, zaman kaybetmeden doktorunuzdan randevu alın. Çünkü, spiral varken oluşan hamilelikler çeşitli risklerle ilişkilendirilmiştir.

Hormonlu spiralden şikayetçiyseniz veya artık doğum kontrol yöntemine ihtiyacınız kalmadıysa, çıkarıldıktan sonraki birkaç ay içinde adet döngünüz normal şekline dönecektir.

Hormonsuz Spiraller

Bakır spiraller veya diğer adıyla hormonsuz spiraller, spermin yumurtaya ulaşmasını ve döllemesini engellemek suretiyle çalışır. Yumurtlamayı veya vücudunuzun doğal adet döngüsünü engelleyebilecek herhangi bir hormon içermezler. Bununla birlikte, hormonsuz spiraller, dönemler arasında lekelenmeye ek olarak, daha ağır ve daha uzun geçen adet dönemlerine neden olabilir. Bu nedenle, zaten yoğun ve uzun geçen regl dönemlerinden şikayetçiyseniz hormonsuz spiraller sizin için uygun bir doğum kontrol seçeneği olmayabilir.

Hormonsuz spiral takıldıktan sonraki ilk 3 ay içinde adet döngüsü değişikliklerini fark etme olasılığınız yüksektir. İlk aylardaki yaygın yan etkiler, düzensiz kanama, rastgele lekelenme ve aralıklı kramplardır. Bu yan etkiler genellikle yaklaşık 3 ay sonra azalır ve adet dönemleriniz düzene girer. Ancak yine de, spiral takılmadan öncekinden daha ağır kanamanız olabilir.

Ne Zaman Doktora Gitmeliyim?

Taktırdığınız spiral hormonlu olsun veya olmasın ilk aylarda rahatsız edici yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Bunlardan bazıları, geçici ağrı, kanama veya baş dönmesidir. İstenmeyen etkiler 30 dakikadan daha uzun sürüyorsa doktorunuzla konuşmalısınız.

Spiral varken hamile kalmak oldukça nadirdir ancak hiçbir doğum kontrol yönteminin %100 koruma sağlamadığını bilmelisiniz. Spiraliniz varken hamile kalmışsanız doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Zira, spiral takılıyken oluşan hamileliklerin dış gebelik ve enfeksiyon gibi riskleri vardır.

Tüm bunlara ek olarak, doktora gitmenizi gerektirecek birkaç durum daha vardır. Aşağıdakilerden herhangi birini kendinizde gözlemliyorsanız doktorunuzdan randevu almayı ihmal etmeyin.

Spiral taktırmamın üstünden 6 ay geçmesine rağmen adet dönemimde (yoğun kanama veya düzensizlik gibi) anormallikler var

6 hafta veya daha uzun süredir hiç adet olmadım

Cinsel münasebet esnasında canım yanıyor

Hamilelik testim pozitif çıktı

Karın ağrısı, ateş veya titreme gibi şikayetlerim var

Rahatsız edici kötü kokulu vajinal akıntım var

Hızlı Özet