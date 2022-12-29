Emziren Anneler Turşu Yiyebilir mi?

Cıva oranı yüksek balıklar, alkollü içecekler, aşırı baharatlı ve acı yiyecekler gibi birkaç istisnanın emzirme döneminde kara listede olduğunu biliyoruz. Peki ama turşu da bunlardan biri mi? Bebeğini emziren bir anneyseniz, turşu yemeniz güvenli mi?

Emzirme Döneminde Turşu Yenir mi?

Turşunun tarihinin 4 bin yıldan daha eskiye dayandığını biliyor muydunuz? Geleneksel yöntemlerle evde kurulan turşular, doğal probiyotiktir, kan şekeri seviyelerini dengeler, bağırsak sağlığını artırır ve kas ağrılarının şiddetini azaltır. Organik turşular, emzirme döneminde olan anneler de dahil olmak üzere aşırıya kaçmadan tüketildiğinde çoğu insan için iyi bir seçimdir.

2020 yılında Türkiye’de yapılan bir çalışmada, çeşitli fermente gıdaları tüketen emzirme döneminki 607 gönüllü kadın mercek altına alındı. Çalışmanın sonuç raporunda, ”kefir, ev yapımı yoğurt, boza, tarhana ve turşu emziren anneleri koruyabilir ve ayrıca laktasyonel mastit gelişme riskini azaltabilir” ifadeleri yer aldı. (Kaynak)

Yani evet, emzirme döneminde turşu yiyebilirsiniz. Emzirme (laktasyon) döneminde turşu yemeniz size veya minik yavrunuza zarar vermez. Ancak, turşuların fazla miktarda tuz (sodyum) içerdiğini unutmamak gerekiyor. Yüksek tansiyon sorunundan muzdarip olanlar, emzirme döneminde olsun veya olmasın turşu gibi aşırı tuzlulardan kaçınmalıdır. Ayrıca, yüksek asit seviyesine sahip turşuların mide ülseri olan kişilerde durumu daha da kötüleştirebileceğini ekleyelim.

Uzmanlar, sağlıklı yetişkinlerin günde 1500 ila 2400 miligram (tepeleme 1 çay kaşığı kadar) tuz almasını tavsiye ediyor. Gereğinden fazla tuz tüketmenin, böbrek, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi pek çok soruna neden olabileceğini unutmayın.

Emzirirken Turşu Yersem Sütümün Tadı Kötüleşir mi?

Yediğiniz yiyeceklerin sütünüzün tadını etkilediği doğrudur. Bu nedenle, emzirme döneminde acı veya aşırı miktarda baharat içeren yiyeceklerin tüketilmesi önerilmez. Ancak, turşunuz acı değilse aşırıya kaçmadan tüketmeniz herhangi bir sorun oluşturmamalıdır.

Aslında, sizin yediğiniz şeyler sayesinde bebeğiniz değişik tatlara alışır. 2001 yılında yapılan bir çalışmada, değişik tatlara anne karnında veya emzirilirken maruz kalan bebeklerin büyüdüklerinde aynı lezzetleri sevebilecekleri görüldü. Lahana veya salatalık turşusuna ”bayılan” küçük çocukları ya da baharatlı yiyeceklerin tadını çıkararak büyüyen Hintli çocukları başka nasıl açıklarsınız?

Emzirme Döneminde Nasıl Beslenmeliyim?

Kulağa şaşırtıcı gelse de emzirme döneminde yemeniz gerekenler, emzirme dönemi dışındaki zamanlarla temelde aynıdır. Aradaki en temel fark, bebeğinizi sütünüzle beslediğiniz süre boyunca daha fazla kaloriye ihtiyaç duymanızdır (450 ila 500 ekstra kalori). Ancak yine de yukarıda da bahsettiğimiz gibi birkaç istisnadan uzak durmanızda fayda var. Bunlar, cıva oranı yüksek balıklar, alkollü içecekler, acı yiyecekler ve bebeğinizi huzursuz edebileceğinden kafeinli içeceklerin aşırı miktarda tüketilmesidir.

Emzirme döneminde amacınız pahalı yiyeceklerle sofrayı donatmak değil, sağlıklı seçeneklerin olduğu çok yönlü bir beslenme düzenine yoğunlaşmak olmalıdır. Bu, hem sütünüzle beslenen bebeğiniz hem de sizin için en iyisidir.

Yani, aşırıya kaçmamak şartıyla canınız ne istiyorsa onu yiyebilirsiniz. Ancak, gaz veya huzursuzluk gibi istenmeyen durumlarla karşılaşırsanız, yediklerinizi değerlendirmeniz iyi bir fikirdir. Örneğin, bebeğiniz uykuya dalma güçlüğü çekiyorsa veya huzursuz görünüyorsa kafein alımınızı gözden geçirin. Gaz şikayeti varsa, fasulye, nohut, lahana ve soğan gibi gaz yapma potansiyeline sahip yiyecekleri sınırlandırmayı deneyin.

Son olarak, sütünüzü nasıl artırabileceğinizi düşünüyorsanız bunun da basit bir cevabı var: Emzirmeye ara vermeden devam etmek! Anne sütünü artıran en iyi şey emzirmeye devam etmektir. Bebeğiniz emdikçe süt tedarikiniz artar. Bol su için ve sağlıklı gıdaların olduğu çok yönlü bir beslenme sürdürün.

Hızlı Özet