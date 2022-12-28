Spiral (Rahim İçi Araç – RİA) Varken Tampon Kullanılır mı?

Spiral olarak adlandırılan rahim içi araç (RİA) taktıran bir kadınsanız, adet döneminizde tampon kullanıp kullanamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Kısa cevap: Evet, ikisini aynı anda kullanabilirsiniz. Ancak, bu konuda bilmek isteyebileceğiniz birkaç detay daha var.

Halk arasında spiral olarak adlandırılan rahim içi araç (RİA), uterusa yerleştirilen T şeklinde bir doğum kontrol ekipmanıdır. Spiralin rahim içine yerleştiriliyor olması, tamponlarla çakışma endişesi uyandırabilir. Güzel haber, spiral kullanıyor olsanız bile ped yerine tamponları tercih edebilirsiniz.

Aşağıda, spiral-tampon konusuna değiniyor ve ayrıca tampon kullanan ya da kullanmayı düşünen kadınların merak ettiği bazı soruların kısa cevaplarına yer veriyoruz…

Spiral Kullananlar Tampon Kullanabilir mi?

Evet, kullanabilir. Rahim içine yerleştirilen spiral (ria) ile adet dönemlerinde kullanılan tamponlar, aynı şekilde vücuda girseler de bulundukları yer farklı olduğundan birbirine müdahale edemezler. Bu nedenle, tamponun veya adet kabının, spiralinizi dışarı çıkarması ya da yerinden oynatması pek olası değildir. (Kaynak) Ancak yine de uzmanların hemfikir olduğu istisnai bir durum var.

Spiral taktırdıktan hemen sonraki süreçte tampon kullanılması tavsiye edilmez. Bunun nedeni, enfeksiyon riskini en aza indirmektir. Aslında, spiral takılmasından sonraki 48 saat boyunca vajinanıza hiçbir şey sokmamalısınız ve buna adet tamponları da dahildir. Ayrıca, spiral takılma işlemi sonrasında en az 1 ay boyunca tampon kullanılmaması tavsiye edilir. Yani, yeni spiral taktıran bir kadınsanız, ilk iki adet döneminizde tampon yerine pedleri tercih etmeniz en iyisidir.

Tamponla Uyunur mu?



Pedlerle vedalaşarak tampon kullanımına geçiş yapan bir kadınsanız, geceleri tamponla uyumanın güvenli olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Regl döneminde tampon kullanarak uyuyan çoğu kadın herhangi bir sorunla karşılaşmaz. Bununla birlikte, 8 saatten fazla süre boyunca tamponu değiştirmemek ”toksik şok sendromu” endişesiyle ilişkilendirilmiştir.

Toksik şok sendromu oldukça nadir görülmekle birlikte potansiyel olarak çok tehlikeli bir durumdur ve aslında tampon kullansın veya kullanmasın herkesi etkileyebilir. Staphylococcus aureus isimli bakterinin aşırı büyümesi veya çoğalması sonucunda enfeksiyon oluşabilir. Enfeksiyon, çoğu zaman vücudunuzda yara veya açıklık olduğunda ortaya çıkar.

Uzmanlar, regl döneminde tampon kullanmanın toksik şok sendromuna nasıl yol açtığından tam olarak emin değiller. Fakat, tamponun sıcak ve nemli bir ortam oluşturmasından dolayı bakterileri çekebileceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, geceleri 8 saatten daha fazla uyuyorsanız ve tampon değiştirmek için uykunuzu bölmek istemiyorsanız, sizin için pedler daha iyi bir seçenektir.

Tampon Kullanırken İdrar Yapılır mı?

Tampon kullanmak çiş yapmayı engeller mi? Hayır, çünkü ikisi farklı şeyler. Öncelikle, tampon vajinanızın içine girer, üretraya değil. Zira, üretra mesanenizin girişidir ve vajinanızın hemen üst tarafındadır. Vajinanızda bulunan tamponun idrar yapmanıza (işemenize) manisi yoktur.

Öte yandan, regl tamponu kullanıyorsanız çişinizi yaparken tamponun ipine biraz idrar sıçraması muhtemeldir. Ancak, bunun için endişelenmeniz gerekmez. Nitekim, idrar yolu enfeksiyonunuz yoksa idrarınız sterildir, bakteri yoktur. Tamponun ipi idrarınızla ıslansa bile merak etmeyin kendinize enfeksiyon bulaştırmazsınız.

Peki ama ipteki ıslaklık hissi veya oluşabilecek kötü koku ne olacak? Durum buysa, önlem almak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunlar:

İdrarınızı yaparken tamponun ipini kenarda tutun.

Tuvalete girince öncelikle tamponu çıkarın ve idrarınızı yaptıktan sonra bölgeyi kurulayıp yenisini takın.

Ama yine de hatırlatmakta fayda var. Eğer istemiyorsanız bunların hiçbirini yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Tamponlar idrar akışını engellemez veya tuvalete gitmenize sorun oluşturmaz.

Adet Tamponu Kaç Saatte Bir Değiştirilmeli?

Bu sorunun her kadın için geçerli kesin bir cevabı yok. Ancak, genel kural her 4 ila 8 saatte bir değiştirmektir. Ayrıca, tamponunuz adet kanına ”doymuşsa” mutlaka değiştirmeniz gerekir. İç çamaşırınızda leke görürseniz, tampon daha fazla kan ememeyecek hale gelmiş demektir.

Bazı kadınların normalinden daha az kanamasının olması, aynı tamponu gün boyunca kullanabilecekleri anlamına gelmez. Regl kanamanız hafif seyrediyor olsa bile maksimum 8 saat içinde yenisiyle değiştirin. 8 saatten daha uzun süre kalan tamponda bakteri üreyebilir ve bu bakteriler kana karışarak yukarıda bahsettiğimiz toksik şok sendromuna neden olabilir.

Hızlı Özet