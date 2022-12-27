Emziren Anneler Maydanoz Yiyebilir mi?

Doğum sonrasında çoğu kadının hakkında araştırma yaptığı ilk şeylerden biri ”süt yapan yiyecekler” listesi. Minik yavrunuzun en iyi şekilde beslenmesi için sütünüzün bol olmasını istemeniz normaldir. Bu nedenle, maydanoz gibi anne sütünü azalttığı söylenen otları kara listeye almış olabilirsiniz. Ancak, bilimsel olarak hiçbir klinik çalışmanın bu iddiayı doğrulamadığını bilmeniz önemlidir.

Maydanoz Anne Sütünü Azaltır mı?

Maydanoz ve nane gibi bazı otların anne sütünü azalttığını duymuş olmalısınız. Ancak, bu otların anne sütünü azaltıcı (anti-galaktagog) etkisi olduğu bilimsel olarak geçerli hiçbir klinik çalışmayla desteklenmemiştir. Maydanozun içeriğindeki herhangi bir bileşeninin anne sütüne geçmesi veya emziren annelerin ya da bebeklerin güvenliliği ve etkililiği hakkında veri yoktur. Maydanoz, ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından bir gıda olarak kullanıldığında “genel olarak güvenli olarak kabul edilmektedir.”

Lohusalık veya tüm emzirme dönemi boyunca maydanozun kötü üne sahip olmasının nedeni anekdot niteliğinde kanıtlara dayanmaktadır. Bu nedenle, emziren annelerin maydanozdan tamamiyle kaçınmasına gerek yoktur. Ancak yine de aşırıya kaçmadan az miktarda tüketmek en iyisidir.

”Anekdot kanıt: Tesadüf eseri veya gayri resmi bir şekilde toplanan ve çoğunlukla ya da tamamiyle kişisel tanıklığa dayanan kanıtlara anekdot kanıt denir. Bu kanıtlar, bilimsel çalışmaların yerine geçemez ve kesin güvenilir olarak kabul edilmez.”



Emzirme Döneminde Maydanoz Yenir mi?

Maydanozun, A, C ve K vitaminlerine ek olarak, iyi bir flavonoid, karotenoid, askorbik asit ve tokoferol kaynağı olduğunu biliyoruz. Zengin besin içeriğine rağmen çoğu anne ”süt azaltma” endişesi nedeniyle maydanoz yemek istemiyor. Ancak, yaygın bilinenin aksine emzirirken maydanozdan tamamiyle kaçınmanız gerekmez. Aşırıya kaçmadan ölçülü bir şekilde maydanoz tüketmenizde sakınca yoktur.

Maydanozun anne sütünü azalttığını kanıtlayan bilimsel veriler olmasa da aklınızda soru işaretleri varsa bunları gidermek için en iyi seçenek kendinizi gözlemlemenizdir. Maydanozdan vazgeçmeyen ve sütünün az geldiğinden şikayet eden bir anneyseniz, sonuçları bizatihi gözlemlemek için maydanoz tüketimine bir süreliğine ara verin. Eğer herhangi bir değişiklik yoksa aradığınız suçlunun maydanoz olmadığını anlamış olursunuz.

Nelerden Kaçınmalıyım?

Emzirme döneminde kaçınılması gereken yiyeceklerin kesin bir listesi olmasa da bazı istisnalara dikkat etmek önemlidir. Aşağıda, lohusalıkta ve tüm emzirme süresi boyunca aranıza mesafe koymanız gereken yiyecek ve içeceklerden bahsediyoruz…

Alkol

Hamilelikte ve emzirme döneminde kaçınmanız gerekenlerin liste başında alkollü içecekler bulunur. Zira, bebeğinizin anne sütü aracılığıyla alkole maruz kalması, gelişme geriliğine neden olabilir.

Kafein

Annelerin aldığı kafeinin yalnızca %1’i sütlerine geçer. Ancak yine de bebeklerin vücudu yetişkinler gibi kafeini tolere edemeyeceğinden, emziren annelerin günlük 2 fincan kahve limitini geçmemesi gerekir. Emziren annelerin fazla miktarda kahve tüketmesi, bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olmasa da uyku sorunları ve huzursuzluk gibi istenmeyen durumlara yol açabilir.

Cıva oranı yüksek balıklar

Balıklar kaliteli beslenmenin bir parçasıdır ve içeriğindeki omega-3 yağları oldukça faydalıdır. Bununla birlikte, bazı balıklar cıva gibi yüksek düzeyde sağlıksız kimyasallar içerir. Yüksek cıva içeren balıkları hamilelik sırasında ve emzirirken yemeniz güvenli değildir.

Alerjen gıdalar

Bebeklerin bazı gıdalara karşı gıda hassasiyetleri olması nadir değildir. Bebeğinizin alerjisi veya gıda hassasiyeti varsa, emzirirken rahatsız edici gıdalardan kaçınmak en iyisidir. Gıda alerjeninden gelen moleküller anne sütünüze geçebilir ve bebeğinizin reaksiyon göstermesine neden olabilir.

En yaygın suçlular inek sütü, yumurta, soya ve yer fıstığıdır. Bunlar en yaygın olmasına rağmen, yalnızca bebeğinizin bunlardan herhangi birine alerjisi olduğu kanıtlanmışsa kaçınmanız gerekir. Bebeğinizin bu yiyeceklerle ilgili bir sorunu olup olmadığından emin değilseniz ishal, gaz ve kızarıklık gibi belirtilere dikkat edin.