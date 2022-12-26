Emziren Anneler Mantar Yiyebilir mi?

Bazı türlerinin zehirli olması nedeniyle çoğu insan mantarlara ön yargıyla yaklaşıyor. Neyse ki, kültür mantarları zehirlenme endişesi olmadan güvenle tüketilebilir ve aynı şey emzirme döneminde olan kadınlar için de geçerlidir. Yani evet, bebeğinizi emzirdiğiniz süreçte kültür mantarı yemeniz tamamiyle güvenlidir. Ancak yine de bu konuda bilmek isteyebileceğiniz birkaç detay daha var.

Emzirme Döneminde Mantar Yenir mi?

Marketlerde veya pazarlarda satılan kültür mantarlarından bahsediyorsak, evet yenir. Kültür mantarları zehirlenme endişesi olmadan tüketilebilen harika sebzelerdir (mantarlar aslında bir sebzedir). Bebeğini emziren anneler de dahil olmak üzere kültür mantarları hemen herkes için güvenlidir.

Öte yandan, ülkemizde 2 binden fazla mantar türü bulunuyor. Bunların bir kısmının zehirli veya halüsinojenik etkileri olduğundan yenilmemesi gerekiyor. Yani, doğadan topladığınız mantarların toksik olup olmadığından kesin olarak emin olamayacağınız için (eğer bir mikolog değilseniz) yabani mantar türlerinden uzak durmanız en iyisi.

Neyse ki, kültür mantarları için durum böyle değil. Kültür mantarları, zehirlenme korkusu olmadan tüketilebilen, birçok tarife uyum sağlayan, sağlıklı ve ucuz sebzelerden biridir. Doğumdan sonraki lohusalık sürecinde ve tüm emzirme dönemi boyunca tüketilebilir.

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Mantar, Emziren Anneler İçin Neden İyi Bir Seçim?

Kültür mantarlarının emziren anneler için güzel bir besin olmasının birkaç nedeni var. Öncelikle, D vitamini içeriğinden başlayalım. Emzirirken yeterli miktarda D vitamini alımını sürdürmek çok önemlidir çünkü vücudunuzdaki kalsiyumu düzenlemeye yardımcı olur. Emzirme döneminde, vücudunuz bebeğe yetecek kadar kalsiyum sağlamak için kemiklerinizden kalsiyum emebilir. Vücudunuz D vitamini ve kalsiyumdan yoksunsa, kemikleriniz zayıflayabilir ve daha kırılgan hale gelebilir. Bunların anne sütü ile bebeğe yeterince verilmemesi de kemik gelişiminde sorunlara neden olabilir.

Bir diğer nedeni mantarların iyi bir beta-glukan kaynağı olmasıdır. Beta-glukanın vücutta çeşitli işlevleri vardır ve esas olarak kolesterol seviyelerini düşürmek ve bağışıklık sistemini desteklemek için kullanılır. Bununla birlikte, vücuttaki prolaktin seviyelerini yükseltebileceğine dair bazı kanıtlar da vardır. Prolaktin, daha fazla anne sütü üretimini uyaran bir hormondur.

Mantarlar ayrıca, bir tür antioksidan olan selenyum içerir, B vitaminleri zenginidir ve bakır ile potasyum dahil bir dizi mineral ihtiva eder. Tüm bunlar, emzirme döneminde olan anneler için mantarı harika bir sebze yapar.

Toksik Olmayan Yabani Mantarları Yemeli misiniz?

Daha önce de belirttiğimiz gibi ülkemizde 2 binden fazla mantar türü var. Bunların bazıları yenilebilirken, bazılarından kesinlikle uzak durulmalı. Elbette, toksik olmayan türleri emzirme döneminde bile yiyebilirsiniz. Ancak, yabani mantarları tüketmek büyük bir risk. Nitekim, yemek için güvenli olan ve olmayan mantarlar birbirine çok benzeyebildiğinden karıştırılmaya müsait.

Eğer bir mantar uzmanı (mikolog) değilseniz, doğadan toplanılan yabani mantarları tüketmemeniz en iyisi. Ne de olsa bu yalnızca bir mantar ve gün sonunda ciddi sonuçları olabilecek riski almaya değmez!

Zehirli Mantarlar Emzirilen Bebekleri Etkiler mi?

Eğer merak ediyorsanız kötü senaryodan da bahsedelim. Emziren bir anne zehirli mantar yerse sütüne geçer mi? Emziren annelerin toplanmış zehirli mantarları yediklerine dair çok sayıda rapor var. Neyse ki, emzirilen bebeklerin hiçbiri bundan etkilenmedi. Ancak, mantar toksininin anne sütüne ne kadar geçtiği veya geçip geçmediği tam olarak net değil. Toplanan ve tanımlanamayan yabani mantarları yememek veya eğer bir şekilde yenilmişse sonrasında bebeği emzirmekten kaçınmak en iyisidir.

Örnek bir vaka: 33 yaşındaki bir kadın, Fransa’da bir ormanda yaklaşık 200 mantar topladı. Bazılarını pişirip yedi ve 11 saat sonra mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlar ortaya çıktı. Tedavi için hastaneye kaldırıldı ve karaciğer enzimlerinde yükselme görüldü. 5 aylık kızını mantar yedikten sonraki 36 saat boyunca günde 3 kez emzirmişti. Hastaneye kaldırılan bebekte herhangi bir semptom veya herhangi bir biyolojik rahatsızlık görülmedi. (Kaynak)

Bir başka benzer vakada, 32 yaşındaki yeni bir anne, toplanmış yabani mantarlardan (Amanita bisporigera) yemek yaptı ve yedikten 15 saat sonra semptomlar geliştirdi. Yemekten 29 saat sonra acil servise başvurdu ve karaciğer enzimlerinin belirgin şekilde yükseldiği bulundu. 4 aylık kızı, alımdan 4 saat sonra emzirdi. Asemptomatik bebek emzirmeden 48 saat sonra değerlendirildi ve hepatotoksisite bulgusu olmadan acil servisten taburcu edildi.

Mantar Bebeklerde Gaz Yapar mı?

Gaz yapmaya veya huzursuzluğa neden olduğu için “kaçınılması gereken yiyecekler” listeleri internet ortamında oldukça popüler. Ancak bu listelerde eksik olan şey, onları destekleyen bilimsel kanıtlardır.

Mantarın, emzirilen bebeklerde gaz yaptığını gösteren hiçbir güvenilir kaynak veya bilimsel çalışma yok. Ancak yine de tüm bebeklerin farklı olduğunu bilmek önemlidir. Aslında, turpgiller ve baklagiller dahil gaz yapma potansiyeline sahip olan yiyeceklere her zaman ön yargıyla yaklaşmanız gerekmez. Kendinizi ve bebeğinizi gözlemleyin. Eğer, gaz sorunu yoksa bu yiyeceklerle aranıza mesafe koymanız için hiçbir neden yok demektir.