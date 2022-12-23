Emzirme Döneminde Saç Boyanır mı?

Hamilelikte ve doğum sonrası süreçte kendinizden çok bebeğinize odaklandınız. Belki de hormonal değişikliklerin veya yeni anne olmanın getirdiği stres nedeniyle annelik hüznü olarak adlandırılan lohusalık sendromunu yaşadınız. Neyse ki, güzel haberler de var. Saçlarınızı boyatmak gibi kendinizde yapacağınız küçük bir değişiklik bile daha iyi hissetmenizi sağlayabilir ve aslında, yaygın bilinenin aksine emzirme döneminde saç boyamanın zararı yoktur.

Hamileliğin ve bebek sahibi olmanın en zor yanlarından biri artık kendin gibi hissetmemek. Özellikle ilk çocuğunuzu dünyaya getirdiyseniz, muhtemelen geçen yılın büyük bir bölümünü onun için en iyi olanı nasıl yapacağınızı düşünerek geçirdiniz. Doğum yapmanın fiziksel zorluğundan ve yeni doğmuş bir bebekle hayata uyum sağlamanın stresinden sonra, kendinizi sadece bir bebeğin annesi olarak değil, bir birey olarak tanımak zorlaşmaya başlayabilir.

Ancak yine de yeni bir saç rengine geçmek gibi kendinizde yapacağınız küçük değişiklikler bile daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Peki ama minik yavrunuzu sütünüzle beslediğiniz süreç boyunca saçlarınızı boyatmanız güvenli mi?

Lohusalıkta Saç Boyatılır mı?

Evet, boyatılır. Çoğu uzmanın arasındaki genel fikir birliği, saç boyalarında bulunan kimyasallara doğrudan maruz kalmanın fetüs veya bebek için zararlı olabileceği, ancak kan dolaşımı veya anne sütü yoluyla maruz kalabilecekleri miktarın önemsiz olduğu yönündedir.

İsterseniz saçlarınızı bir kuaförde boyatmayı, isterseniz evde kendiniz boyamayı tercih edin, doğumdan sonra belli bir zamana kadar beklemenin bilimsel olarak kanıtlanmış tıbbi bir nedeni yoktur. Aslında, saçlarınızı boyadığınızda sadece çok küçük miktarda boya cildiniz tarafından emilir. Az miktarda emilen bu boyanın yalnızca minimal ölçekteki değersiz bir miktarı kana veya hamilelikte fetüse ulaşır. Dolayısıyla, saç boyasındaki kimyasalların emilim yoluyla anne sütüne geçmesi beklenen bir durum olmadığından, lohusalıkta veya tüm emzirme dönemi boyunca saç boyatmak güvenlidir.

Diğer yandan, eğer merak ediyorsanız lohusalıkta saç kestirmenin veya boyatmanın dinen de sakıncası yoktur, günah değildir.

Emzirme Döneminde Saç Dökülmesi Neden Olur?

Birçok kadın hamileliğinde hızlı uzayan, gür, parlak ve yumuşak mükemmel saçlara sahip olsa da doğumun ardından saç dökülmesi yaşamaya başlar. Bunun nedeni, hamilelikte östrojen hormonu seviyesinin yükselmesidir. Doğumdan sonra hormon seviyelerinizde olan değişiklikler (yükselen östrojenin tekrar düşmesi) saç kayıplarına neden olur. Saç kaybı yaşadığınız bu süreçte saçlarınıza kimyasal bir işlem yapmamayı düşünebilirsiniz.

Güzel haber şu ki, doğum sonrası saç dökülmesi her ne kadar can sıkıcı olsa da bunun için endişelenmeniz gerekmez. Zira, doğum sonrası saç kayıpları genellikle 6 ila 12 ay arasında kendiliğinden durur ve eski gür saçlarınıza yeniden kavuşursunuz.

Evde Bebek Varken Saçımı Boyayabilir miyim?

Yeni anne olduğunuz süreçte saç renginizde değişiklik yapmaya karar verdiyseniz, en iyi seçenek bir kuaföre giderek işi ehline teslim etmektir. Böylelikle, boyanın ellerinize veya cildinize bulaşma riskini ortadan kaldırmış olursunuz, evinizde o ağır boya kokusu ortaya çıkmaz ve ayrıca bir uzman tarafından yapıldığından daha iyi bir sonuç alırsınız.

Ancak gerçekçi olalım! Kuaföre gitmek hem zaman hem de maddiyat gerektiriyor. Yeni bebeğin masraflarını ve ona ayırmanız gereken süreyi düşündüğümüzde evde saç boyamak daha cazip bir fikir olabilir. Eğer durum buysa birkaç noktaya dikkat ederek evinizin konforunda saçlarınızı güvenle boyayabilirsiniz.

Saçlarınızı boyarken mutlaka eldiven giyin

Saç boyasını kutu üzerindeki talimatlarda belirtilen süreden daha fazla saçınızda bırakmayın

Boyama işleminin ardından saç derinizi iyice durulayın

Mümkünse organik saç boyalarını tercih edin

Bebeğinizin odasında veya aynı odada saç boyamayın. Odayı iyice havalandırdığınızdan emin olun.

Bildiğiniz üzere, saç boyalarının büyük çoğunluğu çeşitli kimyasallar içerir ve özellikle de minik yavrunuzun bunları soluması zararlıdır. Siz saçlarınızı boyarken başka bir odada bebeğinize refakat etmesi için bir yakınızdan yardım isteyin ve boya işlemini yaptığınız odayı iyice havalandırın.

Sonuç

Hamilelikte alınan kilolar, doğum sonrası duygu durum değişiklikleri veya geçici saç dökülmesi gibi pek çok şey can sıkıcı olabilir. Ancak tüm bunları, dünyanın en güzel şeylerinden biri olan anneliği deneyimlemek için ödenmesi gereken küçük bir bedel olarak görün ve bu konuda yalnız olmadığınızı unutmayın. Daha iyi hissedeceğinizi düşünüyorsanız, kendinize biraz zaman ayırın ve saçlarınızı boyamak veya kestirmek dahil küçük değişiklikler yapmaktan korkmayın.