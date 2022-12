Emziren Anneler Kivi Yiyebilir mi?

Uzmanlar ve sağlık otoriteleri emzirme (laktasyon) döneminde meyve yenmesi gerektiği konusunda hemfikir. Peki ama bebeğini emziren bir anneyseniz, diğer meyvelere ek olarak kiviyi de yiyebilir misiniz? Kısa cevap: Evet, yiyebilirsiniz. Kivi, uzak durmanız gereken istisnai bir meyve değil.

Doğum Sonrasına Genel Bakış

Lohusalığın özellikle ilk haftaları gerçekten zorlu geçebiliyor. Doğum sonrası iyileşme, uykusuzluk, aşırı terleme, yeni anne olmanın getirdiği stres… Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de nelerin yenilmesi veya yenilmemesi konusu var. Aslında bu konuda endişelenmenize hiç gerek yok. Zira, emzirme döneminde yemeniz gerekenler, emzirme dönemi dışındaki zamanlarla temelde aynıdır. Aradaki en temel fark, bebeğinizi sütünüzle beslediğiniz süre boyunca daha fazla kaloriye ihtiyaç duyarsınız (450 ila 500 ekstra kalori). Yani, çok yönlü sağlıklı bir beslenme düzeni hem sizin hem de sütünüzle beslediğiniz bebeğinizin tüm gereksinimlerini karşılar. Yalnızca, emzirme döneminde acı ve aşırı yoğun baharatlı yiyecekler gibi sütünüzün ”tadını” değiştirerek bebeğinizi rahatsız edebilecek birkaç şeyden kaçınmanız yeterli. Neyse ki, kivi bunlardan biri değil!

Emzirme Döneminde Kivi Yenir mi?

Evet, yenir. Kivi, yüksek C vitamini içeriğiyle meşhur bir meyvedir. C vitamini, doku büyümesinde ve onarımında rol oynar ve emzirilen bebeğinizin sağlıklı gelişimine katkıda bulunur. Kemiklerin, dişlerin ve vücudun birçok organında bulunan ve aynı zamanda yaraların iyileşmesine de yardımcı olan temel bir protein olan kolajen için de özellikle önemlidir. C vitamini ayrıca, bağışıklık sisteminin hastalıklarla savaşma yeteneğini artırmaya yardımcı olarak bebeğinizi çok çeşitli hastalık ve enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur.

Dahası, kiviler C vitaminine ek olarak 17’den fazla diğer vitamin, mineral ve antioksidanlarla doludur. Tüm bunlar, kivinin emzirme dönemi için harika bir meyve olduğunu gösterir.

Nelere Dikkat Etmeliyim?

10 aylıktan daha küçük bebeklere kivi verilmesi önerilmez. Ancak, emziren annenin kivi yemesinde sakınca yoktur.

Kivi tüketimi genel olarak güvenli ve sağlıklıdır. Fakat, nadir durumlarda kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Bu durum, özellikle kanama bozukluğu olan yeni anneler için tehlikeli olabilir.

Kivi alerjisi nadir olmakla birlikte kadın-erkek her cinsiyetten kişilerde görülebilir. Tipik belirtileri, tüketiminden sonra ağız, dudak, dil veya çevresinde kaşıntı, karıncalanma ya da şişliktir. Kivi dahil olmak üzere herhangi bir besine karşı aşırı duyarlıysanız tüketmemelisiniz. Bununla birlikte, hamilelikte veya daha öncesinde kivi yediyseniz ve sorun yaşamadıysanız, emzirme döneminde de güvenle tüketebilirsiniz.

Yediğiniz yiyeceklerin faydalı içeriğe sahip olması, ”tıka basa” yiyebileceğiniz anlamına gelmez. Her şeyin aşırısı risklidir/zararlıdır. Bu bağlamda, günde 1 veya en fazla 2 kivi sınırını aşmamanız en iyisidir.

Emzirirken Kaçınmam Gereken Yiyecek ve İçecekler Var mı?

Emziren annelerin tamamiyle kaçınması gereken yiyeceklerin tam bir listesi olmasa da bazı istisnaları akılda bulundurmak önemlidir. Bunlar:

Sütü acıtabileceğinden, acı biber veya aşırı miktarda baharatlı yiyecekler (az baharat genellikle sorun oluşturmaz).

Bebekte huzursuzluğa ve uykuya dalma güçlüğüne neden olabileceğinden kafeinli içecekler (2 fincana kadar kahve veya yeşil çay genellikle sorun oluşturmaz).

Yüksek cıva içeriğine sahip deniz ürünleri

Alkollü içecekler

Ek olarak, turpgiller ve baklagiller gibi bazı yiyecekler gaz yapma potansiyeline sahiptir. Ancak yine de bunlardan her zaman tamamiyle kaçınmanız gerekmez. Kendinizi ve bebeğinizi gözlemleyin. Eğer, gaz sorunu yoksa bu yiyeceklerle aranıza mesafe koymanız için hiçbir neden yok demektir.

Doğru beslenme hem emziren anneler hem de onların sütüyle beslenen bebekler için önemlidir. Birkaç istisna dışında emzirme döneminde kaçınmanız gereken yiyecek yoktur. İşin püf noktası, kendinizin ve bebeğinizin vücudunu ”dinlemenizdir” Herhangi bir yiyeceğin veya içeceğin olumsuz geri dönüşümü olduğunu düşünürseniz, tüketimini kesmeyi ya da sınırlandırmayı deneyin. Son olarak, pahalı yiyeceklerle sofrayı donatmanın değil, çok yönlü bir beslenme düzenine sahip olmanın önemli olduğunu unutmayın.