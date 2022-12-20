Emziren Anneler Muz Yiyebilir mi?

Emzirme döneminde amacınız pahalı yiyeceklerle sofrayı donatmak değil, sağlıklı seçeneklerin olduğu çok yönlü bir beslenme düzenine yoğunlaşmak olmalıdır. Yani evet, bebeğini emziren anneler diğer gıdalara ek olarak muz yiyebilir ve bunun için endişelenmeleri gerekmez.

Lohusalık dönemindeki çoğu anne nasıl beslenmesi gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Aslında, emzirme döneminde yemeniz gerekenler, emzirme dönemi dışındaki zamanlarla temelde aynıdır. Aradaki en temel fark, bebeğinizi sütünüzle beslediğiniz süre boyunca daha fazla kaloriye ihtiyaç duyarsınız (450 ila 500 ekstra kalori). Muzlar, yüksek kalorili bir meyve olduğundan emzirme döneminde ihtiyacınız olan fazla kaloriyi sağlayabilir ve ayrıca faydalı içeriği genel sağlığınıza katkıda bulunabilir. Yani, tam anlamıyla ”kazan kazan” durumu!

Sağlıklı seçeneklerin olduğu çok yönlü bir beslenme düzenine yoğunlaşmanın en iyisi olduğundan bahsettik. Peki ama muz? Bu çok yönlü besin listesine muzları da ekleyebilir misiniz? Evet, muz emzirirken yememeniz gereken istisnai bir meyve değildir. Aynı şey, doğum sonrası annelerin merak ettiği kestane, üzüm ve bal için de geçerlidir.

Emzirme Döneminde Muz Yenir mi?

Kısa cevap, evet yenir. Muz, potasyum, kalsiyum, C, E, A vitaminleri, B6 vitamini, demir ve lif dahil birçok besin ihtiva eder. Zengin içeriği sayesinde emzirirken muz yemenizin size ve minik yavrunuza çeşitli faydaları olabilir.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), harika potasyum kaynağı ve bazıları A vitamini içerdiği için bazı meyvelerin özellikle tüketilmesini önerir. Bunlar, muz, kavun, mango, kayısı, kuru erik ve portakaldır. Bununla birlikte, çok yönlü bir beslenme düzeni için yalnızca sayılanları değil, aşırıya kaçmadan tüm sebze ve meyvelerden ölçülü şekilde yemek en iyisidir.

Emziren Anneler İçin Muz Neden İyi?

Öncelikle muzda bulunan besinlerden bahsedelim. Muz, kas fonksiyonuna ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan B6 vitamini ve potasyum açısından zengindir. Ayrıca, uyku ve rahatlamayı teşvik ettiği ve daha iyi ruh halleri için beyindeki serotonin seviyelerini arttırdığı gösterilen triptofan içerirler.

Ek olarak, lutein, zeaksantin, beta-karoten, A, C ve E vitaminlerine sahiptir. Bu antioksidanlar, kirlilik veya sigara dumanı gibi çevresel faktörlerden kaynaklanan hasara neden olabilecek serbest radikalleri nötralize ederek hücreler üzerindeki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, emzirirken yaklaşık 450 ila 500 ekstra kaloriye ihtiyaç duyarsınız. Muz, bu ihtiyacın bir kısmını karşılayabilir. Dahası, kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir.

Emzirme Döneminde Muzun Faydaları

Emzirme döneminde olan anneler için muzlar basleyici meyvelerden biridir. Bilinen sağlık faydalarına ek olarak, aşağıdaki çeşitli kazanımları da sağlayabilir…

Enerji sağlar

Sağlıklı tansiyonun korunmasına yardımcı olur

Kemikleri güçlendirir

Bağırsak hareketlerini uyaran iyi bir lif kaynağıdır ve sindirim sistemini destekleyen probiyotikler içerir. Ancak, bazı kişilerde kabızlığa neden olduğu unutulmamalıdır

Enfeksiyonla savaşır

Emziren annelerin sıvı ve elektrolit seviyelerini korumalarına yardımcı olur. Bu da iyi bir anne sütü akışını sürdürmeye yardımcı olabilir

Güzel bir gece uykusuna ve daha iyi bir ruh haline yardımcı olur.

Muz Gaz Yapar mı?

Evet, birkaç nedenden dolayı. Öncelikle, doğal olarak oluşan bir şeker alkolü olan sorbitol, muzda bulunur. Vücut tarafından yavaşça metabolize edilir ve aşırı miktarda alındığında, özellikle sorbitolü tolere edemeyen insanlarda müshil etkisi oluşturabilir veya gaz yapabilir.

Muzun gaz yapabilmesinin bir diğer nedeni lif zengini olmasıdır. Kuru fasulye ve nohut gibi lifli baklagillerde olduğu gibi muzlar da gaza neden olabilir.

Sonuç

Hamilelikte, lohusalıkta veya tüm emzirme dönemi boyunca bebeğinizin sağlığı için neleri yemeniz veya yememeniz gerektiğini düşünmeniz normaldir. Ancak endişelenmeyin! Muz, aranıza mesafe koymanız gereken bir meyve değil. Bununla birlikte, her şeyde olduğu gibi muz tüketiminde de aşırıya kaçmamanız en iyisi.

Ara öğünlerde veya canınızın istediği başka bir zamanda sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık olarak bir adet muz yiyebilirsiniz. Yalnızca, gaz sorunu şikayetiniz varsa, şeker hastalığından muzdaripseniz veya muzun ishal ya da kabızlığa neden olduğunu düşünüyorsanız küçük bir parça gibi en azıyla yetinmeniz daha iyi bir seçenek olabilir.