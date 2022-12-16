Lohusa Kadınlar Neden Kokar? Lohusalıkta Kötü Koku Nedenleri

Doğum sonrası süreçte kadınların yoğun terlemesi ve tipik bir adet döneminden tamamen farklı görünen kokulu vajinal akıntılarının olması normaldir. Bu nedenle, kişisel temizliklerine özen gösteriyor olsalar bile bazı lohusa kadınlar rahatsız edici ağır bir kokuya sahip olabilir.

Yeni doğum yapan lohusa bir anneyseniz, ağır vücut kokunuzdan rahatsızlık duymuş olabilirsiniz. Bu her ne kadar nahoş bir durum olsa da endişelenmenize gerek yok. Merak etmeyin, tamamiyle normal bir süreçten geçiyorsunuz ve en geç birkaç ay içinde her şey yoluna girecek. Ancak yine de kötü kokunun neden olduğunu ve bu konuda neler yapabileceğinizi bilmek isteyebilirsiniz…

Doğumdan Sonra Kötü Koku Neden Olur?

Lohusa kadınların normalinden daha fazla terlediğini biliyor muydunuz? Bakınız: Lohusa kadınlar neden terler? Yeni doğum yapan annelerin yaygın şikayetlerinden biri hareketsiz kaldığı zamanlarda bile fazla terlemektir. Bu özellikle geceleri yaygın olsa da tüm gün boyunca terleyebilirsiniz. Peki ama neden?

Diğer pek çok şeyde olduğu gibi lohusalıkta fazla terlemenin de asıl nedeni hormonlarınızdır. Hamilelik süresi boyunca vücudunuz östrojen ve progesteron hormonlarına fazladan ihtiyaç duydu ancak şimdi o kadar da gerek duymuyor. Bu nedenle, söz konusu hormonlarınızın seviyesinde ani bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, vücut ısınızı etkiliyor ve fazladan terlemenize neden oluyor. Merak etmeyin, her şey yolunda!

Bir diğer neden ise bildiğiniz gibi hamilelikte vücudun sıvı tutmaya başlaması. Gebelikte sıvı tutulması, vücudunuzun yumuşaması ve doğuma hazırlanması için gereklidir. Artık doğum yaptığınıza göre tutulan bu sıvılara vücudunuzun ihtiyacı kalmadı. Sonuç olarak, tutulan sıvıların atılması için fazladan terliyor veya sık idrara çıkıyorsunuz.

Fazladan terliyor olmanız lohusalık dönemindeki kötü kokunun birincil nedenidir. Ter kokusuna ek olarak, tipik bir adet döneminden tamamen farklı görünen kokulu vajinal akıntınız olduğunu görebilirsiniz. Tüm bunlar, doğum sonrasındaki rahatsız edici kokunun kaynağını açıklar.

Lohusalıkta Kötü Koku Ne Zaman Geçecek?

Bazı araştırmalar, doğum sonrası aşırı terlemelerinin doğumdan yaklaşık iki hafta sonra en sık görüldüğünü ve sonraki ay boyunca azaldığını gösteriyor. Fakat, bunun herkes için geçerli kesin bir cevabı yok. Zira, gebelik döneminiz boyunca vücudunuzun ne kadar su tuttuğuna bağlı olarak bu süre biraz daha uzayabilir veya kısalabilir.

Ancak yine de her durumda muhtemelen en fazla birkaç ay sürecek. Vücudunuz fazla ödemden kurtuldukça ve hormonlarınız yatıştıkça aşırı terleme sorununuz geçecek ve haliyle rahatsız edici kokudan da kurtulmuş olacaksınız.

Lohusalıkta Kötü Kokuya Nasıl Önlem Alabilirim?

Lohusa kadınların ter kokmaları veya kokulu akıntıya sahip olmaları normaldir. Gerçek şu ki, bunun hijyen eksikliğiyle direkt olarak alakası yok. Bu nedenle, yeterince temiz olmadığınızı düşünerek kendinizi suçlamayın. Bununla birlikte, birkaç ipucu süreci daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir.

Doğumdan sonraki akıntıya löşi (lochia) denir. Bu akıntı doğum sonrasındaki 27. güne kadar sürebilir ve hafif kokuludur. Sık ped değiştirmeniz iyi bir fikirdir.

Kötü kokuya neden olan bir diğer etken ter olduğundan, iç çamaşırınızla veya ince giysilerinizle uyumayı deneyebilirsiniz. Ayrıca, polyester (naylon) yerine, pamuklu (penye) olanları tercih etmelisiniz.

Çemen gibi ağır ter kokusuna neden olabilecek yiyecekleri ve baharatlıları sınırlandırın.

Fazladan terlemeye katkıda bulunacağından kahve tüketimini en aza indirin.

Yatmadan önce bir bardak soğuk su için ve dilerseniz ılık veya soğuk bir duş alın.

Stresli olmak fazladan terlemenize yol açar. Mümkün olduğunda stresten uzak durmaya çalışın.

Nevresim takımlarınızı ve iç çamaşırlarınız dahil kıyafetlerinizi sık sık değiştirin.

”Aşırı terlemek sizi susuz bırakabilir. Bu nedenle yoğun olarak terledikten sonra bol miktarda su içtiğinizden emin olun. Emziriyorsanız bu özellikle önemlidir! Yeterince sıvı alıp almadığınızı anlamanın kolay bir yolu idrarınıza bakmaktır: İdrarınız bolsa, berrak veya açık sarı renkteyse sorun yok. Ancak, az ise ve koyu sarı renkteyse biraz daha su içmelisiniz”

Doktora Gitmem Gerekiyor mu?

Lohusalık döneminde, aşırı terlemek ve hafif kokulu akıntı gelmesi normaldir. Bu bağlamda, normal zamanlara kıyasla biraz kötü kokabilirsiniz. Neyse ki, bunun için endişelenmeniz veya doktora gitmeniz gerekmez. Ancak, bunun enfeksiyon dahil olmak üzere başka bir rahatsızlık nedeniyle olmadığından emin olmalısınız.

Terlemenize yüksek ateş ve titreme eşlik ediyorsa, dikiş yerlerinde irin, kanama ya da artan ağrı varsa normal değildir. Ayrıca, doğumdan yaklaşık 6 hafta sonra akıntıların kesilmesi beklenir. Kötü kokulu yoğun akıntınız oluyorsa veya sayılanların birinden şikayetçiyseniz doktorunuzdan randevu almayı ihmal etmeyin.