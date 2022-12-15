Emziren Anneler Bal Yiyebilir mi?

Botulizm riski nedeniyle bir yaşından küçük çocuklara bal verilmemesi gerektiğini duymuş olmalısınız. Bu doğru bir bilgi ancak emzirme döneminde olan anneler için aynı şey geçerli değil. Botulizm bakterilerinin anne sütüne geçmesi mümkün olmadığından emzirme döneminde güvenle bal tüketebilirsiniz.

Antibakteriyel proteinler ve enzimlerin yanı sıra bol miktarda antioksidan içeren bal, insanoğlunun kullandığı en eski tatlandırıcılardan biridir. Aslında, belirli bakteri türlerini öldürmekte o kadar etkilidir ki, tarih boyunca yanık yaralarında ve ülserlerde enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için kullanılmıştır. Zira bal, iyileşme sürecini hızlandıran çoklu biyoaktivitelere sahip doğal bir ajandır.

Öte yandan, clostridium botulinum isimli bakterinin neden olduğu botulizm hastalığı riski nedeniyle 1 yaşından küçüklere bal verilmemesi konusunda uzmanlar uyarıyor. Şimdi asıl soru şu: Emziren anneler bal yediklerinde botulinum bakterisi sütleri aracılığıyla bebeklerine geçebilir mi? Kısa cevap, hayır! Botulizm bakterileri anne sütüne geçmez. Lohusalıkta ve tüm emzirme dönemi boyunca bal yemeniz güvenlidir.

Emzirme Döneminde Bal Yenir mi?

Evet, yenir. Emziren annelerin süzme veya petek bal yemesi tamamiyle güvenlidir. Peki ama emzirme döneminde annenin beslendiği şeyler süte geçiyorsa ve bal çocuklar için botulizm riski taşıyorsa tüketilmesi nasıl güvenli olabiliyor?

Cevap basit: Bebeklerin midelerinde botulizme neden olabilecek bakterileri öldürecek kadar asit yoktur. Ancak anneler, kontamine bal yediklerinde bile mikropları öldürecek mide asitliğine sahiptirler. Bu nedenle, botulizm bakterilerinin anne sütü aracılığıyla bebeğe geçme riski yoktur.

Bal Yemek Süt Yapar mı?

Balın galaktagog veya laktojenik (anne sütünü artırıcı) olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Ancak bu, emzirme döneminde bal yemenin başka avantajları olmadığı anlamına gelmez. Emziren anneler, antioksidan görevi görebileceği ve doğal olarak oluşan bir tatlandırıcı olduğu gerçeği de dahil olmak üzere balın sunduğu genel faydalardan yararlanabilir.

”Anne sütünü artıran en iyi şey emzirmeye devam etmektir. Bebeğiniz emdikçe süt tedarikinizin artacağını unutmayın ve bol su içmeyi ihmal etmeyin”

Bal, soğuk algınlığı ve öksürük semptomlarına iyi gelen doğal bir tedavidir ve bu emziren anneler için de iyi bir seçenektir. Ek olarak, doğal bir öksürük önleyicidir. Bu özelliği sayesinde, emziren annelerin soğuk algınlığı ve grip semptomlarını tedavi etmek için reçetesiz satılan ilaçları almak yerine bal tüketmeleri daha güvenli olabilir.

Ya Hamilelikte?

Eğer merak ediyorsanız (her ne kadar siz bu süreci geride bırakmış olsanız da) hamilelik döneminde de aşırıya kaçmadan bal yenilebilir. Uzmanlar, günde 3 yemek kaşığından fazla olmaması şartıyla hamilelerin güvenle bal yiyebileceğini söylüyor. Bakınız: Hamilelikte bal yenir mi?

Aslında, kahvaltıda veya sıcak içeceklerinize karıştırdığınız az miktarda bal, öksürük, soğuk algınlığı semptomları, mide sorunları, iyi bir gece uykusu ve bağışıklığı güçlendirmek gibi bir dizi faydayı sağlayabilir.

Bal Hakkında Birkaç Şaşırtıcı Bilgi

Bal, insanoğlunun kullandığı en eski tatlandırıcıdır. Antik Mısır’a ait bir mezarda, 2015 yılında yapılan arkeolojik kazıda 3 bin yıllık bal kapları bulundu ve balın bozulmamış olduğu görüldü.

Uygun şekilde muhafaza edilirse balın son kullanma tarihi geçmez. Aslında, son kullanma tarihi olmayan nadir besin maddelerinden biri baldır.

Balın kristalize olması (donması) sahte olduğu anlamına gelmez. Tam aksine, şeker şurubu katkısı olan ballar daha geç kristalleşir.

Bal, genel sağlığa katkılarına ek olarak cilde de faydalıdır. Kuru ve yağlı ciltlere faydalı 300’e yakın farklı bileşik içerir. Bunlar arasında iyi bilinenlerden bazıları, B vitamini, kalsiyum, çinko, potasyum ve demirdir. Bal ayrıca antioksidanlar açısından zengindir, antibakteriyeldir ve cildinizi parlatarak güzelleşmenize yardımcı olan enzim aktivitesine sahiptir.

Sonuç

Emzirme dönemi boyunca almayı düşündüğünüz ilaçlar kadar yedikleriniz konusunda da dikkatli olmalısınız. Güzel haber şu ki, bal endişe etmenizi gerektirecek bir besin değil. Öyleyse, sıcak içeceğinize veya kahvaltınıza bal eklemenin keyfinden kendinizi mahrum bırakmayın.