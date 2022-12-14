Emziren Anneler Yeşil Çay İçebilir mi?

Antioksidanlar ve besin maddeleri yönünden zengin olan yeşil çayın faydalı olduğunu biliyoruz. Peki ama emzirme döneminde olan bir anneyseniz, yeşil çayın kafein içeriği bebeğinize olumsuz yansıyabilir mi?

Başlamadan Önce Birkaç Hızlı Bilgi

Emziren annelerin günde 300 mg’dan daha fazla kafein almamaları önerilir.

Emziren anneler aldıkları günlük kafein miktarını hesaplarken yalnızca yeşil çayı değil, eğer tüketiyorlarsa siyah çayı, kahveyi, çikolatayı ve gazlı içecekleri de hesaba katmalıdır. Zira, tüm bunlar kafein ihtiva eder.

1 fincan yeşil çayda yaklaşık 30 mg kafein bulunur.

Emzirme döneminde günde 1 ila 3 fincan arasında yeşil çay içmek güvenlidir.

Anne tarafından alınan kafeinin yalnızca %1’i süte geçer.

Yeşil çayın anne sütünü azalttığını veya kestiğini kanıtlayan bilimsel bir çalışma yoktur.

Yeşil çay içmenin birçok faydası vardır. Aşırıya kaçılmadığı takdirde anneye veya bebeğe zarar vermez.

Önerilenden daha fazla kafein alımı, bebeklerde uyku sorunlarına, huzursuzluğa veya nadiren ishale neden olabilir.

Emzirme Döneminde Yeşil Çay İçilir mi?

Evet, içilir. Yeşil çay, hem bebeğin hem de annenin genel sağlık durumunu iyileştirmeye yardımcı olan B vitamini, folik asit (folat), manganez, magnezyum ve diğer antioksidanlar gibi temel besinleri içeriyor. Ancak yine de kafein içeriği nedeniyle bebeklerini emziren annelerin bilmesi gereken birkaç detay daha var…

Çayın kahveden daha az kafein içerdiğini ve özellikle yeşil çayın bir dizi sağlık faydası olduğunu daha önce duymuş olmalısınız. Yani evet, faydalı içeriğine rağmen yeşil çay da kafein içerir. Bununla birlikte, aşırı miktarda içmiyorsanız endişeye mahal yok! Zira, emziren anneler için üst limit günde 300 mg’dır. Bir fincan yeşil çayda yaklaşık olarak 30 mg kafein olduğunu düşündüğümüzde, günlük 1 ila 3 fincan arasında yeşil çay içmenizin güvenli olduğunu söyleyebiliriz.

Ya Daha Fazlasını İçersem?

Uzmanlar, bebeklerin ve küçük çocukların kafein almasını önermezler. Bunun nedeni, miniklerin kafeine karşı daha duyarlı olmaları ve uyku sorunları, huzursuzluk veya sinirlilik gibi istenmeyen durumlara yol açabilmesidir. Ancak yine de hepsi bu kadar. Herhangi bir şekilde ufaklığınız kafein almış olsa bile muhtemelen bunlardan daha fazlasını yaşamayacak veya ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşmayacak.

Öte yandan, insanların vücudu kafeini tolere etmek konusunda farklılık gösterir. Bu durum bebekler için de geçerlidir. Ne kadar içtiğinize dikkat etmeniz ve kafeinli içecekleri tükettikten sonra bebeğinizin durumunda (huzursuzluk, uyuyamama veya huysuzluk gibi) değişiklik olup olmadığınız gözlemlemeniz iyi bir fikirdir.

Yeşil Çaya Alternatif Olabilecek Başka Güvenli İçecekler Var mı?

Lohusalıkta veya emzirme dönemi boyunca günde 1 ila 3 fincan yeşil çay içmek güvenlidir. Ancak yine de içeriğindeki kafeinden endişe ediyorsanız farklı seçeneklere yönelmeniz mümkün. Bunlar:

Papatya çayı

Zencefil çayı

Beyaz çay

Karahindiba çayı

Nane çayı

Kuşburnu

Sonuç olarak, yeşil çay sağlığa pek çok faydası olan güzel bir içecektir ve emzirme döneminde tüketilebilir. İçeriğindeki kafein, az miktarda da olsa anne sütüne geçtiği için güvenli sınırlar çerçevesinde tüketmeli ve bebeğinizi nasıl etkilediğini izlemelisiniz.