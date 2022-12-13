Emziren Anneler Papatya Çayı İçebilir mi?

Doğum sonrasında oluşan hormon seviyelerindeki ani değişiklikler ve yeni anne olmanın getirdiği stres nedeniyle biraz gergin hissetmeniz normaldir. Papatya çayı, emzirme dönemi boyunca daha iyi hissetmenizi, sütünüzü artırmanızı ve çeşitli sağlık kazanımlarını elde etmenizi sağlayabilir. Ancak yine de bu konuda bilmeniz gereken birkaç detay daha var…

Emzirme Döneminde Papatya Çayı İçilir mi?

Evet, içilir. Bebeğini emziren annelerin papatya çayı içmesi genellikle güvenlidir. Antiinflamatuar, anti-anksiyete, anti-depresyon ve laktojenik etkileri nedeniyle emzirirken papatya çayı içmeyi düşünebilirsiniz. Ancak, söz konusu cezbedici etkilerin çoğu bilimsel olarak araştırılmamıştır.

Papatya, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından baharat, çeşni veya aroma maddesi olarak gıdalarda kullanım için genel olarak güvenli olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, papatyanın emziren annelerde veya bebeklerde güvenliğine dair veri yoktur fakat anne sütünden gelen küçük miktarların bebeğe zararlı olması beklenmez. Ancak yine de emzirme döneminde papatya çayı içmeye başlamadan önce doktorunuza danışmanız iyi bir fikirdir. Doktorunuz ayrıca, papatya çayının güvenli alım limitleri konusunda bilgilendirme yapabilir.

Papatya Çayı Anne Sütünü Artırır mı?

Papatyada bulunan flavonoidler, tıbbi özelliğini sürdürmede güçlü bir rol oynar. Bitki çayı haline getirildiğinde sakinleştirici, sinirleri yatıştırıcı bir etki yapar. Anekdot niteliğindeki kanıtlar ise anne sütünün galaktagog veya laktojenik (anne sütünü artırıcı) olduğunu düşündürmektedir.

Papatya çayının anne sütü üzerindeki etkilerini araştıran küçük bir çalışmada, 3 aylık bebeğini emziren bir anne, 1 ila 3 gram papatya çiçeğinin üzerine 1,5 L sıcak su dökülerek yapılan papatya infüzyonunu günde 1,5 ila 2 L içmeye başladı. İnfüzyonu her içtikten 4 ila 6 saat sonra memelerinde dolgunluk ve hassasiyet fark etti. Ek olarak, papatya çayı içmeye başlamadan önce sütünden 60 mL sağabilirken, papatya çayı içmeye başladıktan sonra 90 mL süt pompalayabildiği görüldü. (Kaynak)

Emzirme Döneminde Papatya Çayının Olası Faydaları

Papatya çayının faydaları hakkında birçok bilimsel çalışma yapılsa da emzirme dönemindeki etkilerini gösteren yeterli kanıt yoktur. Ancak yine de papatyanın içeriği ve kullananların deneyimleri doğrultusunda emzirme (laktasyon) döneminde çeşitli kazanımlar sağlayabileceği düşünülmektedir.

İyi bir gece uykusu

Lohusalık ve emzirme dönemi boyunca birçok yeni annenin yaygın şikayeti stres ve sık emzirme nedeniyle yaşanan uykusuzluktur. Randomize (deneklerin rastgele seçildiği) bir çalışmada, doğum sonrası kadınlarda depresyonu hafifletmede ve uyku kalitesini iyileştirmede papatya çayının işe yaradığı görülmüştür.

Artırılmış bağışıklık

Bebeğinizi emzirdiğiniz dönem boyunca isteyeceğiniz son şey grip ve nezle gibi virüslerin neden olduğu rahatsızlıklardır. Zira, gripken bebeğinizi emzirmenizde her ne kadar sakınca olmasa da hastayken emzirmek zorlu bir görev gibi görünebilir. Neyse ki, bir fincan papatya çayı tüm bunlara önlem olabilir. Klinik çalışmalarla kanıtlanmamakla birlikte, bazı bitki uzmanları, papatya çayının bağışıklığı artırabileceğini ve soğuk algınlığıyla ilişkili enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

Artan süt üretimi

Birkaç küçük çalışma papatya çayının anne sütünü artırdığını göstermektedir. Sonuçları gözlemlemek için günde 1 veya 2 fincan papatya çayı içmeyi deneyebilirsiniz. Bununla birlikte, emzirdikçe anne sütünün artacağını ve bol su içmeniz gerektiğini unutmamanız önemlidir.

Sindirim sistemine yardımcı

Papatya çayı, mide ve bağırsak kramplarının tedavisinde etkili olan güçlü anti-spazmodik ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca, bağırsaklardaki gaz ve şişkinliğe iyi gelir. Aslında, nesiller boyunca geleneksel bir tedavi olarak sindirim sistemi sorunlarında papatya çayı kullanılmıştır.

Daha iyi bir genel sağlık

Günde 1 ila 2 fincan papatya çayı içerek genel sağlık durumunuzu iyileştirebilirsiniz. Araştırmalar, papatya çayının anti-diyabetik ve kalp koruyucu etkilerini göstermektedir. Ayrıca, kas gevşetici özelliklere sahip olduğundan, rahim kaslarını gevşeterek adet kramplarını azaltır. Dahası, baş ağrılarının geçirilmesinde etkilidir, kan şekeri seviyelerinizi korumanıza yardımcı olur ve antikanser özelliktedir.

Nelere Dikkat Etmeliyim?

Lohusa kadınların veya emziren annelerin aşırıya kaçmadan papatya çayı içmeleri genellikle güvenli kabul edilir. Ancak yine de birkaç detayı göz önünde bulundurmak iyi bir fikir olabilir.

Papatya çayını ilk kez içmeye başlarken yan etkilere dikkat edin. Tipik yan etkiler, bulantı, baş dönmesi ve karın rahatsızlığıdır. Bunlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız papatya çayıyla vedalaşın.

Hazır papatya çaylarını kullanacaksanız paket üzerindeki demleme yönergelerini izleyin. Çayınızı çok demli veya konsantre yaparsanız bulantı ya da kusmaya neden olabilir.

Kullanmakta olduğunuz reçeteli ilaç(lar) varsa papatya ile etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmek için doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Kanarya otu ve krizantem gibi diğer bitkilere karşı alerjiniz var mı? Eğer cevabınız evet ise papatya çayına temkinli yaklaşmanız en iyisidir. Zira, bu bitkilere karşı duyarlı olanların papatyaya da alerjik olma ihtimali yüksektir. Hırıltılı nefes alma, kusma, kramplar, ishal ve deri döküntüsü gibi alerji semptomları geliştirirseniz papatya çayı tüketmeyi bırakın.

Sonuç

Papatya çayının emzirme döneminde faydalı olabileceği biliniyor ancak bunları bilimsel olarak kanıtlamak için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç var. Bununla birlikte, sindirimi, bağışıklığı ve uykuyu iyileştirerek genel sağlığa fayda sağlayabilecek iyi bir antioksidan ve anti-enflamatuar kaynağı olduğu su götürmez bir gerçek. Bu nedenle, asteraceae (papatyagiller) ailesine mensup bitkilere karşı aşırı duyarlı değilseniz, günde 1 ila 2 fincan papatya çayı içerek keyfini çıkarabilirsiniz.