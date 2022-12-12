Emziren Anne Grip Olursa Bebeğe Geçer mi?

Yediğiniz ve içtiğiniz şeylerin sütünüz vasıtasıyla bebeğinize aktarıldığını biliyor olmalısınız. Peki ya hastaysanız? Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olan virüsler de anne sütüyle bebeğe geçebilir mi? Kısa cevap, hayır. Hasta olsanız bile bebeğinizi emziremeye devam edebilirsiniz.

Gripken Bebeğimi Emzirebilir miyim?

Evet, emzirebilirsiniz. Bebeklerini emziren anneler grip veya soğuk algınlığından muzdarip olsa bile emzirmeye devam edebilir. Yaygın bilinenin aksine, grip anne sütüyle bebeklere bulaşmaz. Grip, esas olarak kişiden kişiye, insanlar öksürdüğünde, hapşırdığında, konuştuğunda veya üzerinde grip virüsü bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunduktan sonra kendi ağzına veya burnuna dokunduğunda solunum damlacıkları yoluyla bulaşır. Bu nedenle, sütünüz aracılığıyla bebeğinize grip virüsü bulaştırma endişesine kapılmanıza hiç gerek yoktur.

Aslında, grip benzeri semptomlar için antiviral ilaçlar alıyor olsanız bile bebeğinizi emzirmeye devam edebilirsiniz. Zira, bu ilaçların alınması emzirmeye mani değildir. Anne sütü, bebeklerin enfeksiyonla savaşmak için ihtiyaç duyduğu antikorları sağlar. Yani, emzirmeye devam etmeniz,vücudunuzun savaştığı enfeksiyondan bebeğinizi koruyabilir.

”Anne sütü antibakteriyel ve antiviral elementlere sahiptir. Bebeğinizi emzirerek, soğuk algınlığı (nezle), grip, kulak enfeksiyonları ve solunum yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere, minik yavrunuzun pek çok hastalığa yakalanma ihtimalini azaltmış olursunuz.”

Grip ve Nezle Anneden Bebeğe Geçer mi?

Evet geçer ancak sütünüzle değil! Daha önce de değinildiği gibi soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara neden olan virüsler anne sütüyle değil, solunum damlacıkları yoluyla bulaşır. Öksürme, hapşırma, yakın mesafeden konuşma, öpüşme veya enfekte bir yüzeye dokunduktan sonra burun veya ağıza elini sürme, hastalığı kapmanıza neden olabilecek tipik faktörlerdir. Tüm bunlar bebeğiniz için de geçerlidir. Yani, sütünüzle olmasa bile bebeğinizle olan yakın temas halindeki ilişkiniz düşünüldüğünde minik yavrunuza kolaylıkla hastalığı bulaştırabilirsiniz.

Ancak yine de tamamen çaresiz sayılmazsınız. Grip veya nezle şikayetiniz varsa, ufaklığa bulaştırmamak için alabileceğiniz birkaç önlem vardır. Bunlar:

Ellerinizi sık sık ve güzelce yıkayın.

Bir mendile hapşırın veya öksürün (sonrasında mendili atın).

Öpmek gibi bebeğinizle yakın teması mümkün olduğunca sınırlandırın.

Emzirme esnasında bebeğinizin yüzüne öksürmek, hapşırmak veya solumayı önlemek için maske takmayı deneyin.

Tüm bunlara rağmen, gribi bebeğinize bulaştırmaktan korkuyorsanız veya emziremeyecek kadar hasta hissediyorsanız, sütünüzü sağarak hasta olmayan birinin bebeğinizi beslemesini sağlayın.

Grip Olan Bebekler Emzirilir mi?

Evet. Hasta bir bebeği emzirmek, onu rahatlatmanın yanı sıra hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Anne sütünüz, enfeksiyonlarla savaşan ve iyileşmeye yardımcı olabilecek antikorlar, beyaz kan hücreleri, kök hücreler ve koruyucu enzimler içerir. Aynı zamanda, sürekli olarak ayarlanan vitamin-besin dengesine sahiptir ve mümkün olan en kısa sürede iyileşmesini destekler.

Şaşırtıcı bir şekilde, bebeğiniz hasta olduğunda sütünüzün bileşimi değişir. Bakteriyel veya viral bir enfeksiyona maruz kalırsanız, vücudunuz bununla savaşmak için antikorlar üretir. Bu antikorlar sütünüz aracılığıyla bebeğinize iletilir. Sütünüzdeki lökosit adı verilen bağışıklığı güçlendiren hücrelerin seviyeleri de bebeğiniz hasta olduğunda hızla yükselir. Ek olarak, anne sütünün sindirimi çok kolay olduğundan mide rahatsızlığı olan bebekler için de harika bir besindir.

Öte yandan, bebeğiniz grip veya nezleyse emzirme şeklinizi değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin, nezle olan bir bebek burun tıkanıklığı nedeniyle memede uzun süre kalmak istemeyebilir. Durum buysa, bebeğinizi dik emzirmeye veya farklı bir emzirme pozisyonu denemeye ihtiyacınız olabilir. Ayrıca, kısa süreli ancak daha sık aralıklarla emzirmek iyi bir fikir olabilir.

Sonuç

Hastalık, anne sütü yoluyla anneden bebeğe geçmez. Bu nedenle bebeğinizi gönül rahatlığıyla emzirebilirsiniz. Ancak yine de eğer hastaysanız bebeğinizi emzirmek gözünüzde büyüyen zahmetli bir iş gibi görünebilir. Buna rağmen, bebeğinizi bu mucizevi besinden mahrum etmemek için emzirmeye devam etmelisiniz. Zira, sütünüz bebeğiniz için en sağlıklı besin kaynağı olmaya devam ederken, aynı zamanda bebeğinizin hastalanmasını önlemeye yardımcı olacak bir dizi içerikle donatılmıştır.

Eğer emziremeyecek kadar hastaysanız, sağılmış anne sütünün de aynı faydalara sahip olduğunu unutmayın. Sağılmış sütünüzle minik yavrunuzu beslemesi için hasta olmayan bir yakınınızdan yardım almanız yeterlidir.