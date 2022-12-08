Emziren Anneler Üzüm Yiyebilir mi?

Yediğiniz besinlerin sütünüz vasıtasıyla bebeğinize aktarıldığını biliyorsunuz ve asidik bir meyve olan üzümün minik yavrunuzda soruna neden olup olmayacağını merak ediyorsunuz. Kısa cevap: Aşırıya kaçmadan az miktarda yenilen üzüm emziren anneler için güvenlidir ve anne sütüyle beslenen bebeklere faydalıdır.

Hamilelik döneminde olduğu gibi emzirme (laktasyon) sürecinde de damak zevkinizi ikinci plana atarak ufaklığın sağlığına odaklanmanız gayet normal. Zira, yediğiniz her şeyden sütünüz vasıtasıyla bebeğiniz de nasipleniyor. Sağlıklı beslenmeniz sütünüzün kalitesini artırarak hem bebeğinizin gelişimine yardımcı olacak hem de sizin daha zinde ve mutlu hissetmenize katkıda bulunacak. Peki ama üzüm bunlardan biri mi?

Emzirme Döneminde Üzüm Yenir mi?

Bildiğiniz üzere yedikleriniz ve içtikleriniz sütünüzle birlikte bebeğinize aktarılıyor. Bu, bir anlamda aynı gıdalarla beslendiğiniz anlamına geliyor. Bu nedenle, minik yavrunuzu emzirirken sağlıklı ve dengeli beslenmeniz son derece önemlidir.

Üzüm, annelerin ve minik bebeklerin ihtiyaç duyduğu birçok önemli besinleri içerir. B, C ve K vitaminleri, folat, antioksidanlar, lif, organik asitler ve pektin bunlardan bazılarıdır. Dahası, kan basıncını ve sindirimi düzenlemek gibi çeşitli sağlık yararları bulunur. Yani evet, emzirme döneminde üzüm yemek güvenlidir ve faydalıdır. Bebeğinizi emzirdiğiniz süre boyunca makul miktarlarda olmak şartıyla sarı veya siyah üzüm yemenizde sakınca yoktur.

Emziren Anneler Üzüm Tüketiminde Nelere Dikkat Etmeli?

Bebeğini sütüyle besleyen annelerin üzüm yemesi her ne kadar güvenli olsa da birkaç detayı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu durum özellikle bebeğiniz gaz sancısı çekiyorsa önemlidir.

Üzüm yetişkinlerde gaz yapan bir meyvedir. Yediğiniz besinler sütünüze geçtiğinden bebeğinizde de gaz sorunu veya mide rahatsızlığı oluşabilir. Ancak yine de aşırıya kaçmadan küçük bir salkım üzüm yemeniz ciddi bir soruna neden olmamalıdır.

Bebeklerde görülen ve genellikle gaz sancısı nedeniyle oluşan rahatsızlığa kolik denir. Bebeğinizde kolik varsa üzüm de dahil olmak üzere gaz yapan diğer yiyecekleri sınırlandırmak iyi bir fikirdir.

Bebeğinizdeki gaz sancısının sorumlusu olarak üzümü görebilirsiniz ancak emin olamazsınız. Size ipucu sağlaması için birkaç gün boyunca üzüm dışında başka bir meyve tüketmeyin. Bebeğinizin kolik sorunu devam ediyorsa ve üzümden başka meyve yemediyseniz olağan şüpheli bellidir. Ancak yine de meyveler dışında yediğiniz diğer bazı baklagillerin ve sebzelerin de gaz yapabileceğini unutmayın.

Emzirme döneminde üzüm yemenin zararı yoktur. Ancak bu, istediğiniz kadar yiyebileceğiniz anlamına gelmez. Aslında, her şeyin fazlası soruna neden olabilir ve bu üzümler için de geçerlidir. Emziren annelerin üzümü birkaç taneyle veya minik bir salkımla sınırlandırması en iyisidir.

Besinsel faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için kuru üzüm veya üzüm suyu yerine meyvenin tazesini tercih edin. Ancak yine de aşırıya kaçmamanız koşuluyla kuru üzüm yemenizde veya üzüm hoşafı içmenizde sakınca yoktur.

Ya Hamilelik Döneminde?

Eğer merak ediyorsanız (her ne kadar siz bu süreci geride bırakmış olsanız da) hamilelik döneminde de makul sınırlar çerçevesinde üzüm yenilebilir. Bakınız: Hamilelikte üzüm yemek Ancak, kara veya kırmızı üzüm gibi koyu renkli üzümlerde bulunan resveratsol isimli fitoaleksinin, hamilelik dönemindeki kadınlarda yüksek dozda alınması zararlı olabilir. Hem yüksek şeker oranı hem de resveratsol içeriği nedeniyle hamilelik döneminde üzümün aşırı tüketiminden kaçınmak en iyisidir. Bununla birlikte, az miktarda üzüm yiyen gebe bir kadınsanız bunun için endişelenmeniz gerekmez.

Emzirme Döneminde Nasıl Beslenmeliyim?

Lohusalıkta veya emzirme döneminde olan çoğu kadın vücutlarının yeterince süt üretmediğinden şikayet eder ve bunu genellikle bazı yiyecekleri tüketemediklerine bağlarlar. Ancak, dünyanın farklı lokasyonlarında bulunan her anne kendi kültürüne özgü yemeklerle beslenir ve süt tedariki konusunda sorun yaşamazlar. Daha açık bir ifadeyle, amaç mükemmel yiyeceklerle beslenmek değil, çok yönlü bir beslenme düzenine yoğunlaşmak olmalıdır. Ek olarak, su içmek süt üretiminde anahtar olduğundan, emziren annelerin bol su içmeleri önemlidir.

Diğer yandan, önemli bir uyarı olarak cıva oranı yüksek deniz ürünlerinden uzak durun ve kafein içeren çay-kahve gibi içecekleri sınırlandırın. Ayrıca, özellikle gaz yapan yiyeceklerin tiketiminde dikkatli olun.

Meyveleri, sebzeleri, tahılları ve protein kaynaklarını (et, süt, süt ürünleri, balık, yumurta gibi) eksik etmeyin. Ayrıca, en iyi süt yapan şeylerin başında ”su” olduğunu unutmayın. Kabızlığı önlemek ve süt tedarikinizi artırmak için bol su için. Emzirme süresi boyunca neleri yemeniz veya yememeniz konusunda aklınızda soru işaretleri varsa doktorunuza sormaktan çekinmeyin.