Lohusa Kadın Neden Korkar? Lohusalıkta Duygu Durum Değişikliği

Lohusalıktaki duygu durum değişiklikleri çok konuşulmasa da yeni annelerin yaklaşık yarısının bu sorunu deneyimlediği tahmin ediliyor. Aslında, doğum sonrasında korku, endişe, suçluluk ve duygusal iniş-çıkışlar gibi duygu durum değişiklikleri oldukça yaygındır.

Annelik Hüznü Nedir?

Bebeğini kucağına alan yeni bir anneyseniz öncelikle tebrik ederiz. Anne olmak her ne kadar heyecan verici olsa da yorucu ve bunaltıcı olabilir. Özellikle de ilk kez doğum yapmışsanız, lohusalık döneminde korku, endişe, suçluluk, yalnızlık, kaygı ve hatta ağlama nöbetleriniz olabilir. Bebek hüznü, annelik hüznü veya lohusalık sendromu olarak adlandırılan bu duruma hormon seviyelerindeki ani değişiklikler ve yeni anne olmanın getirdiği stres neden oluyor. Neyse ki, bebek hüznü denilen bu süreç genellikle doğumdan sonraki birkaç hafta içinde kendiliğinden geçiyor.

Öte yandan, bazı yeni anneler lohusalık depresyonu ismi verilen daha yoğun depresif bir süreçten geçebilir. Lohusalık depresyonu ve annelik hüznü birbiriyle karıştırılmaya müsait olsa da lohusalık depresyonunda semptomlar daha yoğundur ve uzun sürer. Lohusalık depresyonunuz varsa, bebeğinizle bağ kurmakta zorlanmak, çok fazla ağlamak, aşırı sinirlilik, uykuya dalma güçlüğü veya aşırı uyuma, sürekli huzursuz hissetme, anksiyete veya panik atak, iştah azalması veya aşırı yeme isteği, depresif ruh hali ya da aile bireylerinden geri çekilme gibi çeşitli olumsuz psikolojik durumları yaşayabilirsiniz.

Hem annelik hüznü hem de lohusalık depresyonu, kişiliğinizde sorun olduğu veya zayıf bir birey olduğunuz anlamına gelmez. Bununla birlikte, doğumun ardından birkaç hafta geçmesine rağmen duygu durum değişikliğiniz devam ediyorsa bir uzmanla konuşmanız en iyisidir. Doktorunuz, süreçle nasıl başa çıkabileceğiniz hakkında sizi bilgilendirecektir.

Lohusalıkta Korku Neden Olur?

Lohusalık döneminde korku, endişe, suçluluk, yalnızlık duygusu ve kaygı gibi annelik hüznü semptomlarının yaygın görüldüğünden bahsettik. Hormon değişimleri ve yeni anne olmanın getirdiği stres tüm bunları tetiklese de halk arasında anlatılan çeşitli şehir efsaneleri de ”tuzu-biberi” olabiliyor. Doğumun ardından 40 gün boyunca lohusa kadının evde yalnız bırakılmaması veya tek başına dışarı çıkmaması gerektiği ya da cinlerin musallat olabileceği gibi asılsız hikayeler yeni annelerin korkmasına neden olabiliyor.

Gerçek şu ki, bir refakatçinin yardımına ihtiyaç duyulmuyorsa lohusa kadınların evde yalnız kalmasında veya tek başına dışarı çıkmasında sorun yoktur. Merak etmeyin, üç harfliler size musallat olmayacak veya ruhani bir varlık tarafından rahatsız edilmeyeceksiniz.

Madalyonun diğer yüzünde ise fazla dillendirilmeyen başka bir faktör bulunuyor. Genel olarak, lohusa döneminde olan bir kadına aile bireyleri daha fazla ilgi gösterir. Yeni annenin kendisi ve özellikle bebeği hakkında iyi hissetmesine ilişkin beklentiler son derece yüksektir. Bu nedenle, lohusa kadınlar nasıl hissettikleri hakkında konuşmak istemezler. Sonuç olarak, söylenmemiş sözler genellikle güçlü bir olumsuz iç eleştiriyi yansıtır. Yargılanmaktan, yanlış anlaşılmaktan veya anne olmaya uygun görülmemekten korkarlar.

Ne Yapabilirim?

Annelik hüznü, lohusa kadınların %50 ila %75’ini etkiler ve genellikle tedavi olmaksızın iki hafta içinde düzelir. Yapabileceğiniz en iyi şey yakınlarınızdan destek bulmak ve arkadaşlarınızdan, anne-babanızdan veya eşinizden yardım istemektir.

Doğum sonrası depresyon ise annelik hüznünden daha ciddi bir durumdur ve yaklaşık yedi lohusa kadından birini etkiler. Daha önce doğum sonrası depresyon geçirdiyseniz, riskiniz her hamilelikte %30’a çıkar. Semptomlar çoğu durumda birkaç ay sürer ve psikoterapi veya antidepresanlarla tedavi oldukça etkilidir. Doğum sonrası depresyon (postpartum depresyon) geçirdiğinizi düşünüyorsanız bir uzmandan yardım almanız en iyi seçenektir. Doktorunuz, size uygun bir ilaç reçetelendirebilir veya daha iyi hissetmenizi sağlayacak çeşitli yaşam tarzı değişikliklerini önerebilir.

Son olarak, bu durumun geçici olduğunu ve yalnız olmadığınızı unutmayın. Halk arasında kulaktan kulağa yayılan ürkütücü hurafelere inanmayın ve korkularınız dahil tüm olumsuz duygularınızı aile bireylerine anlatmaktan çekinmeyin.