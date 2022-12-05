Emziren Anneler Kestane Yiyebilir mi?

Emzirme (laktasyon) döneminde vücudun süt üretmediği bir an bile yoktur. Bebeğini emziren birçok anne, süt üretmek için vücutlarının kullandığı ekstra kalorilerin bir sonucu olarak sürekli olarak aç hissettiklerini söylüyor. Süreç boyunca vücuda yakıt ikmali yapmaya yardımcı olan, yoğun besleyici gıdalar tüketmek çok önemlidir. Peki ama kestane bunlardan biri mi?

Emzirme Döneminde Kestane Yenir mi?

Evet, yenir. Bebeğini emziren annelerin kestane yemeleri güvenlidir. Kestane, annelerin yanı sıra bebeklerin de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek C vitamini açısından zengindir. Ayrıca, kestane kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir ve bu nedenle kalbe fayda sağlar. Dahası, anneler ve büyümekte olan bebekler için faydalı olabilecek demir, kükürt, manganez ve bakır gibi mineraller açısından da zengindir.

Öte yandan, aşırı miktarda tüketimi gaz veya ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabileceğinden tüketiminde aşırıya kaçmamak en iyisidir. Diğer pek çok şeyde olduğu gibi makul sınırlar çerçevesinde tüketmeye özen gösterin.

Hamileler Kestane Yiyebilir mi?

Emzirme döneminde olduğu gibi gebelik döneminde de kestane yemek güvenlidir. Hamileliğiniz sırasında kestaneyi endişelenmeden yiyebilirsiniz. Bu, hem normal kestane hem de su kestaneleri için geçerlidir. Ancak, at kestanesi zehirli toksinler içerdiğinden hamilelik sırasında kaçınılmalıdır.

At kestanelerinin tohumları tatlı kestaneye benzeyen ancak acı olan bir bitkidir. Ham at kestanesi tohumlarının yanı sıra bitkinin kabuğu, çiçekleri ve yaprakları zehirlidir, yemek için güvenli değildir. Ciddi hastalığa veya aşırı miktarlarda tüketimi ölüme neden olabilen eskülin adındaki bir tür zehir içerir.

Emzirme Döneminde Sağlıklı Besinler

Hamilelikte ve bebeğinizi emzirdiğiniz süre boyunca kestane yemenin güvenli olduğundan bahsettik. Ancak, kestaneye ek olarak tüketebileceğiniz bir dizi daha sağlıklı besin var. USDA (ABD Tarım Dairesi), emziren annelerin beslenme listelerine sebze, meyve, tahıl, süt ürünleri, proteinli yiyecekler ve sıvıları dahil etmelerini tavsiye ediyor.

Aşağıda, sütünüzün ”kalitesini” artırmaya yardımcı olabilecek, sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller, fitobesinler ve antioksidanlar içeren bazı yiyeceklerden bahsediyoruz. Emzirme sürecinde en iyi yiyecekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfayı kaydırmaya devam edin…

Avokado

Emziren annelerde yaygın sorunlardan biri, artan kalori ihtiyaçları nedeniyle sürekli aç hissetmektir. Avokado yaklaşık %80 oranında sağlıklı yağ ihtiva eder ve bu da vücudunuza sağlıklı yağlar sağlamanın yanı sıra tokluk hissinin korunmasına yardımcı olabilir. Avokado ayrıca iyi bir B vitamini, K vitamini, folat, potasyum, C vitamini ve E vitamini kaynağıdır. Bu nedenle, emzirme dönemi için harika bir kaynaktır.

Yulaf

Yulaf, süt yaptığı gerekçesiyle emziren anneler arasında yaygın olarak tüketilen bir besindir. Sütü arttırıcı potansiyel özelliklerine ek olarak, yulafın emziren ebeveynler için de pek çok faydası vardır: Yulaf harika bir karbonhidrat kaynağıdır (süt yapmak enerji gerektirir). Lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Ayrıca, kabızlığın giderilmesine, kan şekeri düzeylerinin düşürülmesine ve tok hissetmenize yardımcı olabilir.

Fındık

Kuru yemişler, demir, kalsiyum ve çinko gibi temel minerallerle birlikte K vitamini ve B vitaminleri bakımından zengindir. Aynı zamanda sağlıklı yağ asitleri ve protein kaynağıdırlar. Fındık, olağanüstü besleyici yapılarının ötesinde, dünyanın birçok yerinde laktojenik olarak kabul edilir. Laktojenik, anne sütünü artırmaya yardımcı olan yiyeceklere denir.

Baklagiller

Nohut ve fasulye başta olmak üzere baklagiller aşırı gaz yaptığı gibi kötü bir üne sahip. Ancak, harika bir protein, vitamin, mineral ve fitoöstrojen kaynaklarıdır. Nohut, eski Mısır döneminden bu yana galaktagog (anne sütünü artırıcı) olarak kullanılmıştır. Fasulye ve diğer baklagilleri yemeniz, yalnızca genel sağlığınız için değil, aynı zamanda sağlıklı bir anne sütü kaynağına sahip olduğunuzdan da emin olmanızı sağlar.

Yeşil yapraklı sebzeler

Yeşil yapraklı sebzelerin laktojenik özelliklerini kanıtlayan bilimsel bir araştırma bulunmamakla birlikte, daha fazla sebze tüketmek hem anne hem de bebeğin sağlığına fayda sağlayacaktır. Emziren anneler, brokoli veya lahana gibi yeşil yapraklı sebzeleri tüketmenin bebeklerinde gaz ve huzursuzluğu artıracağından endişe edebilirler. Ancak bu doğru değil: Bu sebzelerin gaza neden olabilen karbonhidrat kısmı anne sütüne geçemez. Bu nedenle, yeşil yapraklı sebzelere temkinli yaklaşmanıza gerek yok.

Kırmızı ve turuncu köklü sebzeler

Kırmızı ve turuncu renkli kök sebzelerin sahip olabileceği laktojenik özellikler, muhtemelen yeşil yapraklı sebzelerinkine benzer. Bu bitkilerdeki fitoöstrojenler, yüksek besin yoğunluklarına ek olarak anne sütünün iyileştirilmesinde rol oynayabilir. Bu sebzeler özellikle galaktagog özellikleri açısından henüz incelenmemiş olsa da aslında yüzlerce yıldır dünya çapında birçok kültürde laktojenik gıdalar olarak kullanılmaktadır.

Tohumlar

Her tohumun kendine özgü bir besin yapısı vardır ve yüksek vitamin-mineral içerikleri sayesinde emziren anneler için birçoğu sağlıklı seçimlerdir. Ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, susam tohumları, chia tohumları ve keten tohumu faydalıdır.

Lohusalık ve tüm emzirme dönemi boyunca çok yönlü bir beslenme düzeniniz olduğundan emin olun. Meyveleri, sebzeleri, tahılları ve protein kaynaklarını (et, süt, süt ürünleri, balık, yumurta gibi) eksik etmeyin. Ayrıca, en iyi süt yapan şeylerin başında ”su” olduğunu unutmayın. Kabızlığı önlemek ve süt tedarikini artırmak için bol su için.