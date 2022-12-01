Lohusa Kadınlar Neden Çok Terler?

Lohusalık döneminde olan bir annesiniz ve hareketsiz dururken bile maraton koşmuş gibi sırılsıklam terliyorsunuz. Peki ama neler oluyor? Güzel haber, doğum sonrası süreçte fazladan terlemek yaygındır ve her ne kadar rahatsız edici olsa da bunun için endişelenmeniz gerekmez.

Yakın zaman önce doğum yaptınız ve ailenize yeni bir birey daha katıldı. Öncelikle bunun için tebrik ederiz. Bebeğinizi kucağınıza almanın heyecan ve mutluluğu içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Elbette bunlar güzel şeyler ancak lohusalık döneminde bazı nahoş bedensel değişiklikler de yaşanabiliyor. Bunlardan en yaygını doğum sonrası süreçte ortaya çıkan aşırı terleme. Aslında, hareketsiz kaldığınız zamanlarda bile ”su gibi” terleyerek sık sık çamaşır veya çarşaf değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Üstelik, fazla terlemenin neden olduğu koku canınızı sıkabilir. Ancak iyi haberler de var: Lohusalıkta terleme tamamiyle normaldir ve kısa süre sonra kendiliğinden geçer.

Lohusalıkta fazladan terlemenin normal olduğunu öğrendikten sonra bu duruma neden olan faktörleri de bilmek isteyebilirsiniz. Aşağıda, doğum sonrası aşırı terlemenin nedenlerine ve çözüm noktasında neler yapabileceğinize değiniyoruz…

Doğumdan Sonra Terleme Neden Olur?

Doğumdan sonraki süreçte süt üretiminiz artarken özellikle geceleri ter bastığını, idrar için daha sık tuvalete gittiğinizi veya tipik bir adet döneminden tamamen farklı görünen kokulu vajinal akıntınız olduğunu görebilirsiniz. Bu durumun temeldeki nedeni azalan östrojen ve progesteron hormonlarınızdır. Hamilelik döneminde vücudunuzun bu hormonlara yüksek seviyede ihtiyacı vardır ancak doğumdan sonra eskisi kadar gerek duymaz. Söz konusu hormonların seviyelerindeki azalma vücut ısınızı etkiler ve terlemenize neden olur.

Ek olarak, hamilelik sırasında vücut fazladan sıvı tutma eğilimindedir ve bu bağlamda çoğu hamile kadın ayak bileklerinde, ellerinde veya ayaklarında şişlik fark eder. Bakınız: Hamilelikte ayak şişmesi Tüm bunlar rahatsız edici olsa da vücudunuzu yumuşatmak ve sizi doğuma hazırlamak için gereklidir. Doğumun ardından, hamilelikte tutulan ve artık ihtiyaç duyulmayan fazla sıvının bir şekilde dışarı atılması gerekli olduğundan, aşırı terlemeniz veya idrar için sık tuvalete gitmeniz normaldir.

Öte yandan, sayılanların dışında başka faktörler de aşırı terlemenize yol açıyor olabilir. Bunlar, yeni anne olmanın duygusal stresi, baharatlı yiyecekler tüketmek ve aşırı kahve içmektir. Ayrıca, lohusalık döneminiz sıcak yaz aylarına denk gelmişse, doğal olarak daha fazla terlemeniz normaldir.

Lohusalıkta Terleme Ne Zaman Geçer?

Doğum sonraki süreçte aşırı terlemeniz gece uykunuzu bölebilir, ter kokusu nedeniyle rahatsız edebilir veya sık sık susamanıza neden olabilir. Bunların dışında herhangi bir olumsuz yanı olmasa da bunun ne zaman sonlanacağını bilmek isteyebilirsiniz.

Bazı araştırmalar, doğum sonrası gece terlemelerinin doğumdan yaklaşık iki hafta sonra en sık görüldüğünü ve sonraki ay boyunca azaldığını gösteriyor. Ancak yine de bu sorunun herkes için geçerli kesin bir cevabı yok. Zira, hamilelikteki ödemin şiddeti her kadında farklılık gösterir.

Gebelikte vücudunuz ne kadar çok sıvı tutmuşsa, bundan kurtulmanız o kadar uzun sürecektir. Bazı kadınlar birkaç hafta içinde normale dönerken, bazıları emzirme dönemi boyunca aşırı terlemekten şikayetçi olabiliyor. Sonuç olarak, vücudunuzda tutulan ekstra sıvılar dışarı atıldıkça ve hormonlarınız yatıştıkça aşırı terleme veya sık idrara çıkma şikayetlerinizin de doğal olarak azalacağını söyleyebiliriz.

Lohusalıkta Terlemeye Ne İyi Gelir?

Aşırı gece terlemeleri uykunuza olumsuz müdahale edebilir ve bu durum stresli veya yorgun hissetmenize yol açabilir. Peki ama ne yapabilirsiniz? İşte, daha rahat hissetmeniz için işinize yarayabilecek birkaç ipucu…

İç çamaşırınızla veya ince giysilerinizle uyuyun. Polyester (naylon) yerine pamuklu (penye) olanları tercih edin

Terin bir kısmını emmesi için yastığınıza yumuşak bir havlu serin

Baharatlı yiyecekleri ve kahveyi sınırlandırın

Yatak odanızın sıcaklığınızı düşürün. Klima veya vantilatör bu konuda işinize yarayabilir

Yatmadan önce bir bardak soğuk su için ve dilerseniz ılık veya soğuk bir duş alın

Stres ve kaygıdan uzak durmaya çalışın. Stresli olmak daha fazla terlemenize neden olur

Aşırı terleme sizi susuz bırakabilir. Bu nedenle yoğun olarak terledikten sonra bol miktarda su içtiğinizden emin olun. Emziriyorsanız bu özellikle önemlidir! Yeterince sıvı alıp almadığınızı anlamanın kolay bir yolu idrarınıza bakmaktır: İdrarınız bolsa, berrak veya açık sarı renkteyse sorun yok. Ancak, koyu sarı renkteyse biraz daha su içmelisiniz.

Ne Zaman Doktora Gitmeliyim?

Lohusalık terlemeleri zararsızdır, genellikle en fazla birkaç ay içinde kendiliğinden geçer ve bunun için hastaneye gitmenize gerek yoktur. Ancak, enfeksiyon dahil olmak üzere bunun başka bir rahatsızlık nedeniyle olmadığından emin olmalısınız. Terlemenize yüksek ateş ve titreme eşlik ediyorsa veya dikiş yerlerinde irin, kanama ya da artan ağrı varsa normal değildir. Bu durumda en iyi seçenek doktorunuza muayene olmaktır.

Ek olarak, şeker hastalığınız veya tiroid rahatsızlığınız varsa, doktorunuz kan şekeri seviyenizi ve tiroid hormon seviyenizi de kontrol etmek isteyebilir. Kullandığınız ilaç(lar) varsa bunlara ayarlama yapması gerekebilir. Bazen kullandığınız ilaçlar da gece terlemesine neden olabilir ve bunların muadilleriyle değiştirilmesi gerekebilir.