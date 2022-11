Saç Dökülmesini Önlemek İçin En İyi 14 Vitamin

Dolgun, parlak saçlar güzelliğin ve sağlığın dışa dönük bir işaretidir. Ayda bir santimetre uzayan saçların gür kalması için demir ile çinkonun yanı sıra, biotin ve folik asit de gerekir. Bunların eksikliği saç dökülmesine neden olur. Vitamin eksikliğine bağlı bu saç dökülmesi, kalıtsal saç dökülmesinden farklıdır ve dengesiz beslenme durumlarının bir sonucu olarak ortaya çıkar…

Sadece diyetler veya vitamin eksiklikleri saça saldırmaz. Yaş ilerledikçe saç canlılığını kaybeder ve incelebilir. Bu hem erkekleri hem de kadınları etkiler. Dengeli beslenmenin yanı sıra önemli mineral ve vitaminleri dikkate alan özel şampuanlar saç derisini destekler ve sağlıklı saç büyümesini teşvik eder.

Vitamin Eksikliğine Bağlı Saç Dökülmesi

Her şeyden önce, günde 50 ila 150 tel saç dökülmesi son derece normaldir. Ancak bundan daha fazlasını kaybederseniz, vitamin eksikliği gibi çeşitli sorunlara bağlı saç dökülmesi yaşıyor olabilirsiniz. Saç dökülmeniz varsa, fırçanızda veya duş giderinizde normalden daha fazla saç olduğunu fark edebilirsiniz.

Erkeklerde saç dökülmesi, örneğin saç çizgisi çevresinde ve başın tepesinde incelme olarak daha belirgindir. Diffüz saç dökülmesi kadınlarda daha sık görülür. Bu tip saç dökülmesi, saç çizgisinin geri çekilmesi yerine, saç derisinin tamamında daha yoğun bir seyrelme fark edilmesi anlamına gelir.

Vitamin veya mineral eksikliğinden kaynaklanan saç dökülmesi de dahil olmak üzere saç dökülmesinin birçok nedeni vardır. Bu durumlarda, saç dökülmesini önleyen vitaminleri diyet veya takviye almak, daha dolgun ve sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olabilir.

Olası saç dökülmesine neyin sebep olduğundan emin değilseniz, bir dermatoloğa danışabilir ve ardından uygun bir besin takviyesine veya özel bir şampuana karar verebilirsiniz.

Saç Dökülmesine Karşı En İyi 14 Vitamin ve Etkileri

Günlük hayatın tüm stresiyle, saçınıza büyümesi için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlamak biraz zor olabilir. Bu nedenle, birçok durumda saç dökülmesi, kötü beslenme veya besin eksikliklerinin sonucudur. İyi haber şu ki; saç dökülmesi önleyen bazı vitaminler, saç köklerinizin sağlıklı saç büyümesi için ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve minerallerle diyetinizi tamamlar.

A Vitamini: Saç dökülmesi için en önemli vitaminlerden biri A vitaminidir. A vitamini vücudunuzun cilt hücrelerini ve saçı yeniden inşa etmesine ve korumasına yardımcı olur. Bununla birlikte, cildinizi ve saçınızı nemli tutan doğal yağ olan sebum üretimini de destekler. Yeterli sebum üretimi olmadan saçlarınız kırılgan ve kırılmaya eğilimli hale gelebilir.

B12 Vitamini: Mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da bu vitaminin saç köklerinde hızlı hücre bölünmesinde önemli bir rol oynadığı için saç büyümesine yardımcı olduğuna inanılıyor. Bu nedenle, B12 vitamini eksikliği saç dökülmesi ile yakından bağlantılıdır. Et ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünler bu vitamininin en iyi kaynakları olduğundan, veganlar veya vejeteryanlarda B12 vitamini eksikliği olma olasılığı daha yüksektir. Bitki bazlı bir diyet uyguluyorsanız, B12 vitamini içeren bir saç dökülmesi takviyesi almayı düşünebilirsiniz.

Biotin: Biotin (biyotin), sağlıklı cilt, saç ve tırnakların sentezinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, saç dökülmesine karşı en iyi vitaminlerden biridir. B7 vitamini olarak da bilinen düşük biyotin seviyeleri de saç dökülmesiyle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, 2016 yılında yapılan bir araştırma, saç dökülmesi yaşayan katılımcıların %38’inde biotin eksikliği bulunduğunu gösterdi.

C Vitamini: C vitamini, saç dökülmesine karşı en iyi vitaminlerinden biridir. C vitamini saç yaşlanmasından sorumlu oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olur. C vitamini eksikliğinin belirtilerinden biri de kılların yapılarındaki bozulmalardır (tirbüşon kılları). Bu vitamin ayrıca demir emilimine yardımcı olur. Demir eksikliği (anemi olarak da bilinir), saç dökülmesinin ana nedenlerinden bir diğeridir.

D Vitamini: D vitamini, bir saç dökülmesi şekli olan alopesi areata ve kadın tipi kellik ile ilişkilendirilmiştir. D vitamini, saç köklerinin sağlıklı çalışmasını desteklediği için saç dökülmesine karşı önemli bir vitamindir.

E Vitamini: E vitamini, saç dökülmesi olan kişilerde saç büyümesini arttırdığına inanılan güçlü bir antioksidandır.

Çinko: D vitamini gibi, çinko da alopesi areata ile ilişkilendirilmiştir. Çinko, saç folikülünün fonksiyonel aktivitelerinde önemli bir rol oynar.

Selenyum: Selenyum, saçların sağlıklı büyümesinde ve korunmasında önemli rol oynayan bir eser elementtir. Örneğin, selenyum kepeğe neden olan mantarları öldürür ve saçı serbest radikallerden korur. Saç dökülmesi selenyum eksikliğinin belirtilerinden biridir.

Silika: Silika, saçı güçlendirmeye ve kırılmayı önlemeye yardımcı olduğu bilinen başka bir iz mineraldir. Silika saç dökülmesini tersine çevirmese de saç kırılmalarını önleyerek aşırı saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

Folik Asit: Folik asit, saç köklerindeki kılların uzamasını sağlayan hücreler gibi sağlıklı hücre gelişimine katkıda bulunur. Folik asit ayrıca sağlıklı saçlar çıkarabilmeleri için saç köklerine besin taşıyan yeni kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur.

Pantotenik Asit (B5 Vitamini): Pantotenik asit, saç folikülünün kökünde meydana gelen hücre bölünmesinde rol oynar. Pantotenik asit ayrıca erken beyazlamayı önlemeye yardımcı olabilir.

İyot: İyot, tiroid bezinin saç büyümesini düzenleyen hormonları serbest bırakma işlevini destekler. Bu nedenle, saç dökülmesi iyot eksikliğinin yaygın bir belirtisidir.

Riboflavin (B2 Vitamini): Riboflavin, hücrelerin büyümesine ve çalışmasına yardımcı olur. Riboflavin eksikliğinin belirtilerinden biri de saç dökülmesidir. Riboflavin eksikliği nadir olmasına rağmen, diyetinizden yeterince riboflavin almazsanız saç dökülmesi meydana gelebilir.

Niasin (B3 Vitamini): Niasin, yediğiniz yiyeceği hücrelerinizin kullanabileceği enerjiye dönüştürmeye yardımcı olur. Niasin eksikliği de saçların incelmesine neden olur.