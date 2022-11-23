Selülit Kremleri ve Spreyleri İşe Yarıyor mu?

Yakın tarihli bir araştırmaya göre kadınların %70’inde selülit var. Her ne zararsız olsa da nahoş bir görüntü oluşturduğundan çoğu kadın selülitlerini gidermek için hızlı bir çözüm yolu arıyor. Bu nedenle, dünya genelinde antiselülit ürünlerinin multimilyar dolarlık bir pazar haline gelmesine şaşmamalı. Peki ama gerçekten işe yarıyorlar mı?

Selülit Hakkında Birkaç Hızlı Bilgi

Selülit, görünümü nedeniyle portakal kabuğu derisi ismiyle de bilinir.

Kadınların %70 ila 80’inin selüliti olduğu tahmin edilmektedir ve genellikle 25 yaşından sonra ortaya çıkma eğilimindedir.

Selülit yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde de görülür. Ancak, yağ, kas ve bağ dokularındaki dağılım farklılıkları nedeniyle kadınlarda daha yaygındır. Ek olarak, kadın cildinin daha ince olması portakal kabuğu görünümünü daha net görünür hale getirir.

Ciltte topaklanmalı, çukurlu veya buruşuk bir görünümü olsa da selülit aslında zararlı değildir.

Selülitin kesin nedenleri bilinmemektedir. Bununla birlikte, vücut yağı yüzdesi, yaş, cilt kalınlığı, genetik, hamilelik ve beslenme gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Piyasada, selülitleri yok ettiğini iddia eden çok sayıda krem, jel, sprey, losyon veya sabun bulmak mümkündür. Ancak, bunların çoğu ya işe yaramaz ya da etkisi kısa sürelidir.

Yağ oranı düşük sağlıklı bir beslenme düzeni, sigarayı bırakmak ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmek selülit oranını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak yine de çoğu durumda tam olarak kurtulmaya yetmez.

Selülit Neden Olur?

Selülitin nedenleri kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, cildin altında yer alan dermatolojik tabakadaki bağ dokusu ile hemen altında bulunan yağ tabakası arasındaki etkileşimden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yağ hücrelerinin cilt tabakasına doğru çıkmasının bir sonucu olarak portakal kabuğu görünümü (selülit) oluşur.

Genetik faktörler, yaş, gebelik, beslenme, yaşam tarzı faktörleri, vücut yağı yüzdesi ve cilt kalınlığı gibi etkenlerin selülit oluşumunda etken rol oynadığı genel kabul görmektedir.

Selülit Giderici Ürünler Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Selülit oldukça yaygındır ve zararlı değildir. Ancak yine de portakal kabuğu görünümünden kurtulmak isteyebilirsiniz ve bunda yanlış bir şey yok!

Selülit giderici ürünler dünya genelinde büyük bir pazar haline geldi. Kremler, sıkılaştırıcı losyonlar, spreyler veya jeller… Markaların vaatlerine veya reklam kampanyalarına bakıldığında selülitten kurtulmak oldukça kolay görünüyor. Bu iddialar oldukça cezbedici ama kullandıktan sonra beklenilen sonucu almak mümkün mü?

Kısa cevap: Etkisi kısa süren mütevazi bir iyileşme fark edebilirsiniz ancak hiçbir selülit kremi veya losyonu selülitlerinizi tamamen yok etmez.

Antiselülit kremleri (veya sprey, jel, losyon gibi diğerleri), selülitli cildinize doğrudan masaj yaparak uyguladığınız topikal ürünlerdir. Bu ürünler, selülit görünümünü azaltmayı hedefleyen bazı bileşenler içerir. Bunlar: Kafein ve teofilin gibi metilksantinler, A vitamininin bir türevi olan retinol, alfatokeferol veya E vitamini, askorbik asit veya C vitamini ve aminofilindir. Ayrıca, ginkgo biloba, centella, ananas ve kinao dahil bazı bitkisel özler ihtiva ederler.

Tüm bunlar ciltteki selülit görünümünü mütevazi oranda azaltabilse de tamamiyle yok edemez. Yani, selülit önleyici kremleri günlük olarak düzenli bir şekilde cildinize uygulasanız bile cildinizin altındaki yağ hücrelerini değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, düzenli olarak kullanım selülit görünümünde az da olsa geçici bir azalma sağlayabilir.

Kısa süreli ve hafif bir iyileşme sizin için cazipse ve bu ürünleri kullanmayı düşünüyorsanız yine de önemli bir kurala dikkat etmeniz gerekecek. Cildinizdeki aktif bileşenlerin seviyesini korumalısınız. Bu, selülit kreminizi günlük olarak düzenli kullanmanız gerektiği anlamına geliyor. Gözle görülür bir sonuç için çoğu selülit ürününü en az 2 ay boyunca düzenli olarak kullanmalısınız. Ne yazık ki, selülitte geçici hafif bir azalma görmek için bile topikal tedavilerde sabır ve istikrar gereklidir.

Bilimsel Araştırmalar Ne Diyor?

Selülit görünümünü düzeltmeye yönelik girişimler sınırlı başarı sağlamıştır ve selülit azaltıcı ürünlerin aktif bileşenlerinin bilimsel ve klinik doğrulaması eksiktir. Ancak yine de birkaç küçük çaplı araştırma, topikal ürünlerin selülit görünümünü azaltabileceğini gösteriyor.

Örneğin: 2018 yılında yapılan bir çalışmada, yaşları 18 ila 59 arasında değişen 44 kadına iki ay boyunca bitkisel özler içeren selülit kremleri uygulandı. 8 haftalık uygulama sonrasında katılımcılar, ciltlerinde sıkılık, elastikiyet ve eskiye nazaran daha az selülit görünümü olduğunu bildirdi. (Kaynak)

Öte yandan, 1999 yılında yayımlanan başka bir çalışmada selülit önleyici kremlerin bileşenlerinden biri olan aminofilin kremi deneyen 56 kadında hiçbir iyileşme olmadığı görüldü.

Sonuç olarak, selülit giderici topikal ürünler selülitten tamamen kurtulmanızı sağlamaz ve işe yararlılığının garantisi yoktur. Ancak, düzenli kullanımla selülit görünümünde geçici bir azalma sağlayabilirler.

Çok fazla yağ, karbonhidrat ve tuz tüketenlerde, sigara içenlerde, spor yapmayan-hareketsiz bir yaşam sürdürenlerde ve aynı pozisyonda uzun süre oturan veya ayakta duranlarda selülit gelişme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, sağlıklı bir beslenme düzeni ve aktif bir yaşam sürdürmek işinize yarayabilir.