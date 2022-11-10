AHA ve BHA Nedir, Ne İşe Yarar?

AHA ve BHA asitleri, daha pürüzsüz bir cilt ve daha sıkı gözenekler için güvenilir bileşenlerdir. Bununla birlikte, her ikisi de farklı özelliklere sahiptir. AHA öncelikle cilt yüzeyinde etkiliyken, BHA asidi derin gözeneklere nüfuz eder, yağ kanallarını içeriden temizler ve cildi fazla sebumdan arındırır…

AHA (Alfa Hidroksi Asit) Nedir?

AHA asitleri, glikolik asit, laktik asit veya meyve asidi (sitrik asit gibi) gibi asitlerdir. AHA asit, ölü hücreleri cilt yüzeyinden uzaklaştıran ve daha genç cildi ortaya çıkaran güçlü bir kimyasal peelingdir.

AHA aynı zamanda nem sağlar ve bu nedenle kremler, serumlar veya yüz tonikleri gibi bakım ürünlerinde nemlendirici ve cilt arındırıcı aktif bileşen olarak da uygundur.

Öte yandan, kremler ve benzerleri gibi AHA asitli bakım ürünleri evde (akne, rozasea veya uçuk gibi cilt hastalıkları yoksa) endişe duymadan kullanılabilir. Burada önceden dermatolojik tavsiye alınmalıdır.

AHA asidi özellikle şunlar için uygundur:

Güneşten zarar görmüş cilt

Olgun cilt (40 yaş ve üzeri)

Susuz cilt

Sivilce izleri

Kuru cilt

Aşağıda sırlanan alfa hidroksi asitler (AHA), bir grup doğal ve sentetik bileşendir. İyi formüle edildiklerinde, cildin üst tabakasındaki ölü hücreleri pul pul dökme özelliklerine sahiptirler. Bir üründeki konsantrasyonun ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak, sadece cildinizi nemlendirmekle kalmayarak, aynı zamanda daha pürüzsüz, daha eşit ve daha genç görünmesini de sağlarlar.

Glikolik Asit

Glikolik asit en iyi bilinen alfa hidroksi asittir (AHA). Bunun nedeni, en çok araştırılan ve en iyi geçmişe sahip olmasıdır. Glikolik asidi bu kadar özel yapan şey, çok küçük moleküler boyutu ve sağlıklı cildi ortaya çıkarmak için cildin üst katmanlarına nüfuz etme yeteneğidir.

Glikolik asit ayrıca cildi nemlendirme ve doğal nemini daha iyi tutması için “öğretme” yeteneğine de sahiptir. Ayrıca daha ince, daha eşit ve daha sıkı bir cilt elde etmenize yardımcı olabilir. Güneş hasarı, pigment lekeleri ve/veya sivilcelerle savaşmak için bir asit arıyorsanız, glikolik asit bunlarla savaşmanın harika bir yolu olacaktır.

Not: Küçük moleküler boyutu nedeniyle, glikolik asit ciltte daha derine hızlı bir şekilde nüfuz edebilir ve ne yazık ki tahrişe de yol açabilir. Hassas bir cildiniz varsa, başlamak için laktik asit gibi daha hafif bir asit deneyin.

Laktik Asit

Laktik asit glikolik asit gibi çalışır ancak biraz daha yavaştır. Moleküler boyutu, bir glikolik asitten biraz daha büyüktür ve cildin en dış tabakasına nüfuz etme kabiliyetini hafifçe azaltır.

%2 laktik asit konsantrasyonu topikal olarak uygulandığında cildi nemlendirebilir. Bununla birlikte, bu asit tek başına veya diğer AHA asitlerle birlikte eksfoliye edici etki yaratmak için bir formülasyonda kullanıldığında, konsantrasyon %5’te başlar. %5-10’luk konsantrasyonlar sıklıkla kullanılır. Bunların ideal olduğu kanıtlanmıştır.

Malik Asit

Malik asit, glikolik ve laktik asitlerden daha az etkilidir. Ancak %1 ila %2 konsantrasyonlarındaki malik asit, glikolik ve laktik asitler tarafından yönlendirilen AHA peelinglerine dahil edildiğinde iyi bir destekleyici faktördür. Glikolik veya laktik asit kadar etkili olmadığı için tipik olarak tek başına kullanılmaz.

Tartarik Asit

Tartarik asidin moleküler boyutu malik asitten daha büyüktür ve glikolik asidin neredeyse iki katıdır. Tartarik asit, kabaca glikolik veya laktik asit ile aynı konsantrasyonlarda kullanıldığında ölü cilt hücrelerini uzaklaştırabilse de, genellikle tek formülasyonda kullanılır. Bu, diğer AHA asitlerin en iyi durumda olması gerektiği pH seviyesini korur. AHA asidin her boyutunun kendi katmanlı faydaları olduğundan, belirli formülasyonlarda daha hedefli peeling etkisi elde edilmesine yardımcı olabilir.

Sitrik Asit

Sitrik asit, cildin yüzeyindeki ölü hücreleri daha yüksek konsantrasyonlarda (yaklaşık %10) temizlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, doğal olarak düşük ve cildi hassaslaştıran 2,2 pH değeri nedeniyle daha tahriş edici olarak kabul edilir. Hem antioksidan hem de pH ayarlayıcı olarak birçok cilt bakım ürününde az miktarda sitrik asit bulunur. Formülleri, belirli ürünü etkili ancak cilde zarar vermemesi gereken pH aralığında tutar.

Mandelik Asit

Bu alfa hidroksi asit (AHA), etkinliğini desteklemek için çok fazla araştırma olmadığı için diğer AHA asitler kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ancak bu, cilde bir etkisi olmadığı anlamına gelmez. Mandelik asit, en büyük moleküler boyutlu AHA asitlerden biridir. Bu da asidin cilde daha yavaş nüfuz ettiği, daha az tahrişe neden olabileceği ve hassas cilt tipleri için mükemmel bir seçim olduğu anlamına gelir.

BHA (Beta Hidroksi Asit) Nedir?

BHA, salisilik asit olarak da bilinen beta hidroksi asidin kısaltmasıdır. BHA, ciltte AHA asitlerden daha derin noktalara nüfuz eder. BHA ayrıca gözenekleri içeriden temizler ve ayrıca cildin dış katmanlarının ayrılmasını destekler. Bu hızlandırılmış peeling etkisi, cildin daha hızlı yenilenmesi için uyarır.

BHA asit aynı zamanda yatıştırıcı ve nemlendirici etkiye sahip olduğundan hassas ciltler için de uygundur.

Kuru cilt durumunda ise düşük dozlu bir preparat kullanılmalıdır.

BHA asidi özellikle şunlar için uygundur:

Lekeli cilt

Yağlı cilt

Siyah nokta

Kızarıklık

Salisilik asit, kornea çözücü (keratolitik) etkisinden dolayı keratinizasyon bozukluklarının, akne ve sedef hastalığı gibi iltihaplı cilt hastalıklarının tedavisi için uygundur. Ek olarak, harici olarak uygulanan salisilik asit, cildi kolonize edebilen bazı bakteri ve mantarlar üzerinde ağrı giderici, iltihap önleyici etkiye sahiptir.