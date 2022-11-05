Komedon Nedir? Kapalı Komedon Nasıl Geçer?

Dermatolojide siyah noktalara “komedon” da denir. Aknenin özel bir şeklidir ve aşırı sebum üretiminden kaynaklanır. Siyah noktalar başlangıçta beyazdır ve bu aşamada “kapalı komedon” olarak adlandırılırlar. Siyah renk oluşur oluşmaz, “açık komedonlardan” söz edilir. Açık ve kapalı siyah noktalar en çok burun, çene ve alında görülür…

Komedonlar, cilt tipi, yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak herkesi etkileyebilir. Ergenler arasında özellikle yaygın olsalar bile, bu cilt sorunundan etkilenen birçok yetişkin de vardır. Bir araştırmaya göre; 20 ila 29 yaşındakilerin yüzde 64’ü, 30 ila 39 yaşındakilerin yüzde 43’ü siyah noktalardan etkilenmektedir.

Komedon Nedir?

Görünüşlerine rağmen, siyah noktaların (komedonların) kirli cilt ile ilgisi yoktur. Aksine, bunlar bir tür tıkanmış gözenektir. Tek başına veya sivilce ile birlikte görünebilirler. Ölü cilt hücreleri, aşırı sebum ve kir gözeneklerde biriktiğinde komedon oluşur.

Komedonlar genellikle T bölgesinde (alın, burun ve çene), özellikle burun çevresinde görülür. Çünkü burada yüzün diğer bölgelerine göre daha fazla kıl kökü ve yağ üretimi söz konusudur. Bununla birlikte, aşırı sebum üretimi hormonlardan, yanlış beslenmeden, kozmetik ürünlerdeki zararlı maddelerden, bazı hastalıklar veya ilaçlardan da kaynaklanabilir.

Ciltte komedon oluşmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Stres

Ter

Alkol, kafein

Sigara içmek

Düzensiz yüz yıkama

Yağlı cilt

Kapalı ve açık olmak üzere iki tür komedon vardır:

Kapalı Komedon (Beyaz Nokta)

Kapalı komedonlar, cilt yüzeyinin derinliklerinde uzanan, yaklaşık 1 milimetre büyüklüğünde, yarım küre şeklinde ve kapalı nodüller olarak tanınabilir. Beyazımsı ila açık sarı renklidirler. Cildin altında çok fazla salgı birikir ve büyürse, patlayarak açılabilir ve böylece açık bir siyah nokta haline gelebilir.

Açık Komedon (Siyah Nokta)

Yaklaşık 1-2 milimetre büyüklüğünde olan bu komedonlar, cilt yüzeyine yakın bir yerde ortaya çıkarlar. Kapalı komedonların aksine, açık komedonların rengi genellikle koyudur. Bu nedenle siyah nokta olarak da adlandırılırlar. Koyu renk kirden kaynaklanmaz. Daha ziyade oksidasyon süreçleri ve yağ bezlerinin hücrelerindeki melanin pigmenti tarafından oluşturulur.

Komedonlar Nasıl Gelişir?

Gözeneklerde aşırı sebum üretimi varsa, sebumun cilt yüzeyinden atılması zorlaşır ve gözenekler tıkanır. Fazla sebum ölü cilt hücreleriyle karışır. Artan keratinizasyon nedeniyle, fazla sebum artık sebum kanalları aracılığıyla cilt yüzeyine ulaşamaz.

Sebum ölü deri hücreleriyle birleşerek kıl folikülünün boşaltım kanalını tıkar. Sonrasında, melanin pigmentinin depolandığı beyaz bir tıkaç gelişir. Tıkanan gözenek açılırsa, ciltte bulunan melanin oksijenle reaksiyona girer ve beyaz nokta koyulaşarak siyaha döner.

Komedonlar genellikle sivilce ile ilişkilendirilir ve aynı zamanda sivilce başlangıcını da gösterebilir. Siyah nokta çevresinde bakteri ya da kir birikerek iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durumda sivilce gelişebilir.

Komedon ve Sivilce Arasındaki Fark Nedir?

Hem sivilceler hem de komedonlar tıkanmış gözeneklerden kaynaklanır. Bir kıl folikülü sebum, ölü deri hücreleri ve bakterilerle tıkandığında ortaya çıkarlar. Folikül tamamen kapandığında sivilce oluşur. Sebum ve kir dışarı çıkamaz. Bu yüzden sivilce genellikle siyah noktadan daha büyüktür.

Gözenekler tıkanmış ancak tamamen kapanmamışsa, gözenek içindeki sebum ve ölü deri hücreleri cilt yüzeyine ulaşabilir. Sebum hava ile temas ettiğinde siyaha döner. Bu siyah nokta bir komedondur.

Kapalı Komedonlar Nasıl Geçer?

Kapalı komedonlardan kurtulmanın bir yolunu arıyorsanız, çevrimiçi bulduğunuz ipuçlarına karşı dikkatli olmanız tavsiye edilir. Bazıları sorunu daha da kötüleştirebilir. Beyaz noktaları sıkmak cildinize zarar verebilir. Ellerinizdeki bakteriler cildinizle temas ederse, iltihaplanma ve yara izine neden olabilecek enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Ayrıca birçok web sitesi, kapalı komedonlar için komedo sıkacağı kullanılmasını önerir. Bunlar steril olsa bile cildinizde kalıcı hasara neden olabilir.

Cilt tipiniz kapalı komedon oluşturma eğilimindeyse, bu cilt sorununu çeşitli güvenli yollarla ortadan kaldırabilirsiniz:

Doğru bakım: Günlük, kapsamlı cilt temizliği, gözeneklerde tortu oluşumunu ve dolayısıyla kapalı komedon oluşumunu engeller. Sebum üretimini teşvik etmek yerine azaltan bakım ürünleri kullanılmalıdır. Örneğin salisilik asit ve çinko bileşenleri yararlıdır.

Buhar banyosu: Papatya kullanılarak hazırlanan buhar banyosu gözenekleri açar, sebumla savaşır ve kapalı komedonları giderir. Büyük bir tencerenin içine bir avuç papatya çiçeği koyun, üzerine 2 litre sıcak su dökün, 10 dakika kapağı kapalı şekilde bekletin ve yüzünüzü yaklaşık 10 dakika boyunca buharın üzerinde tutun.

Peeling: Peeling uygulamaları, ölü deri hücrelerini temizleyen ve gözeneklerin tıkanmasını önleyen derinlemesine bir temizlik sağlar. Meyve asidi peelinglerinin özellikle etkili olduğu kanıtlanmıştır. En iyi sonuçlar için yüzünüze haftada bir kez peeling yapın.

Tüm bunlara ek olarak, komedon gelişimini destekleyen maddeler vardır. Bunlara komedojenik maddeler denir. Cildi siyah nokta oluşturmaya yatkın kişiler, komedojenik maddeler içeren kozmetik ürünlerini kullanmadıklarından emin olmalıdırlar. Bu tür komedojenik maddeler örneğin şunları içerir:

Butil stearat

Setil alkol

Polietilen Glikol

Stearik asit

Sodyum lauret sülfat

Kakao yağı

Lanolin

Zeytinyağı, susam yağı, hindistancevizi yağı, fıstık yağı gibi bitkisel yağlar

Kükürt

Özellikle yağlı bir cilt yapısına sahipseniz, yukarıda sıralanan bileşenleri içeren bakım ürünlerinden kaçınmalısınız.