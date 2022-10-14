Sümüksü Adet Kanaması Neden Olur?

Her adet dönemi farklıdır. Kanama bazen ağır, bazen kısadır. Bununla birlikte, adet kanamasının kıvamı da değişebilir. Örneğin uzayan sümüksü adet kanamasının nedeni, rahim önündeki kanalda bulunan ve adet kanına karışan servikal mukustur…

Sümüksü Adet Kanaması Normal mi?

Birçok kadın için regl, jinekolog bir yana, en yakın arkadaşlarıyla bile konuşmadıkları bir konudur. Tutarlılık, renk ve miktardaki değişiklikler bu nedenle birçok kadında endişeye neden olur. İyi haber şu ki; kanamanın ağır, hafif veya farklı kırmızı tonlarında olması normaldir. Ayrıca, kanda sümüksü mukus görülmesi de nadir değildir. Bu, kanla karışan servikal mukustur. Adet ilerledikçe mukus miktarı azalır.

Servikal mukus tamamen doğaldır ve her kadında vardır. Bu, serviksteki bezler tarafından üretilen beyazımsı ila sarımsı, hafif asidik bir salgıdır. Rahim ağzını bakteri girişinden korur ve spermi uzaklaştırır. Adet döngüsü sırasında, östrojen ve progesteron hormonlarının etkisiyle akıntı değişir. Örneğin yumurtlama akıntısı çok akıcı ve şeffaftır. Adetten kısa bir süre önce, söz konusu akıntı beyazımsı ila sarımsı bir renge ve yapışkan bir kıvama sahiptir.

Ayrıca hormonal doğum kontrolü hapı alıyorsanız, servikal mukusunuz spermin serviksten geçmesini engellemek için tam olarak kalınlaşır. Sonuç olarak, uzayan ve sümüksü kıvama sahip adet kanı genellikle endişelenecek bir şey değildir. Aniden değiştiyse ve endişeleniyorsanız, her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için doktorunuzla konuşun.

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Servikal Mukus Nedir?

Servikal mukus, serviksteki bezler tarafından üretilen bir salgıdır. Bölgeyi patojenlere karşı korur ve vajinadaki iklimi döllenmeye en uygun şekilde hazırlar.

Servikal mukusun kıvamı döngü sırasında değişir. Başlangıçta hiç görünmeyebilir, daha sonra daha beyazımsı ve kremsi hale gelir. Yumurtlamaya yaklaştıkça, mukus daha ince bir hal alır. Servikal mukus ne kadar ince olursa, yumurtlamaya o kadar yakın olursunuz. Yumurtlamadan sonra, mukusun görünümü önemli ölçüde değişir (daha kremsi olur, bazen topaklanır veya tamamen kaybolur). Yumurtlamanın yaklaştığını bu şekilde anlayabilirsiniz.

Servikal mukus, duyum, dokunma ve görme yolu gibi çeşitli şekillerde gözlemlenebilir. Hormon seviyeleri gün boyunca değiştiğinden, gün boyunca servikal mukusun izlenmesi önemlidir. Servikal mukusun kalitesini gözlemleyebilmek için parmağınızla veya tuvalet kağıdıyla (tercihen idrarla karıştırılmaması için tuvalete gitmeden önce) vajinal açıklığı silmeniz yeterlidir.

Adet Döngüsü Sırasında Servikal Mukus Nasıl Değişir?

Döngünüz sırasında, östrojen ve progesteron hormonlarının etkisiyle servikal mukus değişir. Bu, onu mevcut döngü durumunuzun önemli bir göstergesi yapar. Size tam olarak döngünün neresinde olduğunuzu söyleyebilir.

Östrojen hormonu, yumurtlamadan önce olgunlaşan yumurta keseleri tarafından üretilir. Östrojen ne kadar fazla oluşursa, servikal mukus da o kadar sıvılaşarak daha şeffaf ve döndürülebilir hale gelir. Östrojen açısından zengin servikal mukusun pH değeri baziktir. Bu nedenle, penetran spermi asidik vajinal ortamdan koruyabilir.

Progesteron hormonu, yumurtlamadan sonra sarı cisim (corpus luteum) adı verilen organ tarafından üretilir. Progesteron ne kadar fazla oluşursa, servikal mukus o kadar kalın ve kuru hale gelir. Ayrıca artık vajinadan aşağı inmez ve serviksi mühürler. Bu da vücudu istilacı patojenlerden korur.

Adet Kanaması Kıvamındaki Diğer Değişiklikler

Sümüksü yapıdaki kanamaya ek olarak, yumuşak jöle benzeri bir kıvamda olan bazı kan pıhtılarının görülmesi de normaldir. Bununla birlikte, desidual veya endometrial döküntüler olarak adlandırılan daha fazla “doku benzeri” kümeler gelişebilir. Bu endişe verici görünse de nadirdir ve endişeye mahal yoktur.

Regl kanındaki tamamen beyaz topaklar ise, adetliyken sıklıkla ortaya çıkan veya kötüleşen bir mantar enfeksiyonu belirtisi olabilir. Bu, özellikle bölgede bir kaşıntı varsa olasıdır. Sarı veya yeşilimsi pütürlü akıntıya da dikkat edilmelidir. Çünkü bu özellikle kokuluysa bir enfeksiyon belirtisi olabilir.

Özetlemek gerekirse, adet kanı kıvamındaki değişiklikler çoğunlukla hormonlardan kaynaklanır ve yaşamınız boyunca değişmeye devam edecektir. Adet döneminiz boyunca düzenli olarak büyük kan pıhtıları ile karşılaşıyorsanız veya adet dönemi kanınızın kıvamı eşlik eden semptomlarla birlikte değiştiyse, doktorunuzla konuşmaktan zarar gelmez.