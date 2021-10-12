Yeşil Sabunun Faydaları Nelerdir?

Yeşil sabun, kimyasal içermeyen bileşimi nedeniyle özellikle hassas cilt yapısına sahip kişiler tarafından yaygın olarak kullanılan bir sabun çeşididir. Yeşil rengini bitkisel yağlar, doğal otlar ve gliserin gibi maddelerden alır. İçeriğindeki bu doğal maddeler, kuruluk ve kaşıntı gibi cilt problemlerinin önüne geçerek cildin nemli kalmasına yardımcı olabilir.

Doğal yeşil sabunlar ayrıca yapay koku veya koruyucu içermez. Diğer sentetik sabunların içerdiği kimyasal bileşenler, bazı kişilerde cilt sorunlarına veya tahrişlere yol açabilir. Buna karşılık, yeşil sabun kullanımı cilt problemlerini ve hatta cilt hastalıklarını aktif olarak hafifletebilir.

Çoğu yeşil sabunun ana maddesi, iyileştirici özellikleri eski çağlardan beri bilenen ve günümüzde de yaygın olarak kullanılan zeytinyağıdır. Geleneksel el sabunlarının yanı sıra vücut, yüz ve saç için olanları da mevcuttur.

Yeşil Sabunun Faydaları

Yeşil sabunlar, hangi bileşenlerden üretildikleri tam olarak bilindiği için tüm cilt tiplerine kolaylıkla uyarlanabilir. Cilt sorunlarına neden olabilecek kimyasal kokular, sentetik kimyasallar ve koruyucular içermez. Yalnızca doğal bileşenler içeren yeşil sabunlar, sivilce ve kuru cilt problemi yaşayan birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Nemlendirici Özelliğe Sahiptir

Sıradan sabunlar, cildi temizlerken derideki doğal yağ bileşenlerini ortadan kaldırabilir. Bu da cildi kuru ve pürüzlü hale getirebilir. Ancak yeşil sabun, kuruluğa neden olabilecek sert bileşenler içermez. Bunun tam aksine, hidrasyonu koruyan ve cildi nemlendiren gliserol içerir. Gözenekleri açarak cildin doğal yollarla temizlenmesine izin verir.

Antioksidanlar Açısından Zengindir

İnsan vücudu birçok zararlı serbest radikale maruz kalabilir. Bunun sonucunda da çeşitli cilt problemleri gelişebilir. Antioksidanlar vücudu bunlara karşı korumaya yardımcı olur. Doğal yeşil sabun, zeytinyağı gibi bitkisel yağlar içerir. Ciltte koruyucu bir bariyer oluşturan zeytinyağı, antiinflamatuvar özelliği sayesinde olası cilt problemlerinin ortaya çıkmasını engelleyebilir.

Hassas Cilt Yapısı İçin Uygundur

Doğal maddelerden elde edilen yeşil sabun, hipoalerjenik olması nedeniyle hassas cilt tiplerinde bile güvenle kullanılabilir. İçeriğinde sert kimyasallar barındırmaması ve zeytinyağının yumuşatıcı yapısı, yeşil sabunu bebekler için bile uygun bir hale getirir. Yalnızca doğal bileşenler içeren çoğu yeşil sabun türü, toksik maddeler içeren diğer sabunların aksine cilt dostudur.

Kokusu Rahatsız Edici Değildir

Yeşil sabunlar, üretimde kullanılan bitkisel maddelerden dolayı kendine özgü hoş bir kokuya sahiptir. Bu koku, diğer sabunlarındaki gibi rahatsız edici değildir. Birçok kişi, sadece meyvemsi ve yumuşak kokusu için zeytinyağlı yeşil sabunları tercih etmektedir. Ayrıca hayvansal yağ içermediklerinden dolayı, çevre dostu ve güvenlidirler. Tüm bunlara ek olarak, hayvansal ürünleri kullanmak istemeyenler ve çevreye duyarlı bireyler için iyi bir seçimdir.

Yeşil Sabunun Sıradan Sabunlara Göre Avantajları

Zeytinyağı, hindistancevizi veya ayçiçek yağı gibi bitkisel yağlar, yeşil sabunun temel bileşenleridir. Yeşil sabuna hiçbir boya veya suni dolgu maddesi uygulanmaz. Ayrıca cildin su ve sıvı dengesini sağlamaya yardımcı olarak cildi nemlendirir.

Ciltte kaşıntı ve kuruluğa neden olmaz

Alerjiye yol açabilecek katkı maddeleri içermez

Tahriş olmuş cilde zarar vermez

Kullanım sonrası deride döküntü ve pürüz oluşturmaz

Cildin doğal yağ dengesini bozmaz

Yeşil Sabunun Diğer Kullanım Alanları

Yeşil sabunun tek kullanıldığı alan kişisel hijyen değildir. Tamamen doğal yapısından dolayı, bebek ve çocuk giysilerin temizliğinde de kullanılmaktadır. Ayrıca birçok ev hanımı tarafından ev temizliği için tercih edilen bir temizlik ürünüdür. Organik yapısı, temizlik sürecinde evin zararlı kimyasallara maruz kalmamasını sağlar. Bir miktar sirke ile karıştırılırsa, banyo ve mutfakta temizliği için idealdir. Aşındırıcı maddeler içermediği için ahşap mobilya ve zemin temizliği için de tavsiye edilir.

Diğer bir kullanım alanı da bitkilerin böceklerden ve hastalıklardan korunması içindir. Yeşil sabunun bir püskürtme kabının içinde seyreltilerek bitkilere uygulanması, yaprak bitleriyle savaşmaya yardımcı olabilir.

Yeşil sabun, dövme veya piercing stüdyolarında cildi sterilize etmek ve temizlemek için yaygın olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamalar sırasında ciltte ortaya çıkabilecek enfeksiyon riskini, şişkinlik ve kızarıklığı ortadan kaldırmaktadır. Aynı zamanda dövme ekipmanlarını ve tıbbi aletleri temizlemek için de kullanılır.

Veteriner hekimler de dahil olmak üzere cerrahlar, ameliyathaneye girmeden önce yeşil sabun tentürü kullanarak ellerini sterilize ettiler. Ellerin yeşil sabunla yıkanması, bakteri, virüs veya diğer mikroorganizmaların ameliyat sırasında hastaya temas yoluyla enfekte olmasını önler.

Doğal Yeşil Sabunlar İçin Kullanım İpuçları

Çok yönlü bir temizlik ürünü olan yeşil sabunlar, bitkisel yağdan yapılan gliserin bazı içerir. Sabun adını, üretildiği doğal elementlerden verdiği sarı veya yeşilimsi renk tonundan alır. Bazı ipuçları, bu temizlik ürünlerinin daha etkili ve uzun süreli kullanılmasına yardımcı olabilir.

Kullanım Sonrası Sabunu Kuru Tutun

Doğal sabunlar, sertleştirici kimyasallar içermediğinden sürekli ıslak bırakılırsa kolayca parçalanabilir. Bu nedenle, sık suya maruz kalmayacağı bir alanda muhafaza edilmesi önemlidir. Altı delikli sabunluklar, bu tür hassas sabunların uzun süre bozulmadan saklanabilmesi için uygundur.

Lif Kullanımın Önemi

Elleriniz yerine bir lif bezi kullandığınızda köpük daha hızlı oluşur ve daha uzun süre dayanır. Bu, tüm vücudunuz için daha az miktarda sabuna ihtiyacınız olacağı anlamına gelir. Ayrıca lifler, kir ve ölü deri hücrelerinin daha etkili bir şekilde temizlenmesine yardımcı olur.

Küçük Sabun Parçalarını Değerlendirin

Sabun kırılarak parçalara ayrılırsa ya da sadece küçük bir parça kalırsa atmayın. Çoğu kişi bu parçaları değerlendirmek yerine çöpe atmayı tercih eder. Biriken küçük sabun parçalarını boş bir sıvı sabun kabında toplayın ve üzerine su ekleyin. Şişeyi biraz çalkalayın ve ev yapımı sıvı sabununuz kullanıma hazır.