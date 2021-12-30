Tırnak Kırılması Neden Olur ve Nasıl Önlenir?

Tırnaklar, stres, sağlıksız beslenme, bazı hastalıklar veya ağır temizlik maddeleri gibi çeşitli nedenler sonucu kırılgan bir hale gelebilir. Sıralanan bu etkenler, aynı zamanda tırnakların uzadıkça incelerek katmanlara ayrılmasına yol açar. Tüm bunların sonucunda kötü bir görünüm kaçınılmazdır. Ancak bazı doğal yöntemler, tırnak yapısını daha güçlü bir hale getirerek bu sorunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir…

Tırnakların bakımlı ve sağlıklı görünmesi, sürekli göz önünde olması nedeniyle birçok kadın için önemlidir. Yapay tırnaklar veya sürekli oje kullanılması, tırnakların sağlık durumuyla ilgili gerçeği değiştirmez. Bunların yerine tırnakların ihtiyaç duyduğu doğru bakımın verilmesi, tırnak kırılması ya da sarımsı renk değişikliği gibi bazı sorunları ortadan kaldırabilir.

Tırnak Kırılmasının Nedenleri

Bu tür tırnak sorunları sadece kötü bir görüntü oluşturmakla kalmaz. Kırılgan tırnaklar aynı zamanda vücutta bir eksiklik veya bir hastalık olduğunda dair önemli uyarı sinyalleri olabilir. Bununla birlikte, kırılgan tırnakların en yaygın nedeni yanlış bakım ve genetik faktörlerdir.

Temel olarak tırnak yapısı, lameller gibi yapısal proteinler ve keratin içeren hareketli hücrelerden oluşur. Ellerini sık yıkayanlar, sürekli oje çıkarıcı veya dezenfektanlarla temas edenlerde bu yapı zamanla bozulabilir. Söz konusu etkenler zamanla hücrelere zarar vererek, el ve ayak tırnakların kuru bir hal almasına neden olur.

Yanlış Bakım veya Ağır Temizlik Ürünleri

Elleri suya sık temas edenlerin sonrasında nemlendirici krem kullanmaması veya yeterince özen göstermemesi, kısa süre sonra kırılgan tırnakların gelişmesine neden olur. Aynı şey, temizlik maddeleriyle temas için de geçerlidir. Çünkü kimyasal içerikli bu maddeler tırnaklara aşırı derecede zarar verir ve geriye hasarlı bir tırnak yatağı bırakır.

Eldiven kullanmak gibi basit bir tedbir, cilt ve tırnakları bu kimyasallardan korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda ellerini çok fazla zorlayanlar, yoğun ev işleri ve spor yapanlar da bu tırnak sorunuyla karşılaşabilir.

Mineral ve Vitamin Eksikliği

Demir eksikliği başta olmak üzere vitamin ve mineral eksiklikleri de tırnak kırılmasına neden olabilir. Demir takviyeleri veya demir içeren belirli yiyeceklerin alınması bu sorunu ortadan kaldırabilir. Baklagiller, tahıllar ve brokoli gibi gibi birçok sebze demir açısından zengindir. Fakat bu gıdaları tüketerek bir gecede iyileşme beklememelisiniz. Vücudun demir dengesinin tekrar yerine gelmesi için bir süre geçmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, etkilenenler genellikle kırılgan tırnaklardan vitamin eksikliğinin sorumlu olduğunu duyarlar. Doğru olan, tırnakların büyümesi için vitamin ve minerallere ihtiyaç duymasıdır. Sağlıksız veya tek taraflı beslenenlerde tırnak metabolizmasının bozulma riski yüksektir. Kuru ve kırılgan tırnaklardan muzdaripseniz, aşağıdaki besinler eksik olabilir:

A vitamini

B vitamini

C vitamini

Biyotin

Kalsiyum

Demir

Hormonal Dengesizlikler

Tırnaklarınıza iyi bakıyorsanız ve yukarıdaki sorunların hiçbiri sizin için geçerli değilse, bunun sorumlusu hormon dengelerindeki bazı değişiklikler olabilir. Tırnakların kolay kırılması, menopoza yeni girenlerde, doğum kontrol hapı almayı yeni bırakanlarda, hamilelerde veya hipotiroidizm gibi hormonal hastalık yaşayanlarda sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle durumda yapılacak en iyi şey, bir doktora danışmak olacaktır.

Tırnakları Güçlendirmek İçin Neler Yapılabilir?

Yukarıda bahsedildiği gibi, vitamin ve mineral eksiklikleri veya hormonal hastalıklar kırılgan tırnakların nedeni olabilir. Böyle bir durum söz konusuysa, etkilenenler öncelikle bir doktora danışmalıdır. Kan testi sonrası doktor tarafından reçete edilecek ilaçlar veya takviyeler, bu sorunu hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilir. Durum böyle değilse, günlük rutininizde göz önünde bulundurabileceğiniz bazı püf noktaları ve doğal yöntemler mevcuttur.

Kırılgan Tırnaklar İçin Faydalı İpuçları

Günlük duş veya banyodan sonra uygulanan kremler sadece cilde fayda sağlamakla kalmaz, tırnaklar da bundan faydalanır. Bununla birlikte, kalsiyum gibi güçlendirici maddeler için özel ojeler, içerdiği mineraller sayesinde tırnaklara koruyucu bir tabaka ekleyerek daha fazla güç verebilir.

Tırnaklarınız kırılgansa, oje kullanmaya bir süre ara vermek mantıklı olabilir. Çünkü her yeni tırnak renginden önce eskisinin temizlenmesi gerekir. Oje çıkarıcı bu maddeler, hassas tırnaklar için birçok olumsuz etkiye sahiptir.

Tırnaklarınızı törpülerken eğeyi ortaya doğru hareket ettirdiğinizden emin olun.

Kütikül kısımlarını asla kesmeyin . Bir törpü ile hafifçe geriye doğru itin.

kısımlarını . Bir törpü ile hafifçe geriye doğru itin. Düzenli olarak tırnak yağı ve el kremi kullanın.

Oje uygulamadan önce koruyucu ve besleyici bir baz kat kullanın.

Her el yıkamadan sonra ellerinize ve tırnaklarınıza üre içeren bir krem ​​sürün.

​​sürün. Kimyasal temizlik maddeleriyle doğrudan veya sık temastan kaçının.

Ev işi veya bahçe işleri yaparken daima eldiven kullanın. Böylece elleriniz sert temizlik maddelerine ve kimyasallara maruz kalmaz.

Ayrıca domates, kırılgan tırnakları güçlendiren çok miktarda biotin ve likopen içerirler. Tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa, aşağıdaki yiyecekleri diyetinize daha sık dahil etmelisiniz:

Kabak çekirdeği

Yeşil fasulye

Yumurta

Muz

Balık

Havuç

Süt

Brokoli

Tam tahıllı ürünler

Tırnak Kırılması Önleyen Bitkisel Yöntemler

Daha önce denenmiş ve etkileri kanıtlanmış çeşitli doğal yöntemler, tırnaklarınızı her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı bir hale getirebilir. Bazı bitkilerin içeriğindeki bileşenler, tırnak etlerine nem sağlayarak kırılma ve çatlama gibi sorunları önleyebilir.