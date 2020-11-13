Lavanta Yağının Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Lavanta, en çok hoş kokusu ve rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Bu bitkiden elde edilen lavanta yağı, aromaterapide yaygın olarak kullanılan çok yönlü esansiyel yağlardan biridir. Mantar enfeksiyonları, saç dökülmesi, egzama ve bazı cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir.

Kuzey Afrika ve Akdeniz’in dağlık bölgelerine özgü bu bitkinin mor renkli çiçeklerinden elde edilen lavanta yağı, antiseptik ve antienflamatuvar etkilere sahiptir. Sakinleştirici, gevşetici ve temizleyici etkisiyle tahriş olmuş cildi yatıştırır. Bütün bu özellikler, lavanta yağını kozmetik ürünler için değerli bir bileşen haline getirmektedir.

Lavanta Yağının Cilt ve Saç İçin Faydaları

Lavanta yağı, genel olarak cilt hücrelerinin davranışına birçok şekilde olumlu etki eder. Açık, koyu, hassas, kuru veya yağa meyilli her cilt dokusuna uygundur. Yağın antiseptik etkisi, tahriş olmuş cildi yatıştırır, iltihabı engeller ve böcek ısırıklarının daha hızlı geçmesini sağlar.

Lavanta yağı cilt hücrelerinin büyümesini uyarır. Cildin yaşlanmasına karşı önleyici bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda güneş yanığı sonrası iyileşme süreçlerini de destekler. Sebum bezlerinin aktivitesini düzenlediği için lekeli cilt ve sivilcelerin tedavisinde de iyi sonuçlar vermektedir.

Sivilceleri Hızla İyileştirir

Kanıtlanmış antibakteriyel özelliklere sahip lavanta yağı, sivilceye neden olan bakterileri ortadan kaldırarak bu cilt sorununu önleyebilir veya mevcut sivilceleri iyileştirebilir. Aynı zamanda komedojenik değildir. Bu, kullanım sırasında gözenekleri tıkamayacağı anlamına gelir.

Cadı fındığı yağı ile kombine edilerek günlük tonik olarak ya da çay ağacı veya argan yağı ile seyreltilerek doğrudan sivilcelerin tedavisinde kullanılabilir.

Egzama ve Kuru Cilde İyi Gelir

Lavanta yağı, özellikle kış mevsiminde cildin kuruması nedeniyle birçok kişinin kabusu haline gelen egzamaya iyi gelmektedir. Hem antifungal hem de antimikrobiyal etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar, bu uçucu yağın egzamaya yol açan bir bakteri türü olan Staphylococcus aureus’u ortadan kaldırabileceğini göstermektedir.

Kırışıklıkların Azalmasına Yardımcı Olur

Antioksidanlar açısından son derece zengin bir içeriğe sahip olan lavanta yağı, bu faydaları bileşenler sayesinde cilt hücrelerinin serbest radikallerle mücadelesine yardımcı olabilir. Cilt hücrelerinin büyümesini uyararak, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir.

Yara İzlerinin İyileşme Sürecini Destekler

Lavanta yağı, sezaryen ve küçük yara izlerini iyileştirmeye yardımcı olabilecek antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Çok yönlü bu doğal yağ, etkilenen bölgedeki doku büyümesini teşvik ederek yara izlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu konuda yürütülen bir çalışma, lavanta yağının cilt yaralanmalarıyla ilişkili doku onarım süreçlerini uyarmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. (Kaynak)

Saç Kaybını Önler ve Saç Büyümesini Destekler

Lavanta yağı, saç dökülmesi ve saçın daha hızlı uzaması üzerinde bazı olumlu etkilere sahiptir. Saçkıran hastalığının geleneksel tedavisinde uzun yıllardır kullanıldığı bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen bir çalışma, lavanta yağının 7 aylık bir tedaviden sonra saç büyümesini yüzde 44 oranında artırabildiğini göstermiştir. (Kaynak)

Yakın tarihte fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, lavanta yağı kullanımının saç foliküllerini önemli ölçüde artırdığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu çalışma, bu uçucu yağın aynı zamanda saç folikülü derinliğini artırdığını ve bunun da saç büyümesini ciddi derecede desteklediğini göstermektedir.

Böcek Isırıklarını İyileştirir

Lavanta yağı, böcek ısırıklarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bu, böcek ısırıkları sonrası cildin enfekte olmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ek olarak, lavantanın kendine özgü kokusu sivrisinekleri uzun bir süre etkili şekilde uzaklaştırabilmektedir.

Lavanta Yağı Ciltte Nasıl Kullanılır?

Lavanta yağı gibi uçucu yağlar, saf olarak kullandığı zaman cilt üzerinde kızarıklık ve tahriş gibi sert etkiler bırakabilir. Bu nedenle, cilde uygulanmadan önce yarı yarıya suyla seyreltilerek veya diğer taşıyıcı yağlarla karıştırılarak kullanılmalıdır. Bu yağ, kullanım amacına bağlı olarak jojoba, argan ve hindistancevizi yağı ile karıştırılabilir.

Cilde lavanta yağı içeren bir karışım uygulanmadan önce eller mutlaka yıkanmalıdır. Hazırlanan karışım, çoğu amaç için pamuklu bir ped veya parmaklar kullanılarak cilde masaj yaparak uygulanabilir. Ayrıca, sivilce veya benzer cilt sorunları için buharlı yüz bakımında da kullanılabilir.

Seyreltilmemiş uçucu yağlar asla doğrudan cilde uygulanmamalı ve yutulmamalıdır. Yüz bölgelerinde lavanta yağı kullanan kişiler, yağın gözlerine girmemesi için özen göstermelidir. Yanlışlıkla temas etmesi durumunda ise bölge soğuk suyla iyice durulanmalıdır.

Lavanta yağı bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle seyreltilmemiş yağı, cilt bakımı için geniş bir alanda kullanmadan önce küçük, sağlıklı bir cilt alanında test etmeniz önerilir.

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Lavanta Yağı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Esansiyel lavanta yağı, bitkinin taze çiçek salkımlarından elde edilir. Esans, ticarete yönelik yağların üretimi için buhar damıtma yoluyla çözülür. Aşağıda sıralanan ipuçları, bu ve buna benzer uçucu bir yağ seçerken sizin için faydalı olabilir…