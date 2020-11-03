Farklı Cilt Tipleri İçin En İyi Gözenek Sıkılaştırıcı Tonikler

Gözenekler, sebum adı verilen doğal yağın cilde ulaşarak nemlenmesine olanak sağlayan küçük deliklerdir. Bu gözenekler aşırı sebum üretimi, makyaj kalıntıları veya ölü hücreler gibi çeşitli nedenler sonucu tıkanır. Oluşan bu tıkanıklıklar temizlenmediği zaman, ciltte siyah nokta ve sivilceler ortaya çıkar. Bazı arındırıcı tonikler, içerdikleri doğal bileşenler sayesinde gözenekleri sıkılaştırarak bu tür cilt sorunlarını ortadan kaldırabilir.

Cildin solgun veya sağlıksız görünmesinin en önemli nedeni, büyük gözenekler sonucu oluşan sivilce ve siyah noktalardır. Günlük cilt bakımı rutininin olmazsa olmazlarından tonik (toner) kullanımı, yüzün temizlenmesi ve nemlendirilmesi arasındaki adımdır. Su ve sıradan temizleyicilerin gözden kaçırmış olabileceği makyaj kalıntılarını ortadan kaldırmak, fazla yağı gidermek ve gözenek boyutunu azaltmak için kullanılabilirler.

Gözenek Sıkılaştırıcı En İyi Tonikler

Tonikler sadece temizlenen cildin pH değerini yeniden kazandırmakla kalmaz. Özel formülleri sayesinde yüz serumlarına benzer faydalar sağlayabilir. Bazı ürünlerin içeriğindeki vitaminler, prebiyotikler, glikolik asit ve hyaluronik asit gibi maddeler, pul pul dökülerek solgun görünen cilt yapısını yatıştırır ve nemlendirir. Ancak bu avantajlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için cilt tipine göre uygun tonik seçilmesi gerekir.

Karma Ciltler İçin En İyi Tonik:

Augustinus Bader the Essence Exfoliating Tonik

Bu toniğin içeriğinde kullanılan özel bileşenler, yaşlanma belirtileri ve lekeler üzerinde etkili olmasına olanak sağlamaktadır. Salisilik ve bir hidroksi asit, ölü deri hücrelerini nazikçe yok ederek sebum üretimini düzenler ve gözenekleri sıkılaştırır. Ayrıca markanın patentli TFC8 kompleksi, yüzdeki ince çizgilerin görünümü iyileştirmek için cilt hücrelerinin yenilenme süreçlerini başlatmaya da yardımcı olmaktadır.

Kuru Ciltler İçin En İyi Tonik:

Kiehl’s Ultra Facial Tonik

E vitamini, sağlıklı bir cilt için gerekli olan temel ihtiyaçların başında gelir. Bu vitaminin yanı sıra skualen ve avokado yağı gibi bileşenlerle etkisi güçlendirilen Kiehl’s tonik, cildin kaybettiği nemi yeniden sağlayarak siyah nokta ve sivilce gibi sorunların oluşma riskini en aza indirir.

Hassas Ciltler İçin En İyi Tonik:

Elemis Superfood Kefir-Tea Mist

Cildiniz aşırı hassas ise ve toniklerin kurutabileceğinden endişe duyuyorsanız, alkol içermeyen bir tonik tercih etmeniz önemlidir. Ürünün alkolsüz formülünün yanı sıra aloe vera ve prebiyotikler içermesi gibi avantajları da bulunur. Bütün bunlar, gözenekleri sıkılaştırarak cildin zarar görmeden ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Yağlı Ciltler İçin En İyi Tonik:

Mario Badescu Witch Hazel and Rosewater Tonik

Sebum üretiminde oluşan dengesizlik, fazla yağ üretilmesine neden olarak cildin bakımını zorlaştırabilir. Bu problem, aşırı yağlanan cilt tipleri için özel ürünlerin kullanılmasını gerektirir. Mario Badescu markasının toniği, formülünde barındırdığı cadı fındığı özü sayesinde ciltteki fazla yağı emer ve akneye neden olan bakterilerle savaşarak tahrişi azaltır.

Parlak ve Pürüzsüz Bir Cilt Sağlayan Diğer Tonikler

Cildin pH dengesi zamanla bozulabilir. Bununla birlikte hücreler daha yoğun mesai harcamaya başlar ve ciltte çatlaklar oluşur. Yüz yıkandıktan sonra pamuklu bir bezle tonik uygulamak, oluşan bu çatlakların ve aşırı yağlanmanın önüne geçebilir. Aşağıda sıralanan tonikler, farklı cilt tiplerine sahip kullanıcıların yorumlarına göre sıralanmıştır.

Herbivore Jasmine Green Tea Balancing Tonik

Leke eğilimli cilt tipleri için dengeleyici özel bir kombinasyona sahiptir. İçeriğindeki antioksidanlar, cildi serbest radikallere karşı koruyarak yağlanmayı kontrol altına alır. Yasemin bitkisi suyu ve cilt için sayısız faydası bulunan salisilik asit içerir. Bu ikilinin gözenekleri sıkılaştırıcı ve yaşa bağlı kırışıklıkları giderici etkisi bulunur.

REN Ready Steady Glow Daily AHA Tonik

Yüzünüz aşırı gergin ve donuk görünüyorsa, bu toniğin formülünde bulunan Alfa hidroksi asitler (AHA), cildinizde doğal bir peeling etkisi oluşturarak daha canlı bir görünüm kazandırabilir. Özel formülü, aynı zamanda ölü hücreleri yok ederek cildin aydınlık ve pürüzsüz bir dokuya kavuşmasına katkı sağlar.

Shiseido Treatment Softener

Tonikler, Asya ülkelerinde “cilt yumuşatıcı” olarak adlandırılırlar. Bunun sebebi, cildin temizlendikten sonra belirli bir yumuşaklığa getirilerek minerallerin daha hızlı emilmesine yardımcı olmasıdır. Japonya’da üretilen bu tonik, cildin ihtiyacı olan mineraller bakımından zengin hyaluronik asit içermektedir. Gün boyunca mükemmel bir hidrasyon sağlayarak cilde nem kazandırır.

Ole Henriksen Glow2OH Dark Spot Tonik

Formülündeki meyan kökü ve diğer faydalı yağ bileşenleri sayesinde, ciltte oluşan koyu lekelerin görünümünü kısa bir sürede azaltmaya yardımcı olan bir cilt parlatıcıdır. Ürünü deneyen bazı kullanıcılar, sadece yedi günde olumlu etkilerle karşılaştıklarını belirtmektedir. Ayrıca satışının yapıldığı birçok platformda ürün stokları birkaç gün içerisinde tükenmektedir.

Sisley Paris Floral Tonik Losyonu

Sisley markası tarafından üretilen Paris Floral Tonik, özellikle kuru ve hassas cilt tipleri üzerine olumlu etkilere sahiptir. Gül ve peygamber çiçeği gibi aktif maddeler içermesi nedeniyle çok hafif bir formülü bulunur. Bu iki maddenin yatıştırıcı ve yumuşatıcı etkileri, temizlikten sonra gelen cilt bakım hazırlığı için birçok avantaj sağlar.

Liz Earle Instant Boost Skin Tonik

Kolay zarar görebilen hassas cilt tipleri için güçlendirici bir toniktir. Alkol içermeyen hafif bir içeriğe sahiptir. Çiçek bahçelerini andıran hoş kokusuyla ferahlık sağlar ve cilt üzerinde ince bir nem tabakası bırakarak parlaklık kazandırır. Ayrıca bütün cilt tiplerinde kullanılması uygundur.