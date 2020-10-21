Göz Altı Morluklarına Ne İyi Gelir? Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer?

Her yaş grubundan kişide görülebilen göz altı morlukları, genetik nedenler, yaşlanma veya bazı yaşam tarzı faktörleri sonucu gelişen bir cilt sorunudur. Koyu halkalar şeklinde her iki gözü etkileyen bu morluklar, kaliteli uyku, düzenli beslenme, uygun sıvı alımı ve evde yapılabilecek bazı cilt maskeleriyle önlenebilir.

Göz altındaki koyu renkli görünüm, genellikle uzun süreli yorgunluk sonucu ortaya çıkar. Ancak doğal yaşlanma süreci veya alerji gibi başka sebepleri de bulunur. Göz altı morlukları, kozmetik nedenlerden dolayı birçok kadın için endişe kaynağıdır. Yaygın karşılaşılan bu problem, bazı durumlarda uyku veya beslenme alışkanlıklarında değişikliklere ihtiyaç olduğunun bir göstergesidir.

Göz Altındaki Morlukların Nedenleri

Gözlerin altındaki alanlarda oluşan bu morluklar, hem kadınlarda hem de erkeklerde yaygın görülür. Etkilenen bölgede genellikle ağrı veya başka bir rahatsızlık oluşmaz ancak kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebilir. Ayrıca kan damarlarının daralması ve göz çevresindeki cildin incelmesiyle de meydana gelebilir.

Göz altındaki morluklarının altında yatan tüm nedenler şunlardır:

Uyku eksikliği veya düzensiz uyku alışkanlıkları

Saman nezlesi

Vücut daha fazla melanin ürettiğinde ortaya çıkan hiperpigmentasyon

Göz çevresindeki yağ dokusu seviyelerinde azalma

Göz altındaki cilt incelmesi

Demir eksikliğinden kaynaklanan anemi

Güneş ışığına aşırı maruz kalma

Gözlerin sık ovalanması

Yaşlanma

Sigara içmek

Kalıtsal genler

Tiroid koşulları

Dehidrasyon

Dermatit

Bimatoprost gibi glokom için kullanılan göz damlası tedavileri

Göz altı morluklarının risk faktörleri ise şunlardır:

İleri yaş: Bölgedeki yağ dokusunun zamanla azalması ve cilt yapısının incelmesi, yaşlanma sürecinin olağan durumlarından biridir. Söz konusu değişiklikler, yaşlı bireylerin göz altlarının daha koyu görünmesine yol açabilir. Gözlerin altı kısmı, bu gibi durumlarda genellikle zayıf ve boştur.

Koyu tenli olmak: Göz altı morlukları koyu ten rengine sahip kişilerde daha yaygındır ve beyaz tenli kişilerden çok esmerleri etkiler. Bu risk faktörünün pigmentasyondaki değişikliklerden kaynaklandığı varsayılmaktadır.

Genetik: Göz altındaki koyu halkalar, genlerden kaynaklı kalıtsal bir problem olabilir. Yapılan araştırmalar, aile büyüklerinden herhangi birinin gözlerinin altında morluklar varsa, bunun diğer aile bireylerinde görülme riskinin de yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Göz Altı Morluklarından Kurtulmak İçin Neler Yapılabilir?

Bu sorunla karşılaşanlar, bazı basit doğal yöntemler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle göz altında oluşan morluklardan kurtulabilir. Bu yöntemlerin etkileri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır ancak herhangi bir yan etkisi olmadığı ve kolay uygulanabilir olduğu için denenmesinde bir sakınca görülmemektedir.

Daha Fazla ve Uygun Pozisyonda Uyku

Göz altındaki morlukları azaltmak veya önlemeye yardımcı olmak için her gece yeterince kaliteli uyku oldukça önemlidir. Uyku sırasında başı fazladan bir yastıkla biraz yüksekte tutmak, göz çevresindeki morarma ve şişkinliklerin azalmasına katkı sağlayabilir.

Salatalık Maskeleri

Salatalık, sağlıklı bir cilt dokusu için gerekli olan silika içermektedir. Ayrıca yüksek miktarda su ve C vitaminiyle de cildi nemli tutmaya ve beslemeye yardımcı olur. Yatmadan önce etkilenen bölgelere salatalık dilimleri sürmek ya da bir süre bekletmek, şişkinliği ve gözlerdeki yorgunluğu yatıştırabilir.

Çay Poşetleri

Çayın içerisindeki kafein, antioksidan özelliklere sahiptir ve bu sayede göz çevresindeki kan dolaşımını uyarır. Bölgeye çay poşeti uygulamak, göz altındaki morlukları ve şişkinliği azaltmak için sık başvurulan etkili bir yöntemdir.

İki adet poşet çay kaynatılır ve bir süre bekledikten sonra ılık bir şekilde bölgeye uygulanır. Kaynatılan çay poşetleri buzdolabında soğutularak gözler için serinletici bir etki de sağlanabilir. Bu yöntem için siyah, yeşil veya bitki çayı poşetleri kullanılabilir.

Soğuk Kompres ve Masaj

Göz altındaki bölgelere soğuk kompres uygulamak, kan damarların daraltarak kötü bir görüntüye neden olan koyu morlukları azaltabilir. Göz altındaki zayıf kan dolaşımı, bölgede koyu halkaların oluşmasının en önemli nedenlerindendir. Göz çevresine nazikçe masaj yapmak, dolaşımı iyileştirerek morluklardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Antioksidan İçeren Cilt Bakım Ürünleri

E ve C vitaminleri bakımından son derece zengin olan bazı yüz kremleri ve göz altı bakım kremleri, etkilenen bölgedeki renk değişimini daha kısa sürede ortadan kaldırabilir. Söz konusu cilt bakım ürünlerinde bulunan vitaminler, göz altında oluşan morarmaların tedavisine katkı sağlayabilecek güçlü antioksidanlardır.

Göz Altı Morluklarının Tıbbi Tedavisi

Göz altındaki bölge oldukça hassastır ve bir operasyon yaptırmadan önce olası yan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bölgeler için herhangi bir tıbbi prosedür, yalnızca sertifikalı dermatologlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Tıbbi tedavi seçenekleri şunlardır: