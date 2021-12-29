Detoks Suyu Nasıl Yapılır ve Ne İşe Yarar?

Sabahları kahve veya çay yerine bir bardak su içmenin metabolizma üzerindeki olumlu etkileri, neredeyse herkes tarafından bilir. Damak zevkinize uygun bazı meyve, sebze ve bitkilerle hazırlayabileceğiniz detoks suları, içerdiği vitamin ve minerallerle metabolizmayı güçlendirerek vücudun yağ yakmasını hızlandırabilir…

Detoks suyu, iyi bir beslenme ve egzersize rağmen vücutlarında yağ, sıvı ve toksin birikimi ile mücadele edenler için sağlıklı bir zayıflama içeceğidir. Meyveler, sebzeler veya bitkilerle zenginleştirilmiş su, vücuda ihtiyaç duyduğu sıvıları sağlamanın yanı sıra detoksifiye sürecini de destekler.

Detoks Suyunun Faydaları

Didrasyonu artıran, bağırsak hareketlerini düzenleyen ve hücrelerin yenilenmesini sağlayan detoks suyu, vücut için en iyi arındırıcılardan biridir. Sağlıklı bileşenlerden elde edilen bu içecek, aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır, yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır, toksinleri yok eder ve cildi güzelleştirir.

Düzenli detoks suyu içmek:

Karaciğeri temizler

Toksinleri uzaklaştırır

Daha temiz ve aydınlık bir cilt sağlar

Kilo vermeyi kolaylaştırır

Daha iyi bir sindirim sağlar

Hidrasyonu artırır

Ruh halini iyileştirir

Böbrek taşı riskini azaltır

Enerji seviyelerini artırır

Vücuttaki pH seviyelerini dengeler

Ev Yapımı Detoks Suyu Tarifleri

Hazırlayacağınız detoks suyunda kullanacağınız malzemeler, sizin damak zevkinize bağlıdır. Çoğu detoks suyu tarifinde, zararlı toksinleri vücuttan atmak için uygun bir bileşen olan limon kullanır. Salatalık gibi sebzeler magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Diğer meyveler ise C vitamini sağlar ve tok tutucu etkiye sahiptir. Nane sindirimi canlandırmaya yardımcı olurken, zencefil de sindirimi uyarır ve analjezik etkiye sahiptir.

İpucu: Detoks suyunu bir akşam önceden hazırlamak ve ardından serin bir yerde saklamak, tüm tarifler için ideal bir yöntemdir. Bu uygulamanın amacı; sebze, meyve bitkilerdeki vitaminlerin gelişebilmesi ve minerallerin suya nüfuz edebilmesi içindir.

1. Salatalık ve Limonlu Detoks Suyu

Malzemeler:

1/2 salatalık (organik)

1 limon (organik)

Birkaç dal nane

Su

Hazırlanışı:

Salatalık ve limonu yıkayıp dilimleyin. Naneyi durulayın. Tüm malzemeleri bir sürahiye koyun ve üzerine su ilave edin. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra tüketin.

Etkileri:

Limon sindirimi harekete geçirir ve toksinleri vücuttan atar. İçerdiği C vitamini ise cildin ışıldamasını sağlar. Salatalığın da iltihap önleyici etkisi bulunur.

2. Çilek ve Fesleğen Detoksu

Malzemeler:

10 taze çilek

2 limon dilimi

Taze sıkılmış yarım limon suyu

Bir avuç taze fesleğen yaprağı

Su

Hazırlanışı:

Bir sürahiyi suyla doldurun ve suyun oda sıcaklığında olması için dışarıda bırakın. Sonra tüm malzemeleri bir cam kavanoza koyun ve tahta bir kaşıkla dikkatlice karıştırın. Ardından üç ila dört saat buzdolabına bekletin. Son olarak, karışımı oda sıcaklığında beklettiğiniz suya ekleyin ve keyfini çıkarın.

Etkileri:

Çilek, antioksidan, potasyum, C vitamini ve diğer birçok besin maddesi bakımından zengindir. Fesleğen de antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

3. Mango, Limon ve Ananaslı Detoks Suyu

Malzemeler:

Doğranmış ananas ve mango (bir bardağın yaklaşık 1 / 3’ünü dolduracak kadar)

Birkaç limon dilimi

Su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri uygun büyüklükte bir kavanozun içinde birleştirin ve 12 saat serin bir yerde beklettikten sonra tüketin.

Etkileri:

Ananas, antienflamatuar bir enzim olan bromelain bakımından zengindir. Mango ise sindirimi uyararak göbek bölgesindeki yağların erimesine ve daha ince bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur.

4. Nar ve Nane ile Detoks Suyu

Malzemeler:

1 adet nar

Bir tutam nane

Su

Hazırlanışı:

Narın kabuğunu uygun bir şekilde kesin ve küçük meyve tanelerini bir bardağa aktarın. Üzerine biraz nane ekleyerek suyunu ilave edin. Gece boyunca bekletin ve sabah aç karnına için.

Etkileri:

Nar, kan damarları, sinirler ve metabolizma üzerinde olumlu etkisi olan antioksidan bileşenlere sahip bir meyvedir. Ayrıca, içerisinde bulunan antioksidanlar da cildi sıkı tutma ve temizleme özelliğine sahiptir.

5. Elma ve Tarçınlı Detoks Suyu

Malzemeler:

Tatlı bir elma

Çubuk tarçın (1 adet)

Su

Hazırlanışı:

Elmanın kabuğunu soymadan ince dilimler halinde kesin ve bir çubuk tarçın ile suya ekleyin. Elma ile tarçının içerisindeki vitamin ve minerallerin suya geçmesi için bir gece beklettikten sonra tüketin.

Etkileri:

Elmalar, sağlık açısından çok yönlü etkileri bulunan meyvelerdir. Sadece B1, B2 ve B6 vitaminleri ile C ve E içermezler. Bunların yanı sıra karaciğer temizliği ve bağırsak temizliğine de yardımcı olurlar. Tarçın, iltihap önleyici etkilere sahiptir ve yağ yakımını tetikleyerek kilo vermeyi kolaylaştırır.

6. Kekik ve Limonlu Detoks Suyu

Malzemeler:

1 tane limon

Bir dal kekik

Su

Hazırlanışı:

Kabuğu soyulmamış bir limonu ince dilimler halinde kesin. Kekiği yıkayarak limon dilimleriyle birlikte suya ilave edin. Bir gece beklettikten sonra karşımınız servise hazırdır.

Etkileri:

Limon, vücut için gerekli C vitamini sağlar. Ayrıca antiinflamatuar özelliktedir. Kekik, ruh halini iyileştirerek gerginliği giderir. Aynı zamanda taze bir canlandırıcı olarak içeceğin tadını mükemmel bir şekilde tamamlar.

7. Nane ve Greyfurtlu Detoks Suyu

Malzemeler:

½ dilimlenmiş limon

½ dilimlenmiş greyfurt (dilerseniz portakal tercih edebilirsiniz)

Bir avuç taze nane yaprağı

Su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir sürahiye yerleştirin ve suyunu ekleyin. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra tüketilmeye hazırdır. Bu karşımı en geç 24 saat içerisinde tüketmeniz tavsiye edilir. Aksi taktirde meyveler lapa bir hal alabilir.

Etkileri:

Nane ve greyfurtlu detoks suyu, böbrekleri temizlemek ve şişkinliğe karşı mükemmel etkilere sahiptir. Ayrıca cilde pürüzsüz bir görünüm kazandır ve sindirimi hızlandırmaya da yardımcı olur.